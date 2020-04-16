Великдень вдома: як спекти та освятити паску, літургії по телебаченню/онлайн та рекомендації церков

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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16 квітня 2020

Великдень у форматі, який диктує нам карантин, відрізняється від звичного.

Майже все переходить в онлайн: від спілкування до освячення кошиків.

Ми підготували поради, які допоможуть вам легше пройти цей складний період.

Ви дізнаєтеся:

  • секрети та рецепти великодньої випічки,
  • де можна посвятити паску або придбати вже освячену,
  • де і коли дивитися літургії онлайн
  • та трохи про релігійні традиції у великодній час.
 Фото: Катерина Гусєва/Pixabay 

Віддавна початок великодніх свят відраховували саме від четверга.

Дуже багато традицій та вірувань було пов'язано із цим днем.

За Біблією, це день розп'яття та мук Христа – найсумніший і найскорботніший день за увесь передпасхальний тиждень.

"Четвер страсного тижня – це день встановлення одразу двох святих таїнств: таїнство Святої Єврахистії – це спомин Тайної вечері Ісуса з Апостолами.

Це, фактично, перша літургія, відслужена на Землі. І друге – встановлення таїнства священства", – пояснює керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви, протоієрей Ігор Яців.

В четвер ввечері правлять богослужіння, під час якого зачитують 12 фрагментів з Євангелія, в яких йдеться про хресний шлях Ісуса Христа – від того моменту, як його схопили на Оливній горі.

В п’ятницю виставляють плащаницю. Це полотно, на якому зображений Ісус Христос в гробі.

"Цьогоріч плащаницю теж виставлятимуть, але доступ до неї загороджуватимуть, щоб її не цілували, а тільки вшановували поклоном", – уточнює протоієрей.

Згідно з тлумаченням церкви, субота – це день, коли Ісус сходить до аду і визволяє праведників, які очікували на його прихід і воскресіння. Це – час для роздумів.

А ще для хатньої роботи. Саме від четверга і до суботи віддавна тривали приготування смаколиків до свята. Ця традиція не змінна навіть цього року.

Сьогодні у нас є вибір: спекти або придбати великодній хліб.

Якщо ви вирішили пекти, і хочете спробувати щось нове, ми взяли декілька рецептів у майстрині своєї справи – кондитерки та блогерки Олени Мироненко.

Також вона дала декілька порад, які допоможуть зробити паску смачнішою.

✅ Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури.

✅ Цукати краще зробити самостійно, оскільки магазинні – не дуже корисні для здоров’я.

✅ Перевіряйте, чи дріжджі якісні: візьміть 3 грами дріжджів, які ви купили, чайну ложку цукру, декілька столових ложок води кімнатної температури, все це змішайте і залиште на 10-15 хвилин. Якщо шапочка піднялася – продукт працюватиме.  

✅ Муку обов’язково потрібно просіювати, щоб наситити киснем.

(щоб переглянути рецепти, скористайтеся стрілочками)

Більше рецептів пасок та порад щодо приготування ви можете знайти тут:

Зважаючи на карантин, мало кому вдасться посвятити кошик у храмі. Тому є декілька способів, як бути в цій ситуації.

Як посвятити паску

Кожна церква пропонує свій спосіб.

У Православній церкві Московського патріархату, яка ідентифікує себе як Українська православна церква, планують святити кошики біля храмів.

Також там планували відрядити своїх священників для освячення пасок до хлібопекарень і на хлібозаводи. 

У Православній церкві України розповіли, що теж відрядили священників до пекарень, аби віряни могли придбати вже освячені паски.

Їх можна купити в мережі супермаркетів "Сільпо", в Дніпрі – у VARUS, а також в онлайн-магазині "Розетка".

В регіонах паски святитимуть в державних хлібопекарнях.

За словами представника пресслужби ПЦУ диякона Михайло Омеляна, виробники вказуватимуть на пасках, що вони – посвячені.

У ПЦУ "Українській правді. Життя" уточнили, що якщо вам не вдалося отримати освячену священниками, то покропити паску свяченою водою можна й вдома.

Але наголосили, що краще придбати вже освячену.

В Українській греко-католицькій церкві одразу уточнюють, що не обов’язково, щоб священник особисто освятив вашу паску.

Там зазначають, що вірянам достатньо взяти участь у літургії онлайн та при можливості покропити кошик свяченою водою.

"Тут важливий намір священника, який благословляє не лише кошик, який бачить перед собою, а й кошики в домах людей, які єднаються в спільній молитві за допомогою трансляції.

Нам потрібно усвідомлювати, що це не кошик, який був біля телевізора чи біля комп’ютера, а що це є Богом благословенні страви. 

Бо священник – не джерело благословення. Він – ретранслятор", – розповідає Яців.

Також, за словами протоієрея, не потрібно перетворювати свячення паски на шоу Анатолія Кашпіровського і ледь не запихати кошик в монітор.

"І просто рекомендація: щоб ще собі господар чи хтось старший в домі покропив освяченою водою. Якщо немає – це не проблема.

Цей видимий знак не вирішує нічого. Сама молитва і намір тут важливі – а не окроплення водою", – пояснює Яців.

 У Православній церкві України розповіли, що теж відрядили священників до пекарень, аби віряни могли придбати вже освячені паски



Літургії: де дивитися

Богослужіння на Великдень транслюватиме багато телеканалів:

  • 18 квітня о 13:00 "Інтер" транслюватиме з Єрусалиму сходження Благодатного Вогню в Храмі Гробу Господнього.
  • О 23:00 в ефірі цього телеканалу буде пряма трансляція богослужіння УПЦ (МП).
  • "Україна" також транслюватиме літургію УПЦ (МП).
  • "1+1" у ніч на 19 квітня, о 00:00, покаже літургію. У ПЦУ "Українській правді. Життя" повідомили, що телеканал транслюватиме їхню службу.
  • Прямий канал транслюватиме всі пасхальні заходи ПЦУ.
  • 24 канал о 7:30 транслюватиме літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві.
  • 19 квітня "Еспресо" показуватиме пасхальні богослужіння УГКЦ та ПЦУ. Поки що точного графіка немає.
  • Суспільне транслюватиме літургії ПЦУ та УГКЦ. Точний графік телекомпанія ще не вказала.
  • 5 канал та канал "Київ" також показуватимуть богослужіння обидвох церков.
  • Українське радіо транслюватиме у повному обсязі Великодні служби ПЦУ та УГКЦ. З 23.30 18 квітня до 3.00 і від 7.30 до 11.00 19 квітня.

Розклад ще уточнюється.

Онлайн

Літургію з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві транслюватимуть на Facebook-сторінці собору, YouTube-каналі собору та на Facebook "Живе телебачення".

Онлайн-трансляції літургій ПЦУ відбуватимуться на Facebook-сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія.

Також вам варто моніторити Facebook-сторінки місцевих храмів. Ймовірно, вони теж транслюватимуть літургію.

 Вам варто моніторити Facebook-сторінки місцевих храмів. Ймовірно, вони теж транслюватимуть літургію

Як варто поводитися на літургії вдома

"Все потрібно зробити вдома так, як би ми це робили в церкві.

Ми не лежимо на дивані та дивимося службу як фільм.

Ми би мали вдягнутися в той одяг, в якому хотіли би піти до храму, стояти і хреститися, коли потрібно. Тобто – я є вдома, але я є в церкві. Я беру повну участь в літургії", – пояснює Яців, який представляє УГКЦ.

Кошик може стояти на столику поруч з вами.

У ПЦУ радять схоже:

"Перебуваючи вдома та долучаючись до богослужіння з допомогою трансляції, вірні повинні слухати богослужіння і звершувати молитву перед іконою, перебуваючи у домі як у храмі, додержуючи звичайних правил участі у храмовому богослужінні, не допускати ставлення до трансляції богослужіння лише як до перегляду видовища".

За словами протоієрея Яціва, Великдень під час карантину – це хороша можливість перевірити свою віру:

"Якщо обряди і традиції для нас важливіші, або без них ми не відчуваємо або не віримо в дію Духа Божого, тоді питання до нас. 

Божа присутність не обмежується стінами храму".

Як провести час вдома

Зважаючи на те, що ми повинні сидіти вдома, а з родичами посидіти хочеться, скористайтеся онлайн-конференціями.

Так планує зробити юрист Богодар Ковалів:

Якщо вже дуже хочете випити і живете у сусідніх квартирах, можете скористатися досвідом італійців.

Якщо захочеться поспівати гаївок, теж візьміть приклад з Італії.

І не забудьте про традицію стукатися писанками і крашанками.

Тільки не розбийте монітор об яйце. 

Катерина Хорощак, УП.Життя

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