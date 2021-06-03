Медичний канабіс: чому депутати мають підтримати законопроєкт №5596

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт №5596 про медичний канабіс.

Він спростить доступ тисяч тяжкохворих пацієнтів до ліків.

Цей проєкт закону gарламент може розглянути вже цієї сесії.

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Ми працювали над цим текстом довгих 5 місяців. І тепер він має стати у порядок денний Верховної ради. Під ним поставили підписи 82 народні депутати з різних фракцій.

Легалізація медичного канабісу в Україні. Кому це потрібно?

В українській медицині вже давно легалізовані більш тяжкі наркотичні засоби такі, як морфін. Та канабіс досі під забороною.

Хоча якраз ліки на основі медканабісу, на відміну від морфіну, не викликають звикання, не потребують збільшення дози, не порушують сон. І головне – ним неможливо передозуватися.

Більше того, у світі не зафіксовано жодного випадку передозування чи смерті від канабісу.

А залежність від алкоголю чи кави вища, ніж від конопель. Тим більше, коли йдеться про ліки на його основі, де вміст психоактивних речовин низький, а дія – неймовірна.

Український онколог Антон Шкіряк якось сказав: "Якщо йдеться про залежність від нормального життя без болю після вживання ліків на основі канабісу, то, так, така залежність є". Але це вся залежність, яку можуть викликати ліки на медичних коноплях.

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І сьогодні цих препаратів в Україні потребують близько 20 000 дітей з важкою формою епілепсії.

Серед них і дівчинка Софійка, яка з народження страждає від цієї хвороби та потребує олійки на основі CBD. Саме їй присвячений наш законопроєкт №5596. Саме вона надихнула мене на цю боротьбу.

А ще препаратів на основі медканабісу потребують понад мільйон онкохворих, мільйон паліативних хворих і тисячі пацієнтів з хворобою Альцгеймера, Паркінсона, з розсіяним склерозом, псоріазом, депресією, тривожними станами, посттравматичним синдромом тощо.

Що важкохворі мають просто зараз?

По-перше, ризик придбати неякісний препарат на чорному ринку або ж за дуже високу ціну з-за кордону та нерегулярність лікування. А отже – повернення болісних симптомів.

Коли Вікторія Мостовенко, мама Софійки, дізналася про дію олії на основі CBD (канабідіолу, який не має негативного впливу на організм) на хворих дітей з епілепсією, вона відразу замовила ліки з Америки і почала давати доньці.

Ефект від ліків не змусив себе чекати. У Софії з’явився апетит, повернувся сон та концентрація уваги, а, головне, скоротилися до кількох хвилин напади болючих судомів, що раніше тривали довгі години.

Коли ж розпочався карантин через COVID-19, родина не могла купити ліки, бо були закриті кордони, і ціни на них підскочили до небес.

Жахливі страждання повернулися до Софії. Але якби медичний канабіс був дозволений в Україні, то реглярність лікування Софійки не припинялася.

ІСТОРІЮ СОФІЙКИ ЧИТАЙТЕ ТУТ: Як в Києві допомагають важкохворим дітям

По-друге, страх, що одного дня правоохоронці увірвуться з обшуком до квартири.

Так нещодавно сталося із харків’янкою Русланою Шипуліною, яка має розсіяний склероз. Поліція прийшла до неї додому і звинуватила жінку в тому, що вона тримає в себе коноплі для збуту. Але насправді Руслана лікувалася препаратом на основі медичного канабісу.

Ці ліки чи не єдині, що допомагали їй нормалізувати сон, притлумити тремор і просто зупиняли прогресування хвороби.

Натомість Руслана, яка хотіла просто допомогти собі жити нормальним життям, стала "злодійкою".

По-третє, українські вчені та лікарі зараз не мають можливостей вивчати медичний канабіс. Це ускладнює навіть проведення клінічних випробувань.

Зараз у світі вже є понад 17 тисяч наукових праць про роль канабіноїдів та їхній вплив на людський організм. Але через обмеження досліджень в Україні, серед них лише 20 праць авторства українців.

Що змінить легалізація медичного канабісу?

24 грудня 2020 року я зареєструвала свій законопроєкт про медичний канабіс.

Згодом колеги по парламенту зареєстрували три альтернативні.

А Міністерство охорони здоров'я, ще тоді на чолі з Максимом Степановим, і взагалі вирішило обіграти всіх та підсунуло уряду постанову, яка працює в інтересах конкретних фармкомпаній. І не дає реального доступу до ліків для всіх важкохворих пацієнтів, яким вони насправді потрібні.

Зрештою цю постанову-імітацію Кабмін ухвалив. Але до справжньої легалізації вона стосунку не має.

Кілька місяців в комітеті з питань здоров’я нації, спільно з депутатами-авторами альтернативних проєктів закону – Олександром Санченком, Мар’яном Заблоцьким та Галиною Третьяковою – ми обговорювали і нарешті зробили спільний документ.

Тепер він зареєстрований і його підписали 82-а народні депутати з різних фракцій.

Цей законопроєкт дозволить:

✅ Тяжко хворим можливість лікуватися медичним канабісом в Україні легально.

Не поневірятися по закордонах і не вишукувати ліки на чорному ринку. А без страху і сумніву зменшувати свій біль та судоми.

Нормально їсти і спати. Розкіш, яка зараз є недоступною для багатьох.

✅ Українському бізнесу вирощувати рослини канабісу та виробляти з них ліки в Україні.

За умови отримання ліцензії, з дотриманням вимог щодо приміщень, видів, кількостей рослин тощо.

✅ українським науковцям досліджувати ці препарати.

А українським лікарям – допомагати своїм пацієнтам і лікувати їх легально, не боючися криміналу.

Звичайно, все це відбуватиметься під суворим контролем, ліки видаватимуться за рецептом лікаря, з внесенням в електронний реєстр і з дотриманням вимог щодо ліцензування всіх видів діяльності.

Тому шанси на його ухвалення в першому читанні вже цього літа – великі.

Наостанок хочу закликати всіх скептиків і критиків: не маніпулювати на цій темі. Медичний канабіс – це не про наркотики. Це про життя і здоров'я мільйонів українців.

Будь ласка, дайте їм нормально жити в Україні. Підтримайте законопроєкт №5596.

Ольга Стефанишина, народна депутатка від партії "Голос", ексзаступниця міністра охорони здоров’я, спеціально для УП.Життя.

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