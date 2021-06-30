До чого тут бізнес? Як робота може врятувати від домашнього насильства

Єлизавета Коробченко генеральна директорка Avon в Україні та Грузії
3619
30 червня 2021

Якщо орієнтуватися на статистику*, то кожна третя жінка, яка читатиме цю колонку, чула про випадки домашнього насильства чи постраждала сама. 

Особисто я знаю двох таких жінок. А скільки їх серед ваших знайомих: рідних, друзів, колег по роботі? Здається, що немає? 

Це можна зрозуміти, адже в Україні досі "соромно" говорити про домашнє насильство. 

Реклама:

Згадайте, як вам ніяково бачити одкровення когось із публічних жінок про те, що ідеальний у соцмережах чоловік в реальному житті має за хобі "виховувати" дружину кулаками чи методично знищувати її морально такими словами, які не очікуєш почути від "другої половини". 

А потім згадайте звіт Національної Поліції про те, що через карантин у першому півріччі 2020 року тільки ПРИРІСТ дзвінків на гарячу лінію з питань насильства склав 101 тисячу звернень. І давайте визнаємо – навіть якщо ми не бачимо (чи не хочемо бачити) домашнє насильство, воно існує. 

Чому ця проблема в Україні є й навіть прогресує? Головна причина – наша ментальність, у якій міцно сидять гендерні стереотипи. 

Згідно з тим же дослідженням, з ними стикались особисто або чули про такі випадки 8 жінок з 10. 

Частина з них безпосередньо стосується бізнесу: чоловік має бути годувальником, а жінці не обов’язково працювати; для чоловіка важливо заробляти більше, ніж дружина; жінка з маленькою дитиною не має працювати; рано виходити з декрету – погано, і так далі. 

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Чому я про це пишу? У липні 2020 року ми проводили Всеукраїнське дослідження жінок разом з компанією Kantar і виявили цікавий факт – у групі непрацюючих жінок відсоток тих, котрі зіштовхуються з домашнім насильством, був вищий, ніж у групі працюючих.  

Реклама:

Тобто працевлаштованість жінок є реальним способом боротьби з гендерним насильством. 

Жінка, яка не працює – не має власних грошей і стає залежною від того, хто її забезпечує. Добре, якщо при цьому в родині все добре. А якщо ні? 

Для жінки, яка має роботу, власні гроші, контакти з іншими людьми поза родиною, питання домашнього насильства виглядає по-іншому, ніж для тієї, в якої немає ні грошей, ні знайомих, які можуть її підтримати.

Від однієї з колег з лідерської команди я чула таку історію. Вона жила з чоловіком у його квартирі. Він вважав, що оскільки дав їй дах над головою, то має право поводитися як завгодно. 

Коли одного дня він провів ніч невідомо де і з’явився тільки вранці, а моя колега не сприйняла це як "хороша дружина", він для "виховного ефекту" прогнав її з дому. 

На превелике щастя, ця жінка працювала і могла про себе подбати, ще й колеги її підтримали. Тому назад вона не повернулася, хоч він і просив. 

Не знаю, як закінчилася б ця історія, якби жінка фінансово залежала від чоловіка. 

Може здатися, що мене ця тема стосується більше, ніж вас, бо я працюю в компанії, яка існує, щоб змінювати життя жінок на краще. 

Бо у нас є Місія по боротьбі з домашнім насильством, у рамках якої ми збираємо і передаємо кошти на підтримку жінок, які постраждали від домашнього насильства. Цього року – на надання психологічної допомоги та відкриття разом із Фондом ООН у галузі народонаселення прихистку для жінок, які постраждали від насильства, де вони зможуть перебути кризовий період після того, як пішли від кривдника. 

Але насправді у будь-якого бізнесу в Україні є реальна можливість вплинути на ситуацію, навіть не запускаючи при цьому великі соціальні кампанії. Про що ж мова?

Створіть і просувайте у своїй компанії культуру гендерної рівності  

Зміна гендерних установок впливатиме на ставлення і сприйняття гендерного насильства. 

Потрібно викорінювати проблему розвиву в оплаті праці жінки і чоловіка на однакових позиціях. 

Ще одна сфера для розвитку – баланс між жінками і чоловіками на керівних позиціях чи у деяких сферах. Або створіть рівні умови і заохочуйте чоловіків брати хоча б кілька місяців декретної відпустки.

Погодьтеся, кожен бізнес може усе це застосовувати на практиці вже зараз. 

Створюйте можливості різного працевлаштування для жінок 

Не тільки повна зайнятість 5 днів на тиждень, але і часткова – теж. Не тільки в офісі, але і віддалена.

Гнучкість спрощує питання роботи для жінок із дітьми, вагітних, чи таких, які за іншими обставинами не можуть приділяти роботі 40 годин на тиждень.

 Часткова зайнятість  – це не лише дохід, але і зв'язок із соціумом поза родиною, можливість реалізувати себе не лише в ролі мами чи дружини. Це робить жінку менш залежною що на фінансовому, що на психологічному рівні.

Серед наших представників є багато мам в декреті, домогосподарок чи жінок, які з будь-яких інших причин не можуть працювати повний робочий день. І для них така робота є не лише можливістю додаткового заробітку, але і шанс бути не лише мамою чи дружиною. 

Розповідайте про домашнє насильство у внутрішніх комунікаціях

Так ви можете змінити сприйняття, що говорити про насильство "соромно". А також розповісти, що насильство буває не тільки фізичним, але й психологічним чи економічним. 

Створіть можливість для співробітників, які постраждали від домашнього насильства, конфіденційно попросити компанію про підтримку. 

Врешті решт, навіть якщо ця проблема і справді оминула ваш колектив, ви створите амбасадорів, які будуть нести правильне сприйняття і цінності у свої родини, до друзів і знайомих. 

Для того, щоб зміни відбулися, потрібно, аби усі ті, хто здатен спричинити ці зміни, починав рухатися у правильному напрямку. Тільки разом ми зможемо наблизити день, коли проблема домашнього насильства зникне з нашого суспільства.

*За даними Всеукраїнського дослідження "Сучасна українка", проведеного компанією Kantar на замовлення ДП "Ейвон Косметікс Юкрейн", за участю 1000 жінок віком 18—65 років у містах України з населенням 50+ тис., окрім АР Крим і району проведення ООС, липень 2020 р.

 #благодійністьпасуєдовього

Єлизавета Коробченко, генеральна директорка Avon в Україні та Грузії, спеціально для УП.Життя.

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина karich/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Страждаєте від домашнього насильства? Ось де можна отримати допомогу в Україні

Ґвалтував, бив кілька годин, підпалював ноги, проломив череп: 5 моторошних історій домашнього насильства

Як допомагають постраждалим від домашнього насильства в Україні і скільки це коштує

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1292
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2492
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 19943
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій