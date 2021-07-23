Як анестезіологи зайнялися соціологією: лікарів опитають про допомогу від родичів пацієнтів  

Півроку тому в лікарні не було кому перенести мою бабусю в реанімацію. Тоді персонал зателефонував моїй мамі й попросив привести із собою ще когось, і вона допомагала бабусю нести, і її пустили (хоча загалом через COVID-19 всупереч наказу про вільний доступ нікого не пускали). Але потім маму не пустили навіть попрощатись.

Асоціація анестезіологів України вирішила провести опитування серед своїх членів стосовно допуску родичів до реанімацій – це дуже корисна ініціатива, адже важливо розуміти, якими є бар'єри у медичного персоналу щодо виконання наказу. І вставили в опитувальник таке питання: "Чи здатні родичі пацієнтів у ВАІТ адекватно допомогти у медичному догляді за хворими?".

Чомусь медики не поставили собі таке питання, коли телефонували мамі. На мою думку, воно є просто образливим.

Варіанти відповідей не менш дивні (тут і далі збережена орфографія оригіналу):

Не здатні

Не здатні у більшості випадків

Можуть допомогти в окремих випадках

Можуть активно приймати участь у догляді

Взагалі-то "можуть допомогти в окремих випадках" – це те саме, що "не здатні у більшості випадків", а "можуть активно приймати участь у догляді" взагалі невідомо що означає – можуть і здатні, чи можуть і не здатні?

Я не думаю, що Асоціація анестезіологів бажала образити родичів хворих, але опитування спрямоване на обговорення виключно недоліків відкритих реанімацій.

У 2019 році ГО "Горизонталі" та Info Sapiens провели онлайн опитування серед пацієнтів реанімацій та їх родичів, чи виконується наказ МОЗ України №592 щодо вільного доступу родичів до пацієнтів в реанімації.

Виявилось, що наказ виконувався лише у 21% випадків – отже, медичний персонал чинить спротив його виконанню. Але якщо родичі справді можуть заважати медикам, можливо, є компромісні шляхи розв'язання цієї проблеми, окрім скасування чи невиконання наказу?

Щоб виявити оптимальні рішення для всіх сторін ми рекомендуємо залучати соціологів до розробки анкети та інтерпретації результатів будь-яких опитувань, особливо публічних, і припускаємо, що в даному випадку цього зроблено не було. Якщо опитування стосується суспільно важливих питань, на це не завжди потрібні кошти – соціологи можуть попрацювати pro bono, наприклад, вищезгадане дослідження у 2019 році ми провели за власний кошт.

На жаль, соціологи залучаються далеко не завжди. Як то кажуть, усі розбираються в футболі, медицині та соціології. Водночас люди без професійної підготовки зазвичай не займаються футболом та медициною, натомість опитуваннями, завдяки розвитку онлайн технологій, займаються всі, тож інфополе заливають потоки суперечливих даних.

Цікаво, що перед виборами людям чомусь не спадає на думку зробити гугл-форму, опитати своїх знайомих і видати результати такого опитування як рейтинг, а тим більше зробити на цей рейтинг ставку на сайті букмекера – ні, вони звертаються до соціологів, тому що надійність таких опитувань перевіряється виборами.

Але з будь-яких інших питань у нас проводяться онлайн опитування, які навіть публікуються як "репрезентативні для України" – адже немає офіційних даних, які б їх спростували.

Проаналізуємо опитування Асоціації анестезіологів України.

Насамперед в опитувальнику багато граматичних помилок, які заважають сприйняттю змісту, знижують досяжність і довіру до опитування.

Вступне речення: "Асоціація анестезіологів України вирішила провести опитування серед своїх членів стосовно даної проблеми" – є коректним, опитування не претендує на відображення думки всіх анестезіологів, а лише членів Асоціації (хоча незрозуміло, чому тоді опитувальник у вільному доступі для заповнення всіма охочими).

Перші два питання (тут і далі орфографія оригіналу збережена) також є коректними:

Який режим допуску родичів хворого у ВАІТ Ви вважаєте доцільним? *

Вільне відвідування в режимі 24/7

Відвідування у чітко визначені внутришнім розпорядком години

Відвідування виключно у денний час по узгодженню із лікуючим лікарем

Не дозволяти відвідування

Інше:_____________

Відвідування родичами пацієнтів у ВАІТ (на Вашу думку): *

Покращує якість надання медичної допомоги

У більшості випадків допомогає у лікуванні

У більшості випадків заважає процесу лікування

Погіршує якість надання допомоги

Далі логічно було б запитати про причини тієї чи іншої позиції, але Асоціація ставить питання виключно щодо проблем, які можуть виникати при доступі до реанімацій: збільшення ризику інфекційних ускладнень (варіант зменшення теж є, але зрозуміло: що більше людей, то більший, а не менший ризик), ризик для пацієнтів від некваліфікованих дій відвідувачів тощо.

Жодного питання про те, чи присутність родичів допомагає хворим, зокрема дітям, пережити, можливо, найскладніший період свого життя – тут було б важко обрати варіант "не допомагає", чи не так? Насправді обмеження доступу – найбільша проблема реанімацій для пацієнтів та їх родичів за даними опитування ГО "Горизонталі" та Info Sapiens.

Таким чином, опитувальник Асоціації висвітлює проблему однобоко, і не всі запитання поставлені коректно.

Info Sapiens підтверджує спроможність безкоштовно розробити опитувальник для медиків, який би врахував усі переваги та бар’єри допуску родичів до реанімацій.

Ми віримо в те, що дослідження різних точок зору лікарів та пацієнтів будуть корисними не тільки для кращого розуміння проблем у їхніх відносинах, але і для пошуку точок перетину. Для того, щоб розв'язувати проблеми, потрібно про них знати. А для того, щоб їх знати, треба ставити питання, які будуть зображати реальність, а не фабрикувати її. Некоректно поставлені питання допоможуть отримати некоректні висновки. Вони ескалюють ситуацію в секторі, але не розв'язують проблему у відносинах.

Ми всі зацікавлені у вирішенні цього питання, тому що в реанімації може опинитися будь-хто з наших родичів, і ми б хотіли мати можливість доглядати за ними, допомагати перевантаженим медикам, а якщо це неможливо, хоча б мати можливість попрощатися. Так само ми хотіли б, щоб родичі та друзі підтримували нас у такій ситуації.

Інна Волосевич, заступниця директора Info Sapiens, спеціально для УП. Життя.

Титульна світлина Wavebreakmedia/Depositphotos.

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