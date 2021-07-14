Як зберегти українські ліси, степи та луки? Критично важливі кроки

11 червня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №5650 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів, ініціаторами якого виступили близько ста народних депутатів.

Законопроєкт спрямований на вирішення двох блоків проблемних питань в сфері охорони довкілля.

Перший блок – це збереження лісів та збільшення їх площі, другий – це усунення ризиків для біорізноманіття та нелісових природних екосистем, які виникли внаслідок земельної децентралізації.

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Що об’єднало таку велику кількість депутатів? Все просто: законопроєкт є одним з ключових для збереження дикої природи України, зокрема наших лісів, степів та луків.

Фото: rachenbuosa@gmail.com/Depositphotos

Почнемо з лісів. Законопроєкт №5650 – це чи не перший документ, який передбачатиме збереження так званих "самосійних лісів".

Самосійні ліси – це такі ліси, що виникли природним шляхом на закинутих полях та інших сільськогосподарських угіддях. За різними оцінками, в Україні існує від 300 до 500 тисяч гектарів самосійних лісів.

Проблема в тому, що юридичного статусу "лісу" самосійні ліси не мають, і навіть навпаки – здебільшого вважаються ріллею. Як наслідок, самосійні ліси знищуються, коли така ділянка отримує власника чи орендаря.

Законопроєкт впроваджує низку положень, необхідних для охорони самосійних лісів. Зокрема:

зобов’язує Кабмін провести ідентифікацію таких лісів, адже наразі ми не знаємо напевно де саме розташовані самосійні ліси;

встановлює мораторій на вирубку самосійних лісів;

спрощує процедуру визнання самосійних лісів "лісами", тобто віднесення їх до лісового фонду і належну охорону з боку держави.

Якщо законопроєкт буде прийнято, то сотні тисяч гектарів природних лісів України нарешті отримають належну охорону та сприятимуть попередженню зміни клімату.

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Головне ж, що визначення "самосійних лісів" (самозаліснених ділянок) нарешті з’являється у законодавстві. Інакше кажучи, держава нарешті визнає їх існування.

Самосійні ліси – не єдині, що їх стосується цей проєкт Закону. Серед іншого, законопроєктом передбачено, що зміна цільового призначення лісового фонду відбувається виключно за погодженням з Кабміном.

Отримати таке погодження непросто, тому ця норма стане додатковим важелем у протидії "дерибану" лісів під забудову або інші проєкти.

Особливо актуальним це є для лісів у безпосередній близькості до великих міст, таких як Київ.

Додатково сприятимуть попередженню "дерибану" також положення про матеріали лісовпорядкування: за відсутності актів на землю лісгоспам буде простіше захищати свої ліси від вилучення під забудову або інші цілі, для цього буде достатньо наявних у всіх лісгоспів матеріалів лісовпорядкування.

Законопроєкт також націлений на те, щоб стимулювати збереження лісів приватними та комунальними власниками.

З бюрократичної точки зору, зберегти невелику приватну ділянку лісу зараз набагато складніше, ніж, наприклад, розорати її. Тому законопроєкт №5650 передбачає спрощення процедури ведення лісового господарства для невеликих за площею комунальних та приватних лісів.

Певною мірою це спрощує і збереження самосійних лісів, тисячі гектарів яких наразі знаходяться і у приватній власності. Такий підхід використовується в європейських країнах. На черзі і Україна.

Тепер поговоримо про степи та луки. Ці природні екосистеми в Україні знаходяться у критичному стані.

Найбільша загроза для них – це розорювання. Для прикладу, зараз в Україні збереглося не більше 5% від історичної кількості степів і ця частка продовжує неухильно зменшуватися.

Жару у вогонь піддає і земельна реформа. Незважаючи на численні плюси, нещодавно прийнятий закон №2194 створив певні ризики для степів та луків через неврахування екологічних поправок. Тому одна з ключових ідей законопроєкту №5650 – зберегти українські луки та степи в умовах земельної реформи та децентралізації.

Законопроєкт передбачає встановлення мораторію на розорювання сіножатей і пасовищ (які найчастіше і є луками та степами), а також обмеження продажу земель, які юридично не є ріллею.

Це дозволить виграти час, необхідний для інвентаризації луків та степів та забезпечення належної їх охорони. Остання також передбачається у проєкті Закону.

Не менше уваги приділено і консервації сільськогосподарських земель. Наразі законодавчі вимоги у цій сфері є доволі розпливчастими, що не дає змоги ефективно відновлювати виснажені ґрунти та знищені природні екосистеми.

Встановлені законопроєктом вимоги дають змогу чітко визначити перелік земель, що підлягають консервації: наприклад, рілля, розташована на схилах крутизною більше 7 градусів.

Отже, законопроєкт №5650 – це критично важливий для України нормативний акт. Його прийняття дозволить зберігати ті природні екосистеми, які наразі недостатньо охороняються державою, особливо в умовах земельної реформи та децентралізації.

В умовах декларування прихильності України до Європейського зеленого курсу, прийнятя цього законопроєкту стане суттєвим кроком назустріч європейським стандартам охорони довкілля і попередження зміни клімату. Зараз питання лише у злагодженості роботи усіх парламентарів.

Юлія Овчинникова, народний депутат України, член делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), спеціально для УП.Життя

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