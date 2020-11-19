Лікарі припускають, що COVID-19 може пошкоджувати зуби і ротову порожнину

Раніше вважали, що COVID-19 в основному впливає на легені, але за час пандемії ми дізналися, що це не так.
Всі реагують на коронавірус по-різному: одні люди втрачають смак і нюх, а інші відчувають лихоманку, утруднене дихання або сильну втому упродовж тижнів.
Також були повідомлення про такі симптоми, як "коронавірусні ноги" та дзвін у вухах.
Тепер з'являється все більше повідомлень про те, що інфекція може вплинути на здоров'я порожнини рота, пише HuffPost.
Після діагнозу COVID-19 і одужання люди діляться історіями про те, як стан їхніх зубів або ясен погіршувався.
Ще занадто рано підтверджувати зв'язок між COVID-19 і здоров'ям порожнини рота, і лікарям буде потрібно набагато більше даних, щоб точно з'ясувати, що відбувається.
Але деякі експерти в області охорони здоров'я підозрюють, що коронавірус може безпосередньо інфікувати кровоносні судини і порушити приплив крові до ясен, зубів і язика, спричиняючи біль і пошкодження.
|Фото: zeroteam13@gmail.com/Depositphotos
Ще в лютому 12-річний син Діани Беррент Спенсер захворів COVID-19.
Хлопчик одужав. Але невдовзі його нижні постійні зуби почали розхитуватися, і, зрештою, один випав. Цікаво, що при випаданні зуба не було крові.
При пошуку в Survivor Corps, групі, присвяченій пацієнтам з COVID-19, можна знайти особисті історії людей, які після COVID-19 мали подібні проблеми.
Більше 116 000 людей приєдналися до спільноти Survivor Corps. Багато з її членів діляться своїми симптомами в міру їх прояву, що означає, що група змогла швидко ідентифікувати деякі з дивних симптомів, пов'язані з COVID-19, розповідає Діана Беррент.
Як це явище можна пояснити? В експертів є декілька теорій:
Це може бути пов'язано з кровотоком
Вільям Лі, судинний біолог і медичний директор Фонду ангіогенезу, підозрює, що погіршення стану зубів у пацієнтів з COVID-19 може бути спричинено проблемою з кровотоком.
Уже відомо, що коронавірус вражає кровоносні судини, що може привести до утворення тромбів і закупорення судин.
Якщо кров не може легко досягти наших органів, це може привести до пошкодження. Ось чому лікарі спостерігали різні ускладнення, пов'язані з COVID-19, в серці, легенях, кишечнику, головному мозку і нирках.
Те ж саме можна сказати і про ротової порожнини, вважає експерт.
"Наша щелепа дуже насичена кровоносними судинами. У нас багато зубів, чутливі ясна, у нас є язик і смакові рецептори, які потребують живлення", - розповідає Вільям Лі.
Основне пошкодження судин, яке COVID-19 завдає організму, може тривати навіть після того, як хвороба зникне, і з часом може викликати погіршення стану зубів.
У випадку Спенсера той факт, що при випаданні зуба не було крові, може означати, що кров туди погано доходила, що могло призвести до погіршення стану його зуба, вважає Лі.
У роті може бути вірус
Коли SARS-CoV-2 заражає організм, він захоплює наші ангіотензинперетворюючі ферменти 2 - білки, які є рецептором для входу в клітину низки вірусів, зокрема коронавірусів.
Їх є багато на певних ділянках тіла, зокрема, в легенях. Звідси і ураження органів дихання COVID-19. Виявилося, що в роті також багато цих білків.
"Цей факт означає, що існує теоретичний біологічний шлях, по якому вірус може може впливати на ротову порожнину", - вважає Ерік Чіо-Пена, директор з відділу охорони здоров'я населення світу в мережі охорони здоров’я Northwell Health в Нью-Йорку.
Більш ранні дослідження показують, що через високу поширеність цих рецепторів у роті порожнина рота може бути чудовим середовищем для поширення і розмноження коронавірусу.
Також, за словами експерта, багато інших вірусів можуть впливати на імунну систему так, що мікроби можуть накопичуватися в роті і викликати безліч інших проблем.
"Є тісний зв'язок між зубами та іншими частинами нашого тіла", - додав Чіо-Пена.
Більше даних розкажуть нам, що насправді відбувається з COVID-19 і нашими зубами
Вкрай важливо визнати, що необхідно провести додаткові дослідження, перш ніж експерти робити висновки про те, як і чому COVID-19 може пошкодити зуби.
"У нас поки недостатньо даних, щоб знати, чи чисто це тимчасова асоціація чи причинно-наслідковий зв'язок. Коротка відповідь: ще рано говорити", - сказав Чіо-Пена.
Лікарі тільки починають збирати докази, щоб розкрити всі масштаби наслідків COVID-19.
"COVID-19 схожий на головоломку з тисячі частин", - вважає Вільям Лі.
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