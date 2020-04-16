Великдень у форматі, який диктує нам карантин, відрізняється від звичного.
Майже все переходить в онлайн: від спілкування до освячення кошиків.
Ми підготували поради, які допоможуть вам легше пройти цей складний період.
Ви дізнаєтеся:
- секрети та рецепти великодньої випічки,
- де можна посвятити паску або придбати вже освячену,
- де і коли дивитися літургії онлайн
- та трохи про релігійні традиції у великодній час.
|Фото: Катерина Гусєва/Pixabay
Віддавна початок великодніх свят відраховували саме від четверга.
Дуже багато традицій та вірувань було пов'язано із цим днем.
За Біблією, це день розп'яття та мук Христа – найсумніший і найскорботніший день за увесь передпасхальний тиждень.
"Четвер страсного тижня – це день встановлення одразу двох святих таїнств: таїнство Святої Єврахистії – це спомин Тайної вечері Ісуса з Апостолами.
Це, фактично, перша літургія, відслужена на Землі. І друге – встановлення таїнства священства", – пояснює керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви, протоієрей Ігор Яців.
В четвер ввечері правлять богослужіння, під час якого зачитують 12 фрагментів з Євангелія, в яких йдеться про хресний шлях Ісуса Христа – від того моменту, як його схопили на Оливній горі.
В п’ятницю виставляють плащаницю. Це полотно, на якому зображений Ісус Христос в гробі.
"Цьогоріч плащаницю теж виставлятимуть, але доступ до неї загороджуватимуть, щоб її не цілували, а тільки вшановували поклоном", – уточнює протоієрей.
Згідно з тлумаченням церкви, субота – це день, коли Ісус сходить до аду і визволяє праведників, які очікували на його прихід і воскресіння. Це – час для роздумів.
А ще для хатньої роботи. Саме від четверга і до суботи віддавна тривали приготування смаколиків до свята. Ця традиція не змінна навіть цього року.
Сьогодні у нас є вибір: спекти або придбати великодній хліб.
Якщо ви вирішили пекти, і хочете спробувати щось нове, ми взяли декілька рецептів у майстрині своєї справи – кондитерки та блогерки Олени Мироненко.
Також вона дала декілька порад, які допоможуть зробити паску смачнішою.
✅ Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури.
✅ Цукати краще зробити самостійно, оскільки магазинні – не дуже корисні для здоров’я.
✅ Перевіряйте, чи дріжджі якісні: візьміть 3 грами дріжджів, які ви купили, чайну ложку цукру, декілька столових ложок води кімнатної температури, все це змішайте і залиште на 10-15 хвилин. Якщо шапочка піднялася – продукт працюватиме.
✅ Муку обов’язково потрібно просіювати, щоб наситити киснем.
(щоб переглянути рецепти, скористайтеся стрілочками)
Паска із сухофруктами
- 240 г молока
- 720 г борошна
- 150 г цукру
- 120 г вершкового масла
- 25 г свіжих дріжджів або 10 г сухих
- 1 ч.л солі
- 2 яйця
- 3 жовтки
- 120 г цукатів
- 180 г родзинок
- Цедра одного лимона
- 1 пакетик ванільного цукру
Готуємо опару для паски: підігріваємо молоко, воно має бути теплим, але не гарячим.
В молоко додаємо дріжджі та 1 ложку цукру від загальної кількості. Накриваємо і залишаємо на 15 хвилин, щоб дріжджі "запрацювали".
Тепле масло змішуємо з цукром і ваніліном, трохи збиваємо. Додаємо до них яйця і жовтки, також збиваємо разом.
Солимо. Отриману масу додаємо до опари і перемішуємо.
З лимона знімаємо цедру і змішуємо з цукатами та родзинками. Висипаємо в миску зі здобою.
Тепер маленькими порціями додаємо просіяне борошно і вимішуємо тісто. Це займе не менше 10 хвилин. Якщо тісто липне до рук, змастіть їх рослинною олією.
Вимішуємо тісто, перекладаємо його у змащену олією миску, накриваємо і залишаємо в теплому місці на 2 години.
Після тісто розминаємо, ділимо на частини, округляємо кожну змащеними олією руками і викладаємо у форми, заповнивши їх на половину. Залишаємо на 30 хвилин.
Щойно тісто виросло, випікаємо паски при температурі 180°C 40-45 хвилин. Перевіряємо готовність паски шпажкою.
Медово-морквяно-сирний куліч
- 200 г домашнього сиру
- 2 яйця
- 130 г меду
- 1 пакетик ванільного цукру, можна есенцію
- 50 г теплого масла вершкового
- 160 г моркви натертої на дрібну тертку
- 50 г журавлини або родзинок
- 10 г розпушувача
- 200 г борошна
Змішуємо сир з яйцями, медом, маслом і ванільним цукром. Збиваємо цю масу блендером або добре розтираємо виделкою.
Додаємо моркву, обов'язково натерту на дрібній терці.
Туди ж додаємо просіяне борошно з розпушувачем і журавлину або родзинки.
Перемішуємо лопаткою і викладаємо в 2 форми (розмір 9).
Розрівнюємо мокрою ложкою і ставимо випікати в розігріту духовку при 170°C на 1 годину.
Перевіряємо шпажкою. Вона повинна бути суха.
Прикрашаємо глазур'ю з маршмеллоу.
Рецепт помадки:
- 125 г теплого вершкового масла
- 225 г цукрової пудри
- 10 г молока
З'єднайте в мисці і збийте міксером. Покривайте остиглі паски. Посипте підсмаженими горіхами.
Паска швидкого приготування без дріжджів
- 200 г домашнього сиру
- 1 пакетик ванільного цукру
- 100 г цукру
- 2 яйця
- 100 г теплого вершкового масла
- 170 г борошна
- 10 г розпушувача
- 50 г родзинок і 50 г цукатів апельсина або тільки родзинки
- 2 форми по 9 см
На її заміс знадобиться 5 хвилин.
Змішуємо сир, цукор, масло, яйця і ванільний цукор блендером. Якщо немає блендера то добре розминаємо виделкою.
Додаємо просіяне борошно з розпушувачем. Ізюм та цукати. Добре перемішуємо і розкладаємо в форми. Пригладжуємо мокрою ложкою зверху, щоб була рівна шапочка.
Випікаємо 1 годину при температурі 170°C. Прикрашаємо глазур'ю.
Глазур:
- 110 г цукру + 20 г води
- 5 г желатину + 20 г води
Желатин заливаємо водою.
Цукор змішуємо з водою і ставимо на середній вогонь.
Коли закипіло, тримаємо ще хвилину, тоді переливаємо в чашу. Додаємо талий в мікрохвильовці за 15 секунд желатин. Збиваємо близько 3 хвилин. Прикрашаємо за допомогою лопатки. Посипаємо і прикраємо відразу після нанесення глазурі.
Краффін з яблуками і маком
- 350 г борошна пшеничного вищого гатунку
- 20 г дріжджів свіжих або 10 сухих
- 100 г цукру
- 1 пакетик ванільного цукру або ванілін на кінчику ножа
- 110 г молока
- 50 г масла (розтопити)
- 2 г солі
- Пів ч.л куркуми
- Чверть ч.л кардамону
- Пів ч.л кориці
- 1 яйце і 2 жовтка
Начинка:
- 40г маку (+ 20 г молока + 10 г цукру)
- 2 яблука великих або 3 середніх (+ 20 г масла + 30 г цукру)
- 40 г масла
Дріжджі змішати з теплим молоком, з чайною ложкою цукру і декількома ложками борошна, поставити в тепле місце на 20 хвилин.
Яйце і жовтки збити з сіллю, звичайним і ванільним цукром до білої густої піни.
Масло (50г) розтопити.
Борошно просіяти і змішати зі спеціями. Змішати яєчну суміш з маслом і опарою. І частинами додавати муку і почати вимішувати тісто.
Спочатку воно буде дуже липке, але борошно не додавати, вимішувати його на столі або в мисці протягом 10-15 хвилин, поки не почне відлипати від поверхонь і від рук.
Округлити, накрити харчовою плівкою і поставити в тепле місце на 2 години.
В цей час карамелізувати яблука і заварити мак.
Мак змішати з молоком і цукром, прогріти, помішуючи і відставити набухати.
Яблука порізати на шматочки, обсмажити в сл.масла з цукром близько трьох-п'яти хвилин.
Потім тісто розділити на 2 частини. Кожну сформувати в прямокутник.
Змішати яблука, мак і масло вшити, розділити навпіл і загорнути щільно в рулет.
Розрізати рулет уздовж, але не до кінця, скрутити спіралькою в башту розрізом назовні і укласти у форму для паски. Накрити плівкою.
Поставити на 1,5 -2 години в теплому місці.
У цей час добре прогріти духовку до 200 ° С.
Випікати перші 10 хвилин при 200 градусах, потім накрити зім'ятою фольгою і ще при 180 градусах пекти близько 30 хвилин.
Готові паски остудити на решітці.
Прикрашати пудрою, цього для них цілком достатньо!
Більше рецептів пасок та порад щодо приготування ви можете знайти тут:
Зважаючи на карантин, мало кому вдасться посвятити кошик у храмі. Тому є декілька способів, як бути в цій ситуації.
Як посвятити паску
Кожна церква пропонує свій спосіб.
У Православній церкві Московського патріархату, яка ідентифікує себе як Українська православна церква, планують святити кошики біля храмів.
Також там планували відрядити своїх священників для освячення пасок до хлібопекарень і на хлібозаводи.
У Православній церкві України розповіли, що теж відрядили священників до пекарень, аби віряни могли придбати вже освячені паски.
Їх можна купити в мережі супермаркетів "Сільпо", в Дніпрі – у VARUS, а також в онлайн-магазині "Розетка".
В регіонах паски святитимуть в державних хлібопекарнях.
За словами представника пресслужби ПЦУ диякона Михайло Омеляна, виробники вказуватимуть на пасках, що вони – посвячені.
У ПЦУ "Українській правді. Життя" уточнили, що якщо вам не вдалося отримати освячену священниками, то покропити паску свяченою водою можна й вдома.
Але наголосили, що краще придбати вже освячену.
В Українській греко-католицькій церкві одразу уточнюють, що не обов’язково, щоб священник особисто освятив вашу паску.
Там зазначають, що вірянам достатньо взяти участь у літургії онлайн та при можливості покропити кошик свяченою водою.
"Тут важливий намір священника, який благословляє не лише кошик, який бачить перед собою, а й кошики в домах людей, які єднаються в спільній молитві за допомогою трансляції.
Нам потрібно усвідомлювати, що це не кошик, який був біля телевізора чи біля комп’ютера, а що це є Богом благословенні страви.
Бо священник – не джерело благословення. Він – ретранслятор", – розповідає Яців.
Також, за словами протоієрея, не потрібно перетворювати свячення паски на шоу Анатолія Кашпіровського і ледь не запихати кошик в монітор.
"І просто рекомендація: щоб ще собі господар чи хтось старший в домі покропив освяченою водою. Якщо немає – це не проблема.
Цей видимий знак не вирішує нічого. Сама молитва і намір тут важливі – а не окроплення водою", – пояснює Яців.
|У Православній церкві України розповіли, що теж відрядили священників до пекарень, аби віряни могли придбати вже освячені паски
Літургії: де дивитися
Богослужіння на Великдень транслюватиме багато телеканалів:
- 18 квітня о 13:00 "Інтер" транслюватиме з Єрусалиму сходження Благодатного Вогню в Храмі Гробу Господнього.
- О 23:00 в ефірі цього телеканалу буде пряма трансляція богослужіння УПЦ (МП).
- "Україна" також транслюватиме літургію УПЦ (МП).
- "1+1" у ніч на 19 квітня, о 00:00, покаже літургію. У ПЦУ "Українській правді. Життя" повідомили, що телеканал транслюватиме їхню службу.
- Прямий канал транслюватиме всі пасхальні заходи ПЦУ.
- 24 канал о 7:30 транслюватиме літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві.
- 19 квітня "Еспресо" показуватиме пасхальні богослужіння УГКЦ та ПЦУ. Поки що точного графіка немає.
- Суспільне транслюватиме літургії ПЦУ та УГКЦ. Точний графік телекомпанія ще не вказала.
- 5 канал та канал "Київ" також показуватимуть богослужіння обидвох церков.
- Українське радіо транслюватиме у повному обсязі Великодні служби ПЦУ та УГКЦ. З 23.30 18 квітня до 3.00 і від 7.30 до 11.00 19 квітня.
Розклад ще уточнюється.
Онлайн
Літургію з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві транслюватимуть на Facebook-сторінці собору, YouTube-каналі собору та на Facebook "Живе телебачення".
Онлайн-трансляції літургій ПЦУ відбуватимуться на Facebook-сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія.
Також вам варто моніторити Facebook-сторінки місцевих храмів. Ймовірно, вони теж транслюватимуть літургію.
|Вам варто моніторити Facebook-сторінки місцевих храмів. Ймовірно, вони теж транслюватимуть літургію
Як варто поводитися на літургії вдома
"Все потрібно зробити вдома так, як би ми це робили в церкві.
Ми не лежимо на дивані та дивимося службу як фільм.
Ми би мали вдягнутися в той одяг, в якому хотіли би піти до храму, стояти і хреститися, коли потрібно. Тобто – я є вдома, але я є в церкві. Я беру повну участь в літургії", – пояснює Яців, який представляє УГКЦ.
Кошик може стояти на столику поруч з вами.
У ПЦУ радять схоже:
"Перебуваючи вдома та долучаючись до богослужіння з допомогою трансляції, вірні повинні слухати богослужіння і звершувати молитву перед іконою, перебуваючи у домі як у храмі, додержуючи звичайних правил участі у храмовому богослужінні, не допускати ставлення до трансляції богослужіння лише як до перегляду видовища".
За словами протоієрея Яціва, Великдень під час карантину – це хороша можливість перевірити свою віру:
"Якщо обряди і традиції для нас важливіші, або без них ми не відчуваємо або не віримо в дію Духа Божого, тоді питання до нас.
Божа присутність не обмежується стінами храму".
Як провести час вдома
Зважаючи на те, що ми повинні сидіти вдома, а з родичами посидіти хочеться, скористайтеся онлайн-конференціями.
Так планує зробити юрист Богодар Ковалів:
Якщо вже дуже хочете випити і живете у сусідніх квартирах, можете скористатися досвідом італійців.
Якщо захочеться поспівати гаївок, теж візьміть приклад з Італії.
І не забудьте про традицію стукатися писанками і крашанками.
Тільки не розбийте монітор об яйце.
Катерина Хорощак, УП.Життя
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