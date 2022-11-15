Чому Україна має відмовитися від феєрверків

Нещодавно Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування затвердив текст до другого читання законопроєкту щодо використання та обігу піротехнічних виробів (№ 7438).

Історія цього законопроєкту розпочалася ще до повномасштабної агресії рф. Реєстрація була запланована на 24 лютого 2022 року.

Тоді мотивацією заборони використання та обігу піротехнічних виробів були психологічні травми військових та переселенців зі сходу України та Криму, а також шкода для тварин і довкілля.

Зараз, коли росія розпочала масштабне вторгнення на територію України, це питання стосується всіх українців.

Які обмеження та заборони передбачено законопроєктом?

Законопроєкт вносить зміни у два чинні Закони України, а саме у Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" та Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та передбачає такі обмеження:

заборона при поводженні з тваринами використання оснащень, інвентарю та піротехнічних виробів, що призводять (можуть призвести) до травмування тварин;

заборона заподіяння тваринам травмувань, болю, знівечення, їх загибель, у тому числі через використання піротехнічних виробів при поводженні з ними під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок;

забороняється використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

забороняється продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

забороняється продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли шістнадцяти років.

На що не поширюються заборони та обмеження, передбачені законопроєктом?

Законопроєкт не вводить нових обмежень та заборон на:

використання та продаж сценічних (класи Т1 і Т2) та інших піротехнічних виробів (класи Р1 і Р2). Питання їх використання та обігу і надалі регулюється Технічним регламентом піротехнічних виробів, затвердженим КМУ;

піротехнічні вироби, призначені для використання Збройними Силами України, Національною поліцією або аварійно-рятувальними службами з некомерційною метою, відповідно до законодавства України;

використання феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму;

проведення спортивних змагань з ракетомоделювання чи навчань з використанням навчальних гранат та інших піротехнічних виробів.

Також законопроєктом передбачено відтермінування заборони на продаж піротехнічних виробів на 3 місяці після набрання чинності законом та експорту вказаної продукції на 1 рік, для того, щоб дати можливість реалізувати бізнесу наявну у них продукцію.

Чому потрібно ввести заборону на використання та продаж феєрверків певних класів?

Почнемо з того, що законопроєкт забороняє тільки феєрверки класів F2, F3 та F4, заборона не стосується феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і шуму, такі, як наприклад: бенгальські свічки, фонтани тощо.

Також під заборону не потрапляють сценічні піротехнічні вироби. Тобто під заборону потрапляють лише феєрверки, які використовують під час розваг класів F2 і вище, до яких відносяться шутихи (петарди), салютні установки різної потужності тощо.

Для одних феєрверки можуть бути розвагою, для інших ‒ просто неприємними, проте у людей з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) вечірні видовища з феєрверками можуть спричинити серйозні наслідки для здоров’я.

Що таке ПТСР та як феєрверки впливають на людей з посттравматичним стресовим розладом?

За даними Міністерства охорони здоров’я України, ПТСР є психічним розладом. Це стан, який виникає після серйозної травми, загрозливої ситуації для життя чи гідності людини, такими, зокрема, є: участь у бойових діях, міжособистісне насильство, жорстоке поводження в дитинстві тощо. Основними класичними симптомами таких розладів є кошмари та нав’язливі спогади, думки про травматичну подію.

Варто зауважити, що ПТСР поширений як у ветеранів, так і у цивільних осіб, що зазнали травматичного досвіду. Постійні думки про травматичну подію можуть виникати позасвідомо, снитися, або ж повертатися як флешбеки (старі спогади, які знову яскраво повертаються), коли якийсь тригер (подія, що викликає у людини певні переживання) нагадує про травму.

Одним із тригерів для людей, які живуть з ПТСР, є феєрверки. Вибух, який є одним із основних ефектів при використанні феєрверку, може викликати спогади про бойові події, що так само може призвести до пошуку укриття або ж падіння на землю. Часто використання феєрверків відбувається у темряві, що виглядає, як бойовий сценарій і ще більше збільшує стрес, порушує сон і є досить значним стресором для людей. Період з 24 лютого поточного року характеризується безпрецедентним рівнем тривоги та паніки для всього населення нашої країни, особливо для мешканців міст, які були окуповані, на території яких відбувалися активні бойові дії чи були ракетні атаки.

Більшу імовірність реагувати на такі подразники, як феєрверки, мають люди з ПТСР, а також ветерани бойових дій, незалежно від їх статусу щодо ПТСР.

Звуки феєрверку, через свою схожість до вибухів, можуть викликати паніку, зокрема у вразливих соціальних групах населення (діти, вагітні жінки, люди похилого віку, люди з інвалідністю та ін.), а також негативно впливати на диких та домашніх тварин.

Читайте також: Чи є люди з ПТСР загрозою для суспільства: у МОЗ спростовують міфи про посттравматичний розлад Як феєрверки впливають на довкілля?

Окремо необхідно зауважити, що феєрверки створюють токсичні гази та речовини, які отруюють повітря, воду та ґрунт, що робить їх шкідливими для довкілля.

Як показали результати досліджень, під час феєрверків рівень зважених твердих частинок, CO, NO, вуглеводнів, SO2 у повітрі підвищується до безпрецедентних рівнів. Найбільш вразливими до цих впливів є вагітні жінки, діти та хворі на хронічну астму.

Рівень зважених твердих частинок може викликати проблеми з горлом, носом та очима, що може призвести до головного болю та зниження гостроти розуму. Найбільш уразливими є люди із захворюваннями серця, дихальної або нервової системи. Вказані забруднення можуть посилити проблему для людей, які страждають від холодової алергії або кашлю, також це може викликати закладеність горла та задуху у грудях. Негативними наслідками від використання феєрверків можуть бути респіраторні захворювання, такі як: хронічний̆ або алергічний бронхіт, бронхіальна астма, синусит, риніт, пневмонія та ларингіт.

Зараз законопроєкт очікує розгляду Верховною Радою України, на якому депутати мають прийняти рішення, чи буде в Україні заборона на використання певних класів феєрверків для збереження здоров’я людей та захисту тварин.

Юлія Овчинникова, народний депутат України, член делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), спеціально для УП. Життя

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