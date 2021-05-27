Сурогатне материнство в Україні. Юрист пояснює факти і спростовує міфи

Українське законодавство дозволяє жінкам ставати сурогатним матерями.

А громадянам України та іноземцям – мати дітей від сурогатних матерів, що є громадянками України.

Більше того, Україна стає європейським центром сурогатного материнства, і причин для цього доволі багато.

Поговоримо про них та про міфи, якими обросло сурогатне материнство в нашій країні.

ДОВІДКА: Сурогатне (замінне) материнство є допоміжною репродуктивною технологією, однією з методик лікування безпліддя. При застосуванні цього методу жінка (сурогатна матір) добровільно погоджується завагітніти з метою виносити та народити дитину, яка згодом буде передана майбутнім батькам. З медичної точки зору, сурогатне материнство (яке здійснюється через екстракорпоральне запліднення/ЕКЗ) – це перенесення ембріона, що утворився з використанням генетичного матеріалу майбутніх батьків за технікою "іn vitro" ("у пробірці") в порожнину матки жінки, яка буде його виношувати та народжувати.

Чому ж в Україні стало розповсюдженим сурогатне материнство?

Серед причин такі:

🤰 Зрозуміле і сприятливе законодавство.

Закони щодо сурогатного материнства не містять якихось жорстких вимог, обмежень чи заборон.

Наприклад, все, що потрібно для початку процедури від майбутніх батьків – це наявність медичних показань, а також стандартний пакет документів (заява, копії паспортів та свідоцтва про шлюб).

Жодних додаткових документів або дозволів від майбутніх батьків (навіть якщо вони іноземці) не вимагається.

Закон описує медичну процедуру застосування програми сурогатного материнства, визначає, хто є батьками народженої дитини (та інші питання батьківства, материнства), та встановлює порядок оформлення документів про народження дитини.

Чому ж в Україні стало розповсюдженим сурогатне материнство?

Фото borjomi88/Depositphotos

🤰 Сурогатне материнство, як правило, здійснюється на комерційній основі.

Майбутні батьки укладають договір із сурогатною матір'ю, яка отримує виплати за надані послуги.

Закон не містить особливих вимог до договору з сурогатною матір'ю, тому сторони можуть детально описати в ньому як медичні аспекти (наприклад, кількість спроб зачаття, медичні обстеження під час вагітності), так і економічні аспекти.

Можна також передбачити, за що та в якому розмірі сурогатна матір отримує кошти (врахувавши побажання жінки, наприклад, відвідування йоги для вагітних, особливу дієту або догляд).

Окремий договір майбутнім батькам потрібно укласти і з медичною клінікою, яка здійснюватиме запліднення (на практиці зустрічаються і тристоронні договори).

🤰 В Україні великий вибір медичних клінік, які застосовують допоміжні репродуктивні технології.

Вони є майже в кожному великому місті. Такі клініки обов'язково мають ліцензію, відповідне оснащення, висококваліфікований медичний персонал. Тому майбутні батьки завжди мають достатньо хороший вибір, як і сурогатні матері, які співпрацюють з клініками.

🤰 Вартість процедури в Україні значно доступніша за аналогічну вартість в інших країнах.

Середня вартість послуг сурогатної матері складає близько $15 – 25 тис., послуги клініки вартують близько $35 – 50 тис., що у 3-4 рази менше, ніж, наприклад, у США.

🤰 Після народження дитини не вимагається її усиновлювати чи проходити інші, в тому числі, судові процедури.

Достатньо лише зареєструвати народження дитини.

Попри ці суттєві переваги, навколо сурогатного материнства в Україні залишається чимало міфів.

Що з них правда, а що – домисли?

Міф 1. Дитина має генетичний зв'язок із сурогатною матір'ю

Насправді це не так. Ембріон утворюється через об’єднання біоматеріалів подружжя, майбутніх батьків, які користуються послугами сурогатної матері, і пересаджується їй.

Тож генетичний зв'язок є саме між подружжям (або одним з майбутніх батьків) та дитиною. Таке сурогатне материнство має назву гестаційне (або повне).

Це є ще однією вагомою причиною, чому майбутні батьки готові витрачати значні кошти за народження дитини сурогатною матір'ю в Україні, адже така дитина буде їм біологічно рідною (тобто генетично успадкує зовнішність, статуру або навіть темперамент, характер батьків).

Спорідненості між сурогатною матір'ю та дитиною немає. В іншому випадку, майбутні батьки скоріш надавали би перевагу усиновленню (також дозволено для іноземців).

Міф 2. Сурогатною матір'ю може стати будь-яка жінка

Насправді є деякі вимоги. Серед них: 18+ років (на практиці, до 35-40 років), щонайменше одна власна здорова дитина, відсутність медичних протипоказань.

При цьому сімейний статус жінки, матеріальне становище чи інші фактори не мають значення.

До слова, дозволяється виношування вагітності близькими родичами майбутніх батьків (мати, сестра, двоюрідна сестра тощо).

Міф 3. Майбутніми батьками можуть бути будь-які особи незалежно від статі, орієнтації, сімейного стану

В Україні лише гетеросексуальні пари, що перебувають у зареєстрованому шлюбі, можуть стати майбутніми батьками дитини, народженої сурогатною матір'ю.

Це означає, що гомосексуальні, неодружені гетеросексуальні пари та одинокі жінка/чоловік не можуть стати батьками через застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Щоб стати батьками дитини у такий спосіб потрібно мати медичні показання.

Міф 4. Сурогатна мати має батьківські права щодо дитини

Незважаючи на те, що сурогатна мати виношує та народжує дитину, вона не має генетичного зв'язку з дитиною та відповідно до закону не має жодних батьківських прав щодо дитини.

Закон визначає, що батьками дитини, народженої із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, є подружжя, генетичний матеріал яких використовується для зачаття.

Тому саме біологічні батьки мають забрати дитину з пологового будинку, зареєструвати її народження, надати прізвище та ім'я.

У свідоцтві про народження дитини батьками зазначаються саме біологічні батьки, будь-яких відомостей про сурогатну матір або спосіб народження дитини у свідоцтві не міститься.

У свою чергу, сурогатна мати не має права залишити дитину собі, якщо вона захоче це зробити після народження дитини. Інакше її дії будуть оскаржені в суді.

Тому в договорі з сурогатною матір'ю зазвичай передбачені санкції (наприклад, у виді штрафу) за порушення жінкою його умов.

Крім того, сурогатна мати не має права оспорити материнство в суді.

Міф 5. Майбутні батьки можуть відмовитись від дитини

Така ситуація малоймовірна передусім через те, що безплідні пари не йдуть на сурогатне материнство спонтанно.

Зазвичай подружжя проходить довгий шлях і витрачає немалі гроші на мрію стати батьками. Тому причин відмовитись у них від дитини не виникає.

В будь-якому випадку у договорі з сурогатною матір'ю прописується, що майбутні батьки зобов'язані забрати дитину після її народження (навіть якщо дитина народиться з вадами, що стались не з вини сурогатної матері).

У наступному матеріалі читайте про вимоги до сурогатної матері: що робити жінці, яка бажає нею стати, які права та обов'язки в неї будуть, та на яку грошову компенсацію вона може розраховувати.

Дарина Васильєва, старший юрист, адвокат INTEGRITES, спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина iakovenko123/Depositphotos

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