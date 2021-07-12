Доросла розмова про наркотики: чого бракує українській дискусії щодо легалізації канабісу

За останні роки в Україні відбулося кілька спроб змінити законодавство, що регулює обіг канабісу. Але ні активна позиція громадськості ні підтримка влади, ні позитивні результати всеукраїнського опитування не допомогли ухвалити ці законопроєкти.

З точки зору піарника, причиною такої ситуації є відсутність єдиної комунікаційної концепції щодо узаконення канабісу.

З метою заповнити цей пробіл, разом з однодумцями працюємо зараз над проєктом великої презентації, яка б зробила тему легалізації максимально прозорою для усіх учасників дискусії.

Під час роботи зібралося багато цікавих фактів і думок про легалізацію марихуани, частиною з яких хочу поділитися.

Історія однієї заборони

Тему легалізації канабісу неможливо розглядати без контексту США. Адже саме там почалася історія його заборони.

Уряд Сполучених Штатів почав поступово обмежувати розповсюдження марихуани ще у 1911 році. Тоді до країни почали масово тікати біженці з охопленої громадянською війною Мексики.

Переселенці, занадто бідні, щоб купувати алкоголь, вживали канабіс для рекреації, що викликало незадоволення місцевої влади.

Але головну роль в забороні канабісу зіграв великий американський бізнес. Щоб витиснути з ринку нові технології, які дозволяли виготовляти більш дешеву і якісну целюлозу з конопель, паперові монополісти, власники деревообробних заводів – розгорнули кампанію по дискредитації коноплярства. В результаті 1937 році канабіс в США опинився поза законом.

Впродовж десятиліть ситуація з обігом канабісу в США нагадувала українську. У всіх штатах діяла заборона на виробництво та розповсюдження канабісу, а будь-який контакт з наркотиками загрожував чималим терміном за гратами.

У 60-ті роки на хвилі молодіжних рухів ставлення до канабісу почало помалу змінюватися. Але навіть у 1972-му, коли питання легалізації вперше винесли на референдум, 66,5% американців були проти узаконення канабісу та ставили його в один ряд з важкими наркотиками – героїном та кокаїном.

З 1996 року, коли Каліфорнія легалізувала марихуану для медичного застосування, справа пішла веселіше. За даними агенції Gallup, вже у 2020 році легалізацію вживання марихуани підтримували вже 68% населення США, а питання декриміналізації наркотику вперше розглянули на федеральному рівні.

На сьогодні 35 штатів США легалізували марихуану та дозволили її медичне використання. З них у 17 штатах дорослим дозволено вживати канабіс без призначення лікаря – для рекреації..

Фото: belchonock/Depositphotos

Бізнес – двигун "легалайзу"

Минулого року Коміссія ООН за рекомендацією ВООЗ виключила медичний канабіс та його похідні з так званого IV списку – переліку найбільш небезпечних наркотиків. А окрім США за останні роки легалізацію ухвалили в країнах Європи, Канаді, Мексиці, Австралії, Ізраілі та інших. Навіщо це потрібно урядам країн?

Як виявилося, лібералізація законодавства щодо обігу канабісу відкриває перед країнами нові економічні можливості. Наведу кілька цифр.

У Канаді медичний канабіс легалізували ще у 2001 році. Ухвалення повної легалізації у 2018 році викликало активний ріст місцевих коноплярських компаній.

Перше місце серед них посіли виробники травки та смол Canopy Growth з капіталізацією 12 мільярдів доларів.

Навіть у порівняно невеликому Уругваї, де дозвіл на продаж марихуани діє з 2017 року, лише за 2018 рік 17 нових компаній отримали ліцензії на продаж та поставку канабісу, а інвестиції у тематичні стартапи склали 80 мільйонів доларів.

Ринок канабісу активно розвивається в США. Нещодавно губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо підписав закон, який з 2022 року дозволяє в штаті роздрібну торгівлю марихуаною.

За розрахунками влади, надходження від податків складуть 350 мільйонів доларів. Кошти витратять на підвищення грамотності населення щодо поводження з наркотикам. Також додаткові доходи підуть на підтримку освітньої галузі та на фінансування грантів у сфері соціального захисту.

Загалом, за оцінками аналітиків оцінками Global Market Insights ринок лише медичної марихуани у США до 2025 року буде оцінюватися у 59 мільярдів долларів. Загальна ж вартість ринку до 2030 року може зрости до 100 мільярдів.

Половині пацієнтів значно покращало

Я навмисне не торкаюся тих аспектів легалізації, про які люблять сперечатися вітчизняні "експерти" без жодної медичної освіти.

Вважаю, що некомпетентні дискусії щодо можливості розвитку залежності від канабісу чи його здатності викликати тягу до важких наркотиків, є чисто маніпулятивними технологіями і лише відволікають від суті.

Висновки щодо таких питань мають робити експертні комісії на основі перевірених даних від авторитетних міжнародних інституцій. Залишимо їм цю роботу, а тим часом поговоримо про реальні дані щодо використання медичного канабісу.

Представники українських благодійних фондів які захищають права пацієнтів, стверджують, що ліки на основі канабіноїдів допоможуть щонайменше 20 тисячам сімей з дітьми, хворими на епілепсію.

Препаратів з канабісу також потребують онкохворі, паліативні пацієнти, хворі на Альцгеймера, Паркінсона та розсіяний склероз. Загалом кажуть про мінімум два мільйони хворих, чиє життя може полегшити канабіс.

За даними щорічного звіту коноплярської галузі в США, найбільше споживачів частково або повністю замінили канабіноідними аналогами наступні ліки: антиконвульсанти (72% – частково, 28 – повністю), препарати при глаукомі (71%, 29%), препарати при мігрені (65%, 16%), при зануді (65%, 20%), снодійні (60%, 12%), опіоїдні знеболюючі (55%, 7%) та інші.

Опитування серед споживачів ліків на канабісі показало, що 41% відсоток споживачів відчули покращення здоров’я, а 52% розповіли, що стали почуватися значно краще.

Зазначу, що медичне використання тягне за собою розвиток індустрії канабісу. Це означає: нові можливості для аграрного сектору, розвиток напрямку лікувальної косметики, виготовлення текстилю та пошиття одягу з конопель, виробництво біорозкладного пластику тощо.

Про слабку підтримку та ідеальну дискусію

Ще раз нагадаю, що жодна законодавча ініціатива щодо зміни статусу канабісу в Україні не мала успіху, хоча політики та медичні експерти публічно закликають узаконити обіг канабісу.

Водночас тема легалізації користується широкою підтримкою. Взяти хоча б результати загальноукраїнського опитування "5 питань від Президента", згідно з якими легалізацію канабісу в медичних цілях підтримують близько 65% українців.

У червні 2021 року до Ради подали черговий законопроект про легалізацію медичної марихуани №5596. Під документом підписалися 82 народних депутата з різних фракцій. Але чи вистачить цього разом з усією громадською підтримкою, щоб втілити ідею в реальність?

Одна з базових ідей, на які ми спираємося при підготовці великої презентації (про яку я казала на початку) полягає саме в посиленні позиції прихильників легалізації за рахунок правильних комунікацій.

Йдеться про досить прості рецепти. Наприклад, публічне обговорення теми легалізації треба вибудовувавти навколо простих меседжів, зрозумілих різним аудиторіям. Наприклад, говорити не лише про потреби тяжкохворих пацієтнтів, але й про можливості, які створює легалізація для бізнесу тощо.

Інша складова успіху – повнота інформації. Взагалі – це те, чого найбільше не вистачає у дискусії навколо легалайзу в Україні.

Просвітництво та просування законопроектів про "легалайз" повинно починатися зі збору та аналізу усіє необхідної інформації.

Результати наукових досліджень про вплив канабісу на здоров`я, розрахунки економічних наслідків, можливі прогнози впливу на розвиток медичної та інших галузей, вивчення міжнародного досвіду – все це в ідеалі треба донести до кожної сторони дискусії.

Суспільна дискусія може стати предметною лише тоді, коли і прихильники і противники легалізації матимуть повну та об’єктивну інформацію про предмет суперечки.

Втім, не виключено, що в такому разі дискусія між ними взагалі стане непотрібною.

Анастасія Магонова, CEO, власниця міжнародної PR-агенції Magonova & Partners, позаштатна радниця голови Фонду держмайна України

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Титульна світлина TeriVirbickis/Depositphotos

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