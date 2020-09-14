Українська книгарня анонсує більше книжок російською через умови на ринку

Мережа Книгарень "Є" повідомила, що у російськомовного продукту на українському ринку більше шансів, тому вона змушена пристосовуватися до умов.

Про це мережа розповіла на сторінці у Facebook.

Ось як бачать у книгарні ситуацію, що склалася станом на 2020 рік:

Якщо не враховувати мережу книгарень Є, 50-70% в обороті великих книготорговельних структур складає російська книга (як імпортована так і видана в Україні).

Головною причиною просування ритейлом російської книги є привабливі умови (більша маржа).

Можливість створювати привабливі умови визначається у першу чергу перевагами у собівартості російського продукту у порівнянні з українським (менша вартість авторських прав та перекладу на один примірник).

Російський книжковий бізнес завжди може розраховувати на підтримку власної держави у просуванні свого продукту в Україні.

Фото: anyaberkut/Depositphotos

"Нескладно передбачити, що в цих умовах сегмент україномовної книги поступово стискатиметься, українські видавці будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше російською - всупереч власному бажанню.

Чи подобається нам цей стан речей? Ні. Чи в силах ми, як книготоргівельна мережа, його змінити? Ні. Чи можемо ми ігнорувати цю реальність? Ні.

Виправити таке становище може лише дієва державна політика, а Книгарня "Є" змушена враховувати викладені обставини у плануванні своєї подальшої роботи", - розповіли у книгарні.

На сайті книгарні у розділі "Про нас" вказано, що мережа має особливу концепцію, чітко визначену позицію.

"Ми вирізняємося серед більшості книжкових мереж тим, що просуваємо український продукт.

Ця позиція відповідає очікуванням суспільства, адже, як засвідчують соціологічні дослідження, більшість українців надає перевагу україномовній книжці", - йдеться на сайті.

Нагадаємо, минулого року Yakaboo бойкотували за продаж російських книг.

Тоді на ситуацію з Yakaboo відреагувала "Книгарня Є". Хоча в асортименті книгарні також є російські книги. Їхня частка станом на грудень 2019 року становила 6%.

"Не секрет, що відтепер головним каналом промоції російської книги є найбільший інтернет-магазин України.

Читача, який уже звик читати українською, знову "русифіковують" введенням і активною промоцією російськомовних аналогів українських книг, спокушаючи знижками та акціями на користь російського варіанта", – написала книгарня у своїй заяві.

Журналістка Катерина Венжик припускала, що така реакція "Книгарні Є" – це спосіб позбутися конкурентів.

"Все прозаїчніше. Це аж ніяк не боротьба за книгу українською. Це боротьба за частку ринку онлайн продажів книг. Де Yakaboo беззаперечний лідер. І ви, розгорнувши весь цей хрестовий похід проти "російської книги", просто намагаєтеся таким рагульским чином вибороти собі кілька відсотків ринку.", – писала Венжик на своїй сторінці у Фейсбук.

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