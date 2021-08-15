Як не вигоріти від хронічного стресу. Рекомендації з книжки нейробіолога

Світлана Павелецька співзасновниця видавництва #книголав, СЕО Інституту когнітивного моделювання
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15 серпня 2021

Заїдати стрес солодким – це не вихід. Та й для чого ще й свою фігуру псувати?

Краще про альтернативні методи боротьби зі стресом дізнаватись у лікарів чи читати про це у їхніх дослідженнях, деякі з них написані цікаво і доступною мовою,  як от книжка "Стресостійкість" британської нейробіологині та дослідниці Міту Стороні.

У ній вона детально пояснює  як  діяти у стресові моменти, як з них виходити, як поводитись, щоб їх було менше у нашому житті, а ще дає інформацію про складні процеси, які відбуваються в нашому організмі під час стресу і про різноманітні наукові досліди. 

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Авторка описує сім дисфункцій в організмі, які є ознаками хронічного стресу і як з ними впоратись – зниження концертрації уваги, надто високий рівень кортизолу, зміна синаптичної пластичності, дисонанс біологічного годинника, запальні процеси, інсулінорезистентність та послаблення мотивації. 

Не обов’язково у людини повинні з’явитись всі симптоми, але навіть від одного не слід потерпати. Наприклад, від надмірного рівня кортизолу в організмі. 

Його ще називають гормоном страху. У малих порціях чи у поодиноких випадках  він дозволяє зібратися, щоб захиститись, але часті його викиди в організм, що відбувається через стрес, діють згубно. Як навчитись його контролювати? 

 

Відволікатись 

Після стресової ситуації нас часто поглинають флешбеки, ми постійно прокручуємо в голові те, що сталося і кожного разу репереживаємо ті самі неприємні відчуття. Як позбутись цих нав’язливих спогадів? Найкраще щось робити, а не розлаблятись.

Авторка знайшла цікаву пораду у романі Ґі де Мопассан "Життя". Там є сцена про жінку, яка переживає, вона заходить до спальні і помічає бджолу, яка літала то ліворуч, то праворуч. Героїня спостерігала за її польотом і геть забула про свої проблеми.

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Згодом дослідники підтвердили, що за допомогою умисних рухів очима дійсно можна відігнати негативні думки, а якщо вони повертаються, то вже не так тривожать.  

Увімкнути раціональний мозок і вимкнути емоційний

З цим допоможе гра на смартфоні, наприклад, вона повинна бути не надто складною і не надто простою.

Це спонукатиме наш мозок сконцентруватись на цій грі, а не на спогадах. Авторка радить пограти в тетріс, вона каже, що він навіть може вгамувати апетит, коли ви на дієті. 

Згадати про фізичну активність 

І це не означає, що вам негайно слід бігти у спортзал. Навантаження повинно бути легким.

Це може бути прогулянка під час обідньої перерви, чи невелика пробіжка і бажано під музику. Така проста фізична активність сприяє зниженню кортизолу. 

Правильно дихати 

Оскільки в організмі все пов’язано, тому система дихання може вгамувати реакцію на стрес.

Авторка пропонує вправу на сповільнення частоти дихання, потрібно зробити всього шість-сім глибоких вдихів та видихів протягом хвилини і повторювати це протягом 15 хвилин. Але цю вправу рекомендують здоровим людям.  

Задіяти слух, зір і нюх 

Міту Стороні детально пояснює, як музика відповідних ритмів знижує рівень кортизолу.

Вона радить слухати шаманські барабани і зосереджуватись на ритмі чи музику для медитації. Або просто увімкнути звуки природи і слухати хоча б протягом 15 хвилин чи за кожної нагоди протягом дня. 

Перебування серед природи, зелені – це теж антидот від стресу. Варто за кожної нагоди зайти в перший зустрічний парк. 

А ще одна з несподіваних порад від авторки – нюхати лимон протягом 30 секунд. потім 30 секунд відпочивати і так продовжувати 15 хвилин. Під час досліджень з’ясувалось, що така процедура заспокоює, уповільнює серцебиття і знижує тиск. 

Не так вже й складно про себе подбати. Міту Стороні пропонує методи боротьби з хронічним стресом, які під силу кожному. Системне виконання цих простих вправ допоможе вдосконалити себе.

Світлана Павелецька, співзасновниця видавництва #книголав, СЕО Інституту когнітивного моделювання, спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

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