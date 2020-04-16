Великдень у форматі, який диктує нам карантин, відрізняється від звичного.

Майже все переходить в онлайн: від спілкування до освячення кошиків.

Ми підготували поради, які допоможуть вам легше пройти цей складний період.

Ви дізнаєтеся:

секрети та рецепти великодньої випічки,

де можна посвятити паску або придбати вже освячену,

де і коли дивитися літургії онлайн

та трохи про релігійні традиції у великодній час.

Фото: Катерина Гусєва/Pixabay

Віддавна початок великодніх свят відраховували саме від четверга.

Дуже багато традицій та вірувань було пов'язано із цим днем.

За Біблією, це день розп'яття та мук Христа – найсумніший і найскорботніший день за увесь передпасхальний тиждень.

"Четвер страсного тижня – це день встановлення одразу двох святих таїнств: таїнство Святої Єврахистії – це спомин Тайної вечері Ісуса з Апостолами.

Це, фактично, перша літургія, відслужена на Землі. І друге – встановлення таїнства священства", – пояснює керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви, протоієрей Ігор Яців.

В четвер ввечері правлять богослужіння, під час якого зачитують 12 фрагментів з Євангелія, в яких йдеться про хресний шлях Ісуса Христа – від того моменту, як його схопили на Оливній горі.

В п’ятницю виставляють плащаницю. Це полотно, на якому зображений Ісус Христос в гробі.

"Цьогоріч плащаницю теж виставлятимуть, але доступ до неї загороджуватимуть, щоб її не цілували, а тільки вшановували поклоном", – уточнює протоієрей.

Згідно з тлумаченням церкви, субота – це день, коли Ісус сходить до аду і визволяє праведників, які очікували на його прихід і воскресіння. Це – час для роздумів.

А ще для хатньої роботи. Саме від четверга і до суботи віддавна тривали приготування смаколиків до свята. Ця традиція не змінна навіть цього року.

Сьогодні у нас є вибір: спекти або придбати великодній хліб.

Якщо ви вирішили пекти, і хочете спробувати щось нове, ми взяли декілька рецептів у майстрині своєї справи – кондитерки та блогерки Олени Мироненко.

Також вона дала декілька порад, які допоможуть зробити паску смачнішою.

✅ Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури.

✅ Цукати краще зробити самостійно, оскільки магазинні – не дуже корисні для здоров’я.

✅ Перевіряйте, чи дріжджі якісні: візьміть 3 грами дріжджів, які ви купили, чайну ложку цукру, декілька столових ложок води кімнатної температури, все це змішайте і залиште на 10-15 хвилин. Якщо шапочка піднялася – продукт працюватиме.

✅ Муку обов’язково потрібно просіювати, щоб наситити киснем.

(щоб переглянути рецепти, скористайтеся стрілочками)

1 Паска із сухофруктами 240 г молока

720 г борошна

150 г цукру

120 г вершкового масла

25 г свіжих дріжджів або 10 г сухих

1 ч.л солі

2 яйця

3 жовтки

120 г цукатів

180 г родзинок

Цедра одного лимона

1 пакетик ванільного цукру Готуємо опару для паски: підігріваємо молоко, воно має бути теплим, але не гарячим. В молоко додаємо дріжджі та 1 ложку цукру від загальної кількості. Накриваємо і залишаємо на 15 хвилин, щоб дріжджі "запрацювали". Тепле масло змішуємо з цукром і ваніліном, трохи збиваємо. Додаємо до них яйця і жовтки, також збиваємо разом. Солимо. Отриману масу додаємо до опари і перемішуємо. З лимона знімаємо цедру і змішуємо з цукатами та родзинками. Висипаємо в миску зі здобою. Тепер маленькими порціями додаємо просіяне борошно і вимішуємо тісто. Це займе не менше 10 хвилин. Якщо тісто липне до рук, змастіть їх рослинною олією. Вимішуємо тісто, перекладаємо його у змащену олією миску, накриваємо і залишаємо в теплому місці на 2 години. Після тісто розминаємо, ділимо на частини, округляємо кожну змащеними олією руками і викладаємо у форми, заповнивши їх на половину. Залишаємо на 30 хвилин. Щойно тісто виросло, випікаємо паски при температурі 180°C 40-45 хвилин. Перевіряємо готовність паски шпажкою. 2 Медово-морквяно-сирний куліч 200 г домашнього сиру

2 яйця

130 г меду

1 пакетик ванільного цукру, можна есенцію

50 г теплого масла вершкового

160 г моркви натертої на дрібну тертку

50 г журавлини або родзинок

10 г розпушувача

200 г борошна Змішуємо сир з яйцями, медом, маслом і ванільним цукром. Збиваємо цю масу блендером або добре розтираємо виделкою. Додаємо моркву, обов'язково натерту на дрібній терці. Туди ж додаємо просіяне борошно з розпушувачем і журавлину або родзинки. Перемішуємо лопаткою і викладаємо в 2 форми (розмір 9). Розрівнюємо мокрою ложкою і ставимо випікати в розігріту духовку при 170°C на 1 годину. Перевіряємо шпажкою. Вона повинна бути суха. Прикрашаємо глазур'ю з маршмеллоу. Рецепт помадки: 125 г теплого вершкового масла

225 г цукрової пудри

10 г молока З'єднайте в мисці і збийте міксером. Покривайте остиглі паски. Посипте підсмаженими горіхами. 3 Паска швидкого приготування без дріжджів 200 г домашнього сиру

1 пакетик ванільного цукру

100 г цукру

2 яйця

100 г теплого вершкового масла

170 г борошна

10 г розпушувача

50 г родзинок і 50 г цукатів апельсина або тільки родзинки

2 форми по 9 см На її заміс знадобиться 5 хвилин. Змішуємо сир, цукор, масло, яйця і ванільний цукор блендером. Якщо немає блендера то добре розминаємо виделкою. Додаємо просіяне борошно з розпушувачем. Ізюм та цукати. Добре перемішуємо і розкладаємо в форми. Пригладжуємо мокрою ложкою зверху, щоб була рівна шапочка. Випікаємо 1 годину при температурі 170°C. Прикрашаємо глазур'ю. Глазур: 110 г цукру + 20 г води

5 г желатину + 20 г води Желатин заливаємо водою. Цукор змішуємо з водою і ставимо на середній вогонь. Коли закипіло, тримаємо ще хвилину, тоді переливаємо в чашу. Додаємо талий в мікрохвильовці за 15 секунд желатин. Збиваємо близько 3 хвилин. Прикрашаємо за допомогою лопатки. Посипаємо і прикраємо відразу після нанесення глазурі. 4 Краффін з яблуками і маком 350 г борошна пшеничного вищого гатунку

20 г дріжджів свіжих або 10 сухих

100 г цукру

1 пакетик ванільного цукру або ванілін на кінчику ножа

110 г молока

50 г масла (розтопити)

2 г солі

Пів ч.л куркуми

Чверть ч.л кардамону

Пів ч.л кориці

1 яйце і 2 жовтка Начинка: 40г маку (+ 20 г молока + 10 г цукру)

2 яблука великих або 3 середніх (+ 20 г масла + 30 г цукру)

40 г масла Дріжджі змішати з теплим молоком, з чайною ложкою цукру і декількома ложками борошна, поставити в тепле місце на 20 хвилин. Яйце і жовтки збити з сіллю, звичайним і ванільним цукром до білої густої піни. Масло (50г) розтопити. Борошно просіяти і змішати зі спеціями. Змішати яєчну суміш з маслом і опарою. І частинами додавати муку і почати вимішувати тісто. Спочатку воно буде дуже липке, але борошно не додавати, вимішувати його на столі або в мисці протягом 10-15 хвилин, поки не почне відлипати від поверхонь і від рук. Округлити, накрити харчовою плівкою і поставити в тепле місце на 2 години. В цей час карамелізувати яблука і заварити мак. Мак змішати з молоком і цукром, прогріти, помішуючи і відставити набухати. Яблука порізати на шматочки, обсмажити в сл.масла з цукром близько трьох-п'яти хвилин. Потім тісто розділити на 2 частини. Кожну сформувати в прямокутник. Змішати яблука, мак і масло вшити, розділити навпіл і загорнути щільно в рулет. Розрізати рулет уздовж, але не до кінця, скрутити спіралькою в башту розрізом назовні і укласти у форму для паски. Накрити плівкою. Поставити на 1,5 -2 години в теплому місці. У цей час добре прогріти духовку до 200 ° С. Випікати перші 10 хвилин при 200 градусах, потім накрити зім'ятою фольгою і ще при 180 градусах пекти близько 30 хвилин. Готові паски остудити на решітці. Прикрашати пудрою, цього для них цілком достатньо!

Більше рецептів пасок та порад щодо приготування ви можете знайти тут:

Зважаючи на карантин, мало кому вдасться посвятити кошик у храмі. Тому є декілька способів, як бути в цій ситуації.

Як посвятити паску

Кожна церква пропонує свій спосіб.

У Православній церкві Московського патріархату, яка ідентифікує себе як Українська православна церква, планують святити кошики біля храмів.

Також там планували відрядити своїх священників для освячення пасок до хлібопекарень і на хлібозаводи.

У Православній церкві України розповіли, що теж відрядили священників до пекарень, аби віряни могли придбати вже освячені паски.

Їх можна купити в мережі супермаркетів "Сільпо", в Дніпрі – у VARUS, а також в онлайн-магазині "Розетка".

В регіонах паски святитимуть в державних хлібопекарнях.

За словами представника пресслужби ПЦУ диякона Михайло Омеляна, виробники вказуватимуть на пасках, що вони – посвячені.

У ПЦУ "Українській правді. Життя" уточнили, що якщо вам не вдалося отримати освячену священниками, то покропити паску свяченою водою можна й вдома.

Але наголосили, що краще придбати вже освячену.

В Українській греко-католицькій церкві одразу уточнюють, що не обов’язково, щоб священник особисто освятив вашу паску.

Там зазначають, що вірянам достатньо взяти участь у літургії онлайн та при можливості покропити кошик свяченою водою.

"Тут важливий намір священника, який благословляє не лише кошик, який бачить перед собою, а й кошики в домах людей, які єднаються в спільній молитві за допомогою трансляції.

Нам потрібно усвідомлювати, що це не кошик, який був біля телевізора чи біля комп’ютера, а що це є Богом благословенні страви.

Бо священник – не джерело благословення. Він – ретранслятор", – розповідає Яців.

Також, за словами протоієрея, не потрібно перетворювати свячення паски на шоу Анатолія Кашпіровського і ледь не запихати кошик в монітор.

"І просто рекомендація: щоб ще собі господар чи хтось старший в домі покропив освяченою водою. Якщо немає – це не проблема.

Цей видимий знак не вирішує нічого. Сама молитва і намір тут важливі – а не окроплення водою", – пояснює Яців.

У Православній церкві України розповіли, що теж відрядили священників до пекарень, аби віряни могли придбати вже освячені паски







Літургії: де дивитися

Богослужіння на Великдень транслюватиме багато телеканалів:

18 квітня о 13:00 "Інтер" транслюватиме з Єрусалиму сходження Благодатного Вогню в Храмі Гробу Господнього.

О 23:00 в ефірі цього телеканалу буде пряма трансляція богослужіння УПЦ (МП).

"Україна" також транслюватиме літургію УПЦ (МП).

"1+1" у ніч на 19 квітня, о 00:00, покаже літургію. У ПЦУ "Українській правді. Життя" повідомили, що телеканал транслюватиме їхню службу.

Прямий канал транслюватиме всі пасхальні заходи ПЦУ.

24 канал о 7:30 транслюватиме літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві.

19 квітня "Еспресо" показуватиме пасхальні богослужіння УГКЦ та ПЦУ . Поки що точного графіка немає.

Суспільне транслюватиме літургії ПЦУ та УГКЦ . Точний графік телекомпанія ще не вказала.

5 канал та канал "Київ" також показуватимуть богослужіння обидвох церков.

Українське радіо транслюватиме у повному обсязі Великодні служби ПЦУ та УГКЦ . З 23.30 18 квітня до 3.00 і від 7.30 до 11.00 19 квітня.

Розклад ще уточнюється.

Онлайн

Літургію з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві транслюватимуть на Facebook-сторінці собору, YouTube-каналі собору та на Facebook "Живе телебачення".

Онлайн-трансляції літургій ПЦУ відбуватимуться на Facebook-сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія.

Також вам варто моніторити Facebook-сторінки місцевих храмів. Ймовірно, вони теж транслюватимуть літургію.

Вам варто моніторити Facebook-сторінки місцевих храмів. Ймовірно, вони теж транслюватимуть літургію

Як варто поводитися на літургії вдома

"Все потрібно зробити вдома так, як би ми це робили в церкві.

Ми не лежимо на дивані та дивимося службу як фільм.

Ми би мали вдягнутися в той одяг, в якому хотіли би піти до храму, стояти і хреститися, коли потрібно. Тобто – я є вдома, але я є в церкві. Я беру повну участь в літургії", – пояснює Яців, який представляє УГКЦ.

Кошик може стояти на столику поруч з вами.

У ПЦУ радять схоже:

"Перебуваючи вдома та долучаючись до богослужіння з допомогою трансляції, вірні повинні слухати богослужіння і звершувати молитву перед іконою, перебуваючи у домі як у храмі, додержуючи звичайних правил участі у храмовому богослужінні, не допускати ставлення до трансляції богослужіння лише як до перегляду видовища".

За словами протоієрея Яціва, Великдень під час карантину – це хороша можливість перевірити свою віру:

"Якщо обряди і традиції для нас важливіші, або без них ми не відчуваємо або не віримо в дію Духа Божого, тоді питання до нас.

Божа присутність не обмежується стінами храму".

Як провести час вдома

Зважаючи на те, що ми повинні сидіти вдома, а з родичами посидіти хочеться, скористайтеся онлайн-конференціями.

Так планує зробити юрист Богодар Ковалів:

Якщо вже дуже хочете випити і живете у сусідніх квартирах, можете скористатися досвідом італійців.

Якщо захочеться поспівати гаївок, теж візьміть приклад з Італії.

І не забудьте про традицію стукатися писанками і крашанками.

Тільки не розбийте монітор об яйце.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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