Більше половини українців не звертаються за допомогою в державні лікарні. Опитування

За останні пів року 53% українців не зверталися за допомогою в державні заклади охорони здоров’я.

А 47% опитаних віддавали перевагу саме державним закладам.

Найчастіше від державних медичних закладів відмовлялась молодь віком 18-29 років.

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Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 березня.

Фото stockasso/Depositphotos

Пацієнти, які зверталися за допомогою у державні медзаклади, так оцінили якість отриманих послуг:

43% на добре або відмінно;

33% – задовільно;

23% – погано чи жахливо.

Серед тих, хто найбільше не задоволений роботою державних лікарень, були: люди старше 60 років, жителі міст та люди з меншим доходом.

Варто зауважити, що чоловіків частіше не задовольняли послуги державних закладів, ніж жінок.

Загалом 46% опитаних високо оцінюють рівень професіоналізму та компетентності лікарів в Україні.

Проте 42% респондентів мають протилежну думку.

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З липня 2020 року зросла кількість тих, котрі оцінюють високою компетентність українських медиків.

Щодо ситуації з коронавірусною хворобою в Україні, то головною причиною зростання захворюваності у березні цього року вважають:

недотримання карантину громадянами (46%);

сезонне зростання простудних захворювань (32%);

неефективні дії влади (28%);

виникнення нових форм коронавірусу (17%).

У опитуванні взяло участь 2 тисячі респондентів віком від 18 років з усіх областей країни, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

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