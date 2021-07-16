"Цифрова деменція". Що буде, якщо в школі впровадять електронний підручник замість друкованого

Сьогодні все частіше лунають розмови про впровадження електронних підручників замість друкованих.

Звичайно, електронні підручники у комплекті з паперовим підручником, електронними додатками (інтерактивними іграми, тестами тощо) дають неабиякий ефект від користування.

Але що відбудеться, коли дитину обмежать у виборі і їй доведеться користуватися виключно електронним підручником?

Що буде, якщо дитина втратить можливість гортати сторінки паперового підручника? Що станеться, якщо дитина буде весь час проводити за комп'ютером або гаджетом? Чи не будуть діти зловживати онлайном у процесі навчання?

Крім проблем з доступністю гаджетів, наприклад, у сільській місцевості та відсутності у школах матеріально-технічного оснащення для користування електронними підручниками, є ще низка інших проблем.

Спеціалісти стверджують, що представники, особливо молодого покоління, завдяки своїй присутності у віртуальному світі, хоча й не тільки, дедалі частіше переживають дефіцит уваги та концентрації, проблеми з пам’яттю й навчанням.

Також спостерігається низький рівень самоконтролю серед дітей й такі стани, як депресія і хронічна втома. Такий стан назвали цифровою деменцією.

Фото: alebloshka/Depositphotos

Що таке цифрова деменція?

Електронні підручники, як і мобільні пристрої, як-от смартфони та планшети, мають найрізноманітніші функції та переваги.

Постійне використання мобільних пристроїв та залежність від них можуть мати деякі негативні наслідки. Зокрема, постійне користування пристроями може призвести до проблем із пам’яттю та когнітивними навичками, які називають "цифровою деменцією".

Суть у тому, що правий бік мозку, який пов’язаний з концентрацією, залишається не використаним і врешті-решт дегенерує. Забудькуватість зростає, оскільки користувачі значною мірою покладаються на свої смартфони, щоб запам’ятати навіть найменший шматочок інформації.

Оскільки пошукові системи дозволяють легко отримувати інформацію, діти, швидше за все, пам’ятають, де знайти факт, замість того, щоб пам’ятати сам факт.

Звідти й проблеми в оцінюванні знань, адже контрольні роботи поки що ніхто не скасовував.

З іншого боку, гаджети допомагають пам’яті зберігати дані зовні, тим самим звільняючи місткість у нашій довготривалій пам’яті. Але чи допоможе це, наприклад, при виконанні домашнього завдання?

Надмірне користування Інтернетом шкодить вашим дітям.

Інтернет – це царина знань та можливостей, яка забезпечує платформу, де люди з усього світу можуть об'єднуватися та обмінюватися ідеями та знаннями. Однак небезпека технологій значно перевищує її переваги.

За даними багатьох досліджень, переривання навчального часу через взаємодію з технологічними пристроями призвело до поганого засвоєння матеріалів уроку для деяких підлітків, мозок яких перебуває у стадії дозрівання.

Ми маємо подбати про доступність підручників!

Ми маємо подбати і про доступність освіти. Впровадивши тільки електронні підручники, держава закриє доступ до освіти для тих груп населення, які не можуть дозволити собі дорогі планшети або ноутбуки.

Не можна повністю замінити паперовий підручник електронним, вони мають йти комплектом. Аби дитина мала вибір користуватися паперовим підручником, або електронним.

Що робити, аби зупинити цифрову деменцію?

Вашим дитям потрібно постійно тренувати мозок та підтримувати його активність для протидії наслідкам цифрової деменції.

Відтак психологи рекомендують школам інформувати учнів щодо наслідків зловживання Інтернетом та обмежити використання мобільних телефонів та планшетів у приміщеннях школи.

Батьки повинні намагатися підтримувати таке середовище вдома, аби дитина не квапилась брати гаджет в руки.

Вони мають обмежувати час, який дитина проводить в інтернеті. Також дитина може час від часу сідати на "цифрову дієту" для протидії залежності.

Замість цього запропонуйте дитині поспілкуватися з друзями в офлайновому режимі, прочитати паперові книжки, активно провести час без гаджета.

Не можна заперечувати, що технологія має вирішальне значення для людського розвитку, але її наслідки постійного користування технологічними новинками потребують вивчення.

Вікторія Войціцька, голова правління "Національна Освітня Асоціація", спеціально для УП.Життя

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Титульна світлина olly18/Depositphotos

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