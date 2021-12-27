5 книжок на зимові вихідні, з якими можна розслабитись. Добірка

Не уявляю вихідних без книжок. Якщо ви теж, то ця добірка книжок для відпочинку може стати корисною.

Я, наприклад, люблю почитати трилери, а хтось – щось романтичне та смішне, чи таке драматичне, щоб поплакати.

У цьому тексті – про 5 книг на будь-який смак, легких, від яких неможливо відірватись, з якими можна перезавантажитись та розслабитись, і не без святкового контексту.

Меґґі Нокс. "Обмін на Різдво"

Коли хочеться максимально заповнити простір нагадуванням про свято, створити собі добрий настрій і просто відпочити, ця книжка, як і "Сам вдома", може у цьому допомогти.

Що ж тут відбувається? До Різдва – 12 днів.

Чарлі, кухарка-кондитерка і ведуча дуже популярного шоу "Солодке та Солоне" отримала травму під час зйомок. У неї струс мозку, через що вона втратила смак і нюх.

А запис програми треба завершити, в іншому випадку єдиним ведучим залишиться її конкурент. Але у неї є сестра-близьнючка Касс, яка мешкає у їхньому рідному містечку і керує сімейною пекарнею, вона щойно розійшлась з хлопцем, тому відразу погодилась обмінятись з Чарлі місцями.

Одна з героїнь їде до Лос-Анджелеса, а інша – в маленьке гірське містечко, мешканців якого потрібно забезпечити фірмових хлібом та випічкою на свята. За ці 12 днів близнючки переживуть ще ті випрбування, але водночас на обох очікує неймовірна романтична пригода.

Фредрік Бакман. "Тривожні люди"

Ця подія трапилась напередодні Нового року. Восьмеро незнайомців оглядають помешкання, яке виставили на продаж.

Грабіжник банку, який втікає від поліції випадково потрапляє у цю квартиру, яку оглядають потенційні покупці та випадково бере їх у заручники.

Та жоден з них, здається, не злякався, всі вони щось переживають, що навіть чоловік у масці з пістолетом не зміг відволікти їх від своїх проблем.

Натомість вони наважуються відверто говорити про те, що з ними відбувається, через що вони такі тривожні. Коли ж як не перед Новим роком думати про підсумки і плани на життя?

У когось з них криза середнього віку, когось лякає майбутнє, яке настане після народження дитини, а когось мучить давня зрада. А поки всі заручники та грабіжник влаштували вечір зізнань, двоє поліцейських за межами квартири намагаються всіх врятувати і знайти порозуміння між собою.

Ф. Дж. Вернон. "Знайди мене"

Це хороший психологічний трилер. Все починається з того, що головна героїня летить з чоловіком на Різдво до мами.

Ґрей Ґодфрі – дружина перспективного політика, але їхній шлюб важко назвати щасливим.

Вона п’є вже у літаку та дорогою з аеропорту, у неї з алкоголем серйозні проблеми. У перший вечір після приїзду їх запросили на вечірку, де дуже багато людей з минулого.

Ґрей напилась так, що на ранок нічого не пам’ятала. А коли отямилась, то помітила, що Пола, її чоловіка, немає у кімнаті і ніхто з родичів його не бачив. Вона не відразу кинулась його шукати, подумала, що він після чергової сварки захотів побути наодинці.

Але поліція знайша його покинуте авто на узбіччі шосе. І раптом Ґрей отримує повідомлення від незнайомки, яка стверджує, що знає, де її чоловік і що з ним. А далі за справу береться детектив Ніна Палмер.

Лора Стемплер. "Маленька чорна сукня, велика біла брехня"

Легка історія у стилі Бриджит Джонс чи перших сезонів "Секс і місто". Гарпер Андерсон дуже пощастило, їй запропонували стажування у найвідомішому молодіжному журналі і кілька місяців вона проведе у Нью-Йорку. Але чи така захоплююча її робота мрії, як вона собі це уявляє?

Випробування починаються відразу. Їй доручають вести блог про побачення та стосунки, але саме у цій темі вона не має досвіду.

Гарпер вирішує використати історії своєї найближчої подруги та здобувати власний досвід у цій справі вже в Нью-Йорку.

Окрім гучних вечірок у компанії крутих дівчат, різноманітних побачень та інших нью-йоркських пригод, є життя в редакції, де триває боротьба за лайки, безжальна конкуренція та атаки хейтерів.

Джуно Довсон. "Ринок м’яса"

Роман із захоплюючим сюжетом про модельний та модний світ. Головна героїня Яна Новак – підлітка і вона постійно зазнає булінгу через свій високий зріст та худорляву статуру. А потім вона випадково стає відомою супермоделлю, і все змінюється.

З нею тепер хочуть дружити ті, хто ображав, її впізнають на вулиці, вона заробляє достатньо, щоб підтримати свою родину.

Яна багато подорожує, у неї зйомки по всьому світу, вона є зіркою на найважливіших тижнях моди і все рідше бачить свого хлопця, мало часу буває вдома, а її втома та стрес поступово стають хронічними.

Модна індустрія раптом відкривається з іншої сторони, це вже не історія про красу, славу та розкіш. Вона буває безжальною, особливо до юних моделей.

З Яною стається неприємна історія, і вона вирішує, як вчинити. Промовчати чи наважитись виступити проти відомої та впливової персони?

Світлана Павелецька, співзасновниця видавництва #книголав, СЕО Інституту когнітивного моделювання, спеціально для УП.Життя

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