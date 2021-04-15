Більше половини українців не звертаються за допомогою в державні лікарні. Опитування

За останні пів року 53% українців не зверталися за допомогою в державні заклади охорони здоров’я.
А 47% опитаних віддавали перевагу саме державним закладам.
Найчастіше від державних медичних закладів відмовлялась молодь віком 18-29 років.
Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 березня.
|Фото stockasso/Depositphotos
Пацієнти, які зверталися за допомогою у державні медзаклади, так оцінили якість отриманих послуг:
- 43% на добре або відмінно;
- 33% – задовільно;
- 23% – погано чи жахливо.
Серед тих, хто найбільше не задоволений роботою державних лікарень, були: люди старше 60 років, жителі міст та люди з меншим доходом.
Варто зауважити, що чоловіків частіше не задовольняли послуги державних закладів, ніж жінок.
Загалом 46% опитаних високо оцінюють рівень професіоналізму та компетентності лікарів в Україні.
Проте 42% респондентів мають протилежну думку.
З липня 2020 року зросла кількість тих, котрі оцінюють високою компетентність українських медиків.
Щодо ситуації з коронавірусною хворобою в Україні, то головною причиною зростання захворюваності у березні цього року вважають:
- недотримання карантину громадянами (46%);
- сезонне зростання простудних захворювань (32%);
- неефективні дії влади (28%);
- виникнення нових форм коронавірусу (17%).
У опитуванні взяло участь 2 тисячі респондентів віком від 18 років з усіх областей країни, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.
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