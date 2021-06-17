Черговий Почекун замість підручників. Чи можливо забезпечити школярів підручниками до 1 вересня?

Про проблеми з тим, що нові підручники не потрапляють у школи до 1 вересня, мабуть, знають усі. У деяких школах діти чи не щороку приходять на навчання з порожніми ранцями, а вчителі шукають принтери, аби надрукувати перші сторінки підручників, скачані з інтернету.

Чому школярі знову можуть не отримати підручник на 1 вересня?

Від оперативності довезення підручників, а саме від старту навчального процесу часом залежить якість освіти наших дітей. Не можна робити з дітей жертв прикрих помилок дорослих, де хтось запізнився, або хтось не довіз.

Довезення підручників до шкіл має здійснюватися до початку навчального року. Організовує цей процес державна установа, що належить до сфери управління МОН – Інститут модернізації змісту освіти (ІМЗО).

Щоправда, йдеться лише про довезення підручників до книжкових складів в областях. Далі, до самих шкіл довезення підручників організовують органи місцевої влади коштом місцевих бюджетів.

Тобто ІМЗО проводить конкурсний відбір підручників та укладає договір з перевізниками на доставлення підручників до обласних центрів, а місцева влада за свої кошти має впродовж 15 календарних днів розвезти їх по школах.

Так – на папері, а на ділі – все не так райдужно.

Часто підручники "зависають" на складах поліграфічних підприємств. Торік, наприклад, понад мільйон примірників підручників для 3-го класу був готовий до розвезення, але залишався без руху, бо перевізник не встигав опрацювати великі обсяги для доставлення підручників.

Або ж підручники припадають пилом на обласних складах, бо місцеві держадміністрації забули передбачити кошти на їхнє доставлення у межах адміністративно-територіальної одиниці, невчасно провели торги, не знайшли перевізника…

Саме місцева влада як засновник навчальних закладів має дбати про те, аби підручники вчасно потрапили до шкіл. Між тим централізовано виділяються кошти на доставлення підручників лише у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Рівненській, Черкаській областях та в Києві.

Причин для підвищення соціального напруження у суспільстві, пов’язаних з відсутністю підручників у школах до 1 вересня, чимало. І така ситуація може повторюватися щороку.

Які ключові причини?

Бюрократія затягує час

У чинній системі забезпечення шкіл підручниками остання ланка – довезення книг до шкіл – може тривати місяцями – і не з прямої провини видавців, ІМЗО та МОН.

Просто так організований процес: одні бігом, в авральному порядку змушені писати підручники, друкувати їх і до середини серпня розвозити по областях, а інші не поспішають – "сезон відпусток", "немає пального" й десятки не менш прозаїчних причин – провести необхідні процедури, щоби вчасно забезпечити школи навчальною літературою.

Інша річ, що фінансування послуг з доставлення розподіляється через тендерні процедури, які можуть бути а) запізно оголошені, б) заблоковані, в) відкладені, г) безрезультатні, ґ) скасовані – і в кожному разі не забезпечувати визначення перевізника, який би вчасно доставив підручники до шкіл.

І саме тут криється ризик того, що навіть за достатньої кількості часу для всіх процесів створення та виготовлення підручника уся багатомісячна праця авторів, видавців, друкарів перекреслюється недолуго проведеною (або й зумисне торпедованою!) процедурою торгів.

Перевізники не квапляться розвести підручники по обласних складах

Перевізники, які доправляють підручники до обласних центрів, часто чекають, поки друкарні виготовлять повні наклади.

Причина проста: перевізникові невигідно гнати через пів України напівпорожню вантажівку. Тому чекає, поки завантажиться повна машина.

Відтак терміни доставлення підручників до шкіл зсуваються, що призводить до зривів навчального процесу у закладах освіти та в кінцевому результаті – до погіршення якості освітніх послуг.

Хто і як готовий допомогти розв'язувати цю проблему?

Можливо, щоб убезпечитися від ситуації, коли підручники готові, а везти їх нікому, МОН слід закуповувати видання та доставлення підручників та посібників як єдину послугу?

Українські видавництва навчальної літератури, готові взятися за це та гарантувати, що підручники вчасно потраплять до обласних центрів і далі – до вчителів та учнів. Адже сучасні логістичні технології можуть дозволити будь-якому видавництву за кілька днів доставити навчальну книгу в регіони.

Видавництва точно не вагатимуться з доставкою, бо вони зацікавлені якнайшвидше отримати повну оплату за надруковані підручники після їх доставки.

Початок навчального року без підручників – неприпустима помилка дорослих, через яку не повинні страждати діти.

***

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".