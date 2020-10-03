Роби добро добре: як волонтерити ефективно

Світ, у якому ми живемо, далеко не ідеальний.

Можливість трохи змінити його на краще, наблизити на йоту до недосяжного ідеалу надихає, захоплює і змушує сотні мільйонів людей щороку працювати безплатно, себто волонтерити.

Україну цей тренд не оминув – у 2018 році 18% українців волонтерили впродовж року, на 6% більше, ніж рік до того.

У світі кожен сьомий – волонтер, а це майже мільярд людей і еквівалент 125 мільйонів працівників!

Що ж спонукає людей до волонтерства?

Мотивація у кожного, звісно, своя. На додачу до порятунку світу додаються більш особисті цілі: віддячити організації, яка вплинула на твоє життя, відчути себе важливою частиною команди, стати більш впевненим/-ою у собі, завести нових друзів (які ще й розділяють твої цінності), отримати нові навики, написати новий рядок у резюме, врешті-решт.

Особисті причини – завше лишаються індивідуальними, та загальна мета одна – зробити світ кращим. І тут волонтер опиняється перед океаном можливостей, адже проблем навколо достатньо і способів їх вирішення – також.

У світі кожен сьомий – волонтер. Фото Ray Sangga Kusuma

Різноманітні ГО, фонди, молодіжні організації – локальні, українські та міжнародні, – усі вони зайняті вирішенням тої чи іншої проблеми: екологічної, медичної, освітньої, зоозахисної, військової, та використовують певний набір інструментів для її вирішення.

Очевидно, що ефективність (відношення бажаного результату до витрат) – основний показник для оцінки діяльності таких організацій.

Чи не очевидно?

Насправді – не дуже. Волонтерські програми не живуть за законами ринкової економіки, а значить ефективність їхня далеко не завжди легко вимірюється і навіть часто не стоїть серед пріоритетів організації.

Якщо в бізнесі у кого більший прибуток – той і ефективніший, соціальна сфера вимагає складних наукових підходів для визначення, хто ж робить добро краще.

До прикладу, неприбуткова організація Animal Charity Evaluators займається тим, що оцінює ефективність зоозахисних організацій за низкою критеріїв.

Це складний процес, та серед прикладів позитивного впливу організації на суспільство – вимірювальні показники, такі як збільшення присутності зоозахисних тем у політиці та рослинних опцій на полицях магазинів.

Послуговуючись оцінками ACE дізнаємось, що одна з найбільш ефективних громадських організацій в зоозахисті, наприклад, – Anima International, частиною якої є ГО "Відкриті клітки Україна". Тому, обираючи організацію, варто трохи погуглити про її здобутки.

Світ зараз настільки "повернутий" на ефективності та науковості, що виникла ціла філософська течія – ефективний альтруїзм.

Він виступає за використання доказів та обґрунтувань для визначення найбільш ефективних способів принести користь іншим. Протиставлять такий підхід інтуїтивному – коли ми обираємо те, що нам просто здається хорошим чи правильним.

Філософія ефективного альтруїзму застосовується не тільки до діяльності ГО, а й до визначення пріоритетів наукових проєктів, компаній та політичних ініціатив, які можуть врятувати життя, допомогти людям чи мати якісь інші переваги.

Цікаво, що зменшення страждань тварин – серед основних пріоритетів ефективних альтруїстів.

Обираючи сферу для волонтерства зважуйте не лише на проблеми homo sapiens’ів,

але й інших видів. Фото apid/Depositphotos

Зокрема, так вважає Пітер Сінгер, основоположник течії, професор філософії, автор багатьох книг, якого журнал "Тайм" включив у список 100 найвпливовіших людей планети 2005 року, а Австралія назвала гуманістом року у 2004.

Сінгер каже, що цей напрямок "вимагає більшого альтруїзму, ніж будь-який інший визвольний рух, оскільки тварини не здатні вимагати звільнення самі або протестувати проти своєї експлуатації шляхом голосування, демонстрацій чи бомб".

Сучасний уклад життя він називає тиранією людей над нелюдьми. І не помиляється: ми споживаємо близько 60 мільярдів наземних тварин і більше трильйона риб щороку.

Тож обираючи сферу для волонтерства, зважуйте не лише на проблеми homo sapiens’ів, але й інших видів.

Які ж найефективніші інструменти волонтера?

👉 Співпраця з компаніями та корпораціями. Бізнес завжди охочіший до діалогу, ніж уряд і осяжніший, ніж громадськість.

Мода на соціальну відповідальність бізнесу тільки з’являється в Україні, але вже зараз співпраця ГО з компаніями цікава і корисна обом.

Компаніям потрібна репутація і чиста карма, вам потрібні їхні гроші або правильні бізнес-рішення. Всі у виграші.

👉 Зміни до законодавства. Це, певно, найсталіший, найбажаніший результат діяльності для ГО – коли держава підтримує її цінності та ініціативи на законодавчому рівні.

Держава вирішує фінансування для різних галузей, держава напряму впливає на медицину й освіту, держава може одним законом заборонити концтабори на ім’я "хутрові ферми".

Прийняття відповідних законів – гордість будь-якої ГО.

👉 Та без підтримки широкої публіки ніхто з вищезгаданих не зверне на вас уваги. Тому просвітницька діяльність – основа будь-яких поступів.

Мітинги, зустрічі, покази фільмів, публічні обговорення, соціальні мережі, сайт, присутність у медіа – ось способи розповісти світу свою мету і привернути уваги до проблеми, яку вирішуєте.

Не забувайте про відпочинок від волонтерства. Фото Nathan Lemon

Наостанок, кілька порад волонтерам, які допоможуть уникнути вигорання, адже сталість – основа ефективності.

✊ Застосовуйте свої наявні професійні навички та прокачуйте ті, які вам цікаві. Так можна уникнути стресу і залишатись активним, навіть коли перший запал від діяльності пройшов.

✊ Волонтерте з друзями! Старими чи новими – не так важливо.

Нехай це буде не просто робота, а розвага. Коли є з ким обговорити наболіле, порадитись і просто "затусити" – будь-яка діяльність стає в радість.

✊ І наостанок: Не забувайте про себе. Присвятити усього себе порятунку світу і вигоріти за пів року звучить епічно, але користі від того не буде нікому.

Не забувайте про відпочинок від волонтерства, про свої інші хобі, про рідних та друзів поза організацією, у якій волонтерите.

Ефективний волонтер – це марафонець, а не спринтер. Тож вдалого забігу!

Олена Баран, активістка ГО "Відкриті клітки Україна", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина luminastock/Depositphotos

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