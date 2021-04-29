Напевне, когось розсмішить це питання, бо яйця – не той продукт, над яким ми будемо заморочуватися, коли приходимо до маркету. Навіть напередодні найяєчнішого свята року – Пасхи.

Між тим дозвольте породити сумніви, чи точно ви праві?

Чи точно всі яйця однакові і різними їх робить тільки фарба в наших руках?

Королівські яйця

Королева Єлизавета II днями відсвяткувала своє 95-річчя.

Довгожителька розпочинає кожен свій день з яєць.

Вигадка?

Ні! "Яйця з солдатиками" – типовий сніданок багатьох англійців і з огляду на довголіття їх улюбленої королеви, мокають вони хліб в жовтки не марно.

Чи точно всі яйця однакові і різними їх робить тільки фарба в наших руках?

Яєчні війни

На Великдень ми стукаємося крашанкою об крашанку і перемагає той, у кого в руках лишається неушкоджене яйце.

Б’ються однаково і органічні, і неорганічні. Єдине, що останніх у великодніх кошиках українців буде тільки 1% – саме така кількість продукту на ринку припадає за даними "Органік Стандарт" на органічні яйця.

Стільки ж, до речі, припадає на прянощі, спеції, цукор.

Це означає, що ця категорія товарів – не така популярна, як, скажімо, молочна продукція (56%). Тобто молоко українці хочуть пити органічне, а купувати органічні яйця – тільки на мізинчик.

Хоча, якщо розібратися, логіки такий вибір позбавлений. Якщо ти вже вирішив бути органік, то споживай все органічне, бо все це напряму впливає на твої свідомість і здоров’я.

Хоча на цьому шляху у людей з "органічними" намірами більше ворогів, ніж друзів.

Виробники часто маніпулюють органічними бажаннями, використовуючи природні кольори, приміром, зелений, сигналячи, що їх курка гуляє в густій соковитій траві.

Або пишуть на коробці з яйцями "біо", "справжні", "вільних курей", "курей free" тощо. Хоча всі ці маніпуляції відношення до органічної продукції не мають.

До органічних яєць відносяться тільки ті, які отримані внаслідок сертифікованого органічного виробництва, на всіх етапах якого застосовуються природні речовини та процеси задля збереження природних ресурсів.

Під час виробництва органічних продуктів забороняється застосування хімічно синтезованих допоміжних речовин (добрив, пестицидів, технологічних добавок), іонізуючої радіації, регуляторів та стимуляторів росту, генетично модифікованих організмів (ГМО), антибіотиків з профілактичною метою, гормонів, консервантів, штучних ароматизаторів та барвників, – зазначається на сайті "Органік стандарт", – органу, який відповідає за сертифікацію органічних виробників в Україні.

Таким є український державний логотип для органічної продукції

Увага! Підказка: зараз ви маєте вигукнути, хіба в яйцях неорганічних це все є?

Я вас засмучу: так. І навіть яйця бабусі з села під Києвом можуть містити половину перерахованого, бо бабуся аж ніяк не підписувалася на конкретний метраж для кожної курки і на свіжу кукурудзу з соковитою травою для її рябих дівчат.

В якості інформації для споживача на упаковку наноситься відповідне маркування. І от коли ви не бачите зеленого листочка і державного логотипу для органічної продукції – двох кіл – жовтого і блакитного із зеленою гілочкою посередині – не слід переконувати себе, що купуєте органічну продукцію.

Нашій державі можна періодично не довіряти, але не в цій царині. Напис organic є свідченням того, що саме органічний продукт ви тримаєте в руках.

Якщо продукт був отриманий не в результаті органічного виробництва або є продукцією перехідного періоду – маркування державним логотипом для органічної продукції сільськогосподарської продукції забороняється!

А також забороняється використання під час маркування такої продукції будь-яких позначень та написів "органічний", "біодинамічний", "біологічний", "екологічний", "органік" та/або будь-яких однокореневих та/або похідних слів від цих слів з префіксами "біо-", "еко-" тощо будь-якими мовами.

А тепер зупиняємося біля полиць і перевіряємо, чи точно ніхто не написав біо, не маючи при цьому сертифікату органічної продукції?

Не точно? Чи впевнено точно?

Починайте уважно роздивлятися коробки, які ваша рука стягує з полиці, починайте рахувати свої гроші і ширше відкривати очі, не тягнути просто зелену коробку, яка в голові у вас автоматично створює органічний продукт. Його, а конкретно органічне яйце, може знести тільки органічна курка!

Реклама будь-якого неорганічного продукту як органічного, у тому числі використання напису "органічний продукт" у власних назвах та торговельних марках, вважається недобросовісною рекламою.

Побачили її? Побачили, що якийсь виробник вам бреше?

Повідомляйте про це і адміністрацію маркету, хоча, повірте, в останні роки вони все пильніше ставляться до того, що продають.

І відповідні органи з захисту прав споживачів теж завжди до ваших послуг, просто було б бажання витрачати час на ці клопоти. Але краще б він був, бо йдеться про наш гаманець і в першу чергу наше здоров’я.

Навіщо курці шторки?

Хотілося обійтися без реклами, але тоді ви навряд точно дізнаєтеся, які яйця органічні, бо Google вам не видасть весь перелік за єдиним запитом, тут треба провести ґрунтовну пошукову роботу.

Скажете, чи яйця цього варті?

Варто все, що потрапляє всередину організму, пандемія звернула наш погляд на імунітет і ми, нарешті, згадали про якість їжі, яка здатна за правильного підбору і різноманіттю відтягнути момент прийому ліків.

Однією з перших в Україні почала виробляти органічні яйця компанія "Світ Біо". Її власники підгледіли, як це відбувається в Європі і зрозуміли, що ринок яєць від курей вільного випасу – перспективний, хоча і реально клопіткий.

Бо якщо раніше дозволено було брати таким фермерам курку від 3 місяців, то зараз, аби мати право маркувати свою продукцію, як органічну, ти маєш купувати тільки курчат у віці до трьох днів і до першого яйця мине півроку.

ТАКОЖ ПО ТЕМІ: Маркування яєць: що на них написано і чому цієї інформації мало

Ферми Карашинське подвір’я, Zabirya Organic Farm, Дунайський аграрій, Органік Чікен – постачальники органічних яєць на наш стіл ставляться до своїх курей так, як куркам неорганічним навіть не снилося.

Їхні кури точно не найбільш замучені істоти на фермі. Навряд чи є у них шторки зі щільної тканини, якими хизується засновник американської компанії Vital Farms Мет О’Хайер, даючи інтерв’ю виданню Time, додаючи, дівчатка наші люблять особистий простір, але впевнено можна сказати: українські дівчатка теж не обділені життям за стандартами органічного виробництва.

Вони не сидять в тісних клітках, вільно пасуться, гребуться в землі, шукають жирних хробаків, а не сидять нерухомо, напхані комбікормом. Живуть в розрахунку 4 кв. метра на одну курку (для можливості клювати комах і свіжу зелень).

Раз на рік розташування їхнього майданчика міняють, підстилка добре освітлена і обов’язковою є можливість прийняття пилових ванн.

Про корм ми вже трохи сказали – тільки органічний, без ГМО, без добавок, різноманітний.

Вам ще не захотілося стати куркою?!

Знову ж згадується Мет О’Хайер, який до кожної коробки вкладає невеличкий інформаційний бюлетень зі світлинами "кур місяця" і написами на кшталт "Нашій дівчинці подали закуски".

Його можна звинуватити в маркетингових маніпуляції, але люди люблять історії, і люди мають розуміти, чому за органічну продукцію вони мають платити більше. Тож я в очікуванні світлин українських несушок місяця.

І в цьому процесі не забуваємо, що все виправдано, коли як результат – смачні і корисні яйця з яскравими жовтками, з більш високим вмістом Омега-3 і купою інших складових, і такі можуть бути тільки у курки органічної, яка пасеться так само вільно, як на вихідних з родиною гуляєте містом.

Золоті чи органічні?

Яйця – джерело незамінних амінокислот. Це перше, про що вам потрібно пам’ятати, міркуючи вранці на вічну тему: яйце чи курка?

Звісно, краще яйце. Жири, селен, рибофлавін, вітамін В12, пантотенова кислота, вітамін А, залізо, цинк.

Думали в яйці один білок? Ні! Окрім нього більше десятка приводів починати день з яйця.

До речі, не забувайте, що несуть їх не виключно курки. Їх можуть нести кури чілійські, колір яєць яких настільки цікавий, ніжно-блакитний, що це зекономить вам кошти на фарбу.

Яйця органічні – це геть інші яйця. Коли курку не силують нестись тричі на добу, не тримають в неволі, вона не помирає вже за рік, саме тоді вона згідно з досліджень американського вченого Майкла Кульпа несе яйця, в яких в 22 рази більше корисних жирів Омега-3, в 8 разів більше бета-кератину, в 4 рази більше вітаміна Є, який є будівельним матеріалом мембран наших клітин.

А зважаючи на уразливість саме оболонок клітин перед коронавірусом… Розумієте? Нам конче потрібно їсти саме органічні яйця!

Навіть такий важливий в період covid вітамін D можливо отримувати природним шляхом! 2 органічних яйця в раціоні – це біля 400 МЕ натурального вітаміну Д.

В яйці один білок? Ні, це джерело незамінних амінокислот

Органічні яйця мають низький рівень холестерину, тому що кури пересуваються, а не стоять затиснуті з боків такими ж нещасними створіннями.

Вони їдять різноманітну їжу, тому несуть якісніші яйця, в яких вітаміни Є, B 2 , B 12 , вітамін D, нікотинова та фолієва кислоти, життєво важливий лютеїн, який зменшує ризик виникнення катаракти та вікової дегенерації м’язів, а також холін, що має велике значення для формування нормальної структури клітини.

З'їдені на ніч яєчні білки активізують вироблення соматотропного гормону, завдяки якому відбувається спалювання жиру в організмі, заявляють лікарі-дієтологи.

Мені продовжувати? Чи я навела достатньо аргументів на тему, які яйця вам купувати на Великдень?

Сподіваюся достатньо, щоб ви перестали сушити собі голову філософським риторичним питанням, що обуло раніше, курка чи яйце, а відповіли собі на більш сучасне: так яйце органічне від органічної несушки чи… Другого варіанту не має існувати.

Золоті яйця – це сучасні органічні, пишіть свою казку по-новому.

За категоричність не вибачаюся, всім бажаю смачного Великодня.

Анастасія Цибуляк, екоактивістка, засновниця компанії Glossary Organic Products та екофонду Glossary Foundation, спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".