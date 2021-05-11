Як повернути робочий ритм після відпочинку

Наріман Дарвішов PhD з психології, практичний психолог
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11 травня 2021

Повернення на роботу після свят і відпочинку буває різним: активним і героїчним, лінивим і трішки розслабленим.

Вам здається, що під час вихідних загубили навичку мультизадачності, або дзвінок з колегами минув не так ефективно, як хотілося?  

Давайте розберемося, як зловити потрібну робочу хвилю після "канікул" і що про це каже наука. Спойлер: з початком роботи просто прийміть період "розігріву" як закон природи.

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У першу чергу, ставтеся до свого стану не як до браку чи аномалії, а як до зворотного зв’язку.

Вивчайте причини свого стану, приймайте та не засуджуйте. Пам’ятайте, що можете з цим працювати. 

Жорстка самокритика – вкрай поганий ресурс у довгостроковій перспективі.

 

Повертайтеся до справ, поступово збільшуючи навантаження. Виконання справ меншого масштабу дають "інерцію" для більших справ. Так працює висхідна спіраль самоефективності. 

За дослідженнями, позитивні емоції дійсно підвищують продуктивність, витривалість, креативність.

Більше про це можна почитати у книзі Мігая Чиксентмігаї Flow: The Psychology of Optimal Experience.

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Активність, яку ми собі пропонуємо, можна перевірити по критерію екзистенціалістів: "Чи є в цьому життя?". 

Періоди "сплячки" й уповільнення темпу життя гарні тому, що нагадують, чому нам важливо те, чим ми займаємося. І навпаки мінімізувати те, що вже не має сенсу. 

З усвідомленням можна працювати по-різному, навіть користуючись знайомим SWOT-аналізом.

 

Після відпочинку пріоритетом є нормалізація сну й підвищення фізичної активності, стабільної та регулярної. 

Інтегруйте здоровий спосіб життя поступово, а не радикально. Інакше організм сприйматиме це як стрес, і на заняття спортом довго не вистачить. 

Бачте у таких "новинках" смисл і турботу про себе.

 

Між роботою і відпочинком повинна бути чітка межа. Такі штучні рамки особливо важливі при віддаленій роботі. 

Для відпочинку потрібен легальний час і простір, вільні від переживань, тривог і "повинностей".

Відпочинок – це не друга робота, а час, коли ми можемо себе відпустити. 

Коли починаєте працювати, варто розуміти, що є певний період розминки й розігріву, який потрібно прийняти як закон природи, а не нарікати. 

Наріман Дарвішов, PhD з психології, практичний психолог, спеціально для УП.Життя

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Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

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