ОНОВЛЕНО 28.04.2021

Великдень у форматі, який диктує нам карантин, відрізняється від звичного.

Частина звичаїв та обрядів переходить в онлайн: від спілкування до освячення кошиків.

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"Українська правда. Життя" підготувала поради, які допоможуть вам безпечніше пережити великодній період.

Ви дізнаєтеся:

секрети та рецепти великодньої випічки,

де можна святити паску і що робити, якщо такої можливості немає,

де і коли дивитися літургії онлайн,

про релігійні традиції у великодній час.

Фото: Катерина Гусєва/Pixabay

Віддавна початок великодніх свят відраховували саме від четверга.

За Біблією, це день розп'яття та мук Христа – найсумніший і найскорботніший день за увесь передпасхальний тиждень.

"Четвер страсного тижня – це день встановлення одразу двох святих таїнств: таїнства Святої Євхаристії – це спомин Тайної вечері Ісуса з Апостолами.

Це, фактично, перша літургія, відслужена на Землі. І друге – таїнства священства", – пояснює керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви, протоієрей Ігор Яців.

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У четвер ввечері правлять богослужіння, під час якого зачитують 12 фрагментів з Євангелія, в яких йдеться про хресний шлях Ісуса Христа – від того моменту, як його схопили на Оливній горі.

В п’ятницю у храмі виставляють плащаницю. Це полотно, на якому зображений Ісус в гробі.

Згідно з тлумаченням церкви, субота – це день, коли Ісус сходить до аду і визволяє праведників, які очікували на його прихід і воскресіння. Це – час для роздумів.

А ще – для хатньої роботи. Саме від четверга і до суботи віддавна тривали приготування смаколиків до свята.

Сьогодні у нас є вибір: спекти або придбати великодній хліб.

Якщо ви вирішили пекти, і хочете спробувати щось нове, ось декілька рецептів від майстрині своєї справи – кондитерки та блогерки Олени Мироненко.

(щоб переглянути рецепти, скористайтеся стрілочками)

1 Паска із сухофруктами 240 г молока

720 г борошна

150 г цукру

120 г вершкового масла

25 г свіжих дріжджів або 10 г сухих

1 ч.л солі

2 яйця

3 жовтки

120 г цукатів

180 г родзинок

Цедра одного лимона

1 пакетик ванільного цукру Готуємо опару для паски: підігріваємо молоко. Воно має бути теплим, але не гарячим. Додаємо дріжджі та 1 ложку цукру. Накриваємо і залишаємо на 15 хвилин, щоб дріжджі "запрацювали". Тепле масло змішуємо з рештою цукру і ваніліном, трохи збиваємо. Додаємо до них яйця і жовтки, також збиваємо разом. Солимо. Отриману масу додаємо до опари і перемішуємо. З лимона знімаємо цедру і змішуємо з цукатами та родзинками. Висипаємо в миску зі здобою. Тепер маленькими порціями додаємо просіяне борошно і вимішуємо тісто. Це займе не менше 10 хвилин. Якщо тісто липне до рук, змащуємо їх рослинною олією. Вимішуємо тісто, перекладаємо його у змащену олією миску, накриваємо і залишаємо в теплому місці на 2 години. Опісля тісто розминаємо, ділимо на частини, округляємо кожну змащеними олією руками і викладаємо у форми, заповнивши їх на половину. Залишаємо на 30 хвилин. Щойно тісто виросло, ставимо паски випікатися при температурі 180°C на 40-45 хвилин. Перевіряємо готовність паски шпажкою. 2 Медово-морквяно-сирний куліч 200 г домашнього сиру

2 яйця

130 г меду

1 пакетик ванільного цукру, можна есенцію

50 г теплого масла вершкового

160 г моркви натертої на дрібну тертку

50 г журавлини або родзинок

10 г розпушувача

200 г борошна Змішуємо сир з яйцями, медом, маслом і ванільним цукром. Збиваємо цю масу блендером або добре розтираємо виделкою. Додаємо моркву, обов'язково натерту на дрібній терці. Туди ж сиплемо просіяне борошно з розпушувачем і журавлину або родзинки. Перемішуємо лопаткою і викладаємо у форми. Розрівнюємо мокрою ложкою і ставимо в розігріту духовку при 170°C на 1 годину. Перевіряємо шпажкою. Вона повинна бути суха. Прикрашаємо глазур'ю з маршмеллоу. Рецепт помадки: 125 г теплого вершкового масла

225 г цукрової пудри

10 г молока З'єднуємо в мисці і збиваємо міксером. Сумішшю покриваємо остиглі паски. За бажанням – також підсмаженими горіхами. 3 Паска швидкого приготування без дріжджів 200 г домашнього сиру

1 пакетик ванільного цукру

100 г цукру

2 яйця

100 г теплого вершкового масла

170 г борошна

10 г розпушувача

50 г родзинок і 50 г цукатів апельсина або тільки родзинки

2 форми по 9 см Змішуємо сир, цукор, масло, яйця і ванільний цукор блендером. Якщо немає блендера, добре розминаємо виделкою. Додаємо просіяне борошно з розпушувачем. Ізюм та цукати. Добре перемішуємо і розкладаємо у форми. Розгладжуємо мокрою ложкою зверху, щоб була рівна шапочка. Випікаємо 1 годину при температурі 170°C. Прикрашаємо глазур'ю. Глазур: 110 г цукру + 20 г води

5 г желатину + 20 г води Желатин заливаємо водою. Цукор змішуємо з водою і ставимо на середній вогонь. Нагріваємо желатин в мікрохвильовці упродовж 15 секунд. Коли цукор з водою закипіли, тримаємо ще хвилину на плиті, а тоді переливаємо в чашу. Додаємо желатин. Збиваємо близько 3 хвилин. Прикрашаємо паску глазуррю за допомогою лопатки. 4 Краффін з яблуками і маком 350 г борошна пшеничного вищого гатунку

20 г дріжджів свіжих або 10 сухих

100 г цукру

1 пакетик ванільного цукру або ванілін на кінчику ножа

110 г молока

50 г масла (розтопити)

2 г солі

Пів ч.л куркуми

Чверть ч.л кардамону

Пів ч.л кориці

1 яйце і 2 жовтка Начинка: 40г маку (+ 20 г молока + 10 г цукру)

2 яблука великих або 3 середніх (+ 20 г масла + 30 г цукру)

40 г масла Дріжджі змішуємо з теплим молоком, з чайною ложкою цукру і декількома ложками борошна, ставимо в тепле місце на 20 хвилин. Яйце і жовтки збиваємо з сіллю, звичайним і ванільним цукром до білої густої піни. Розтоплюємо 50 г масла. Борошно просіюємо і змішуємо зі спеціями. Змішуємо яєчну суміш з маслом і опарою. Порціями додаємо муку і замішуємо тісто. Спочатку воно буде дуже липке, але борошно не додавати не потрібно. Вимішуємо тісто на столі або в мисці протягом 10-15 хвилин, поки не почне відлипати від поверхонь і від рук. Округлюємо його, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на 2 години. В цей час карамелізуємо яблука і заварюємо мак. Яблука ріжемо на шматочки, обсмажуємо в маслі з цукром упродовж 3-5 хвилин. Мак змішуємо з молоком і цукром, прогріваємо декілька хвилин, помішуючи, і залишаємо набухати. Потім тісто розділяємо на 2 частини. Кожну формуємо в прямокутник. Змішуємо яблука, мак і масло, розділяємо навпіл і загортаємо щільно в рулет. Розрізаємо рулет уздовж, але не до кінця, скручуємо спіралькою в башту розрізом назовні і укладаємо у форму для паски. Накриваємо плівкою. Ставимо на 1,5-2 години в теплому місці. У цей час добре прогріваємо духовку до 200 °С. Випікаємо перші 10 хвилин при 200 °С, потім накриваємо пом'ятою фольгою і при 180 °С печесмо близько 30 хвилин. Готові паски остуджуємо на решітці. Прикрашаємо пудрою.

Більше рецептів пасок та порад щодо приготування ви можете знайти тут:

Також кондитерка дала декілька порад, які допоможуть зробити паску смачнішою.

✅ Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури.

✅ Цукати краще зробити самостійно, оскільки магазинні – не дуже корисні для здоров’я.

✅ Перевіряйте, чи дріжджі якісні: візьміть 3 грами дріжджів, які ви купили, чайну ложку цукру, декілька столових ложок води кімнатної температури, все це змішайте і залиште на 10-15 хвилин. Якщо шапочка піднялася – продукт працюватиме.

✅ Муку обов’язково потрібно просіювати, щоб наситити киснем.

Як посвятити паску

У Православній церкві України розповіли, що освячення великодніх кошиків цього року відбуватиметься надворі.

Окрім того, отці будуть освячувати паски на хлібокомбінатах, на заводах та у магазинах, тому віряни зможуть купити вже освячені паски і відвідати службу онлайн.

"Є цілі мережі магазинів, які звертаються до нас. Навіть у Києві ми делегуємо священнослужителів, які впродовж цих днів звершують освячення пасок і різних страв", – сказав предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Водночас на Великдень охочі зможуть перебувати у храмах, але у масках та дотримуючись дистанції.

"Богослужіння будуть звершуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, чи це обласний центр, чи це ОТГ, ухвалюють рішення, залежно від того, в якій зоні вони перебувають.

Якщо це "червона" зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, обмеження посилюються", – наголосив Епіфаній.

Минулоріч у ПЦУ "Українській правді. Життя" уточнили, що якщо вам не вдалося отримати освячену паску, то покропити її свяченою водою можна й вдома.

Але наголосили, що краще придбати вже освячену.

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав вірян залишатися вдома на Великдень.

"Я сподіваюся, що наші вірні прислухаються до нашого голосу на Великдень максимально лишатися вдома і дати можливість освячувати пасхальні кошики онлайн за допомоги нашої спільної молитви.

Ми зможемо пережити пасхальну радість разом із вами, не наражаючи ваше здоров’я і життя на небезпеку. Молімося разом. Молімося онлайн.

Освячуймо наші кошики вдома, і Боже благословення завітає до ваших домівок", – сказав глава УГКЦ.

Якщо ж ви вирішили піти на Великдень до храму, УГКЦ попереджає, що присутність на молитві можлива з дотриманням правил карантину: маска + дистанція.

В УГКЦ розповіли, що не обов’язково, щоб священник особисто освятив вашу паску.

Там зазначають, що вірянам достатньо взяти участь у літургії онлайн та при можливості покропити кошик свяченою водою.

"Тут важливий намір священника, який благословляє не лише кошик, який бачить перед собою, а й кошики в домах людей, які єднаються в спільній молитві за допомогою трансляції.

Нам потрібно усвідомлювати, що це не кошик, який був біля телевізора чи біля комп’ютера, а що це є Богом благословенні страви.

Бо священник – не джерело благословення. Він – ретранслятор", – розповідає протоієрей Ігор Яців.

Також, за його словами, не потрібно перетворювати освячення паски на шоу Анатолія Кашпіровського і ледь не запихати кошик в монітор.

"І просто рекомендація: щоб ще собі господар чи хтось старший в домі покропив освяченою водою. Якщо немає – це не проблема.

Цей видимий знак не вирішує нічого. Сама молитва і намір тут важливі – а не окроплення водою", – пояснює Яців.

У Православній церкві Московського патріархату, яка ідентифікує себе як Українська православна церква, розповіли, що якщо до Великодня жорсткий карантин не скасують, служби пройдуть на вулиці, але у будь-якому випадку храми не будуть зачинені для віруючих.

"Повного закриття храмів не було і в минулому році.

У цьому році православна Пасха пізніше, ніж в минулому, тож сподіваємося, що якщо погода дозволить і не буде можливості служити у храмах, люди молитимуться на території, прилеглій до храму.

Ми розглядаємо різні варіанти, але єдиного стандарту бути не може, адже храми різні: великі, маленькі. Десь територія дозволяє зібратися разом і молитися, а десь немає такої можливості", – розповів керуючий справами УПЦ митрополит Антоній Паканич.

Він додав, що при вході у кожен храм є нові маски, і людина повинна заходити в масці. До ікон прикладатися не обов’язково.

У Православній церкві України розповіли, що теж відрядили священників до пекарень, аби віряни могли придбати вже освячені паски

Рекомендації від Міністерства охорони здоров’я

МОЗ закликало релігійні заклади:

зменшити тривалість богослужінь, але збільшити їхню кількість,

тримати двері до храмів відчиненими,

тимчасово заборонити фізичний контакт при здійсненні обрядів – поцілунки хрестів, ікон, святинь,

відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише одному члену від родини.

МОЗ також закликало людей літнього віку утриматися від відвідування храмів та освячувати кошики на службі біля храму.

Нагадаємо, Київська влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Великодня.

В КМДА рекомендують:

проводити богослужіння онлайн,

забезпечити дезінфекцію та провітрювання храмів,

обмежити кількість відвідувачів церкви з розрахунку одна людина на 10 кв. м у приміщенні,

забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях,

дотримуватися маскового режиму.

Вам варто моніторити Facebook-сторінки місцевих храмів. Ймовірно, вони теж транслюватимуть літургію

Як варто поводитися на літургії вдома

"Все потрібно зробити вдома так, як би ми це робили в церкві.

Ми не лежимо на дивані та дивимося службу як фільм.

Ми би мали вдягнутися в той одяг, в якому хотіли би піти до храму, стояти і хреститися, коли потрібно. Тобто – я є вдома, але я є в церкві. Я беру повну участь в літургії", – пояснює Яців, який представляє УГКЦ.

Кошик може стояти на столику поруч з вами.

У ПЦУ радять схоже:

"Перебуваючи вдома та долучаючись до богослужіння з допомогою трансляції, вірні повинні слухати богослужіння і звершувати молитву перед іконою, перебуваючи у домі як у храмі, додержуючи звичайних правил участі у храмовому богослужінні, не допускати ставлення до трансляції богослужіння лише як до перегляду видовища".

За словами протоієрея Яціва, Великдень під час карантину – це хороша можливість перевірити свою віру:

"Якщо обряди і традиції для нас важливіші, або без них ми не відчуваємо або не віримо в дію Духа Божого, тоді питання до нас.

Божа присутність не обмежується стінами храму".

Катерина Хорощак, УП.Життя

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