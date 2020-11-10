Дистанційне та онлайн-навчання – чи це одне й те ж саме? Думки 4-х освітніх експертів

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Дистанційне навчання потребує перебудови освітніх підходів: замість начитки – дослідження, замість контролю – челенджі

ВАЛЕНТИНА МЕРЖИЄВСЬКА

співзасновниця і викладач альтернативної школи "БеркоШко"

Валентина Мержиєвська, співзасновниця і викладач альтернативної школи "БеркоШко"

– Як ви вважаєте, в чому різниця між поняттями "дистанційне навчання" та "онлайн-навчання"?



– Онлайн-навчання – це часто вимушена форма, яка значною мірою наслідує прийоми очного навчання.

Вона має свої переваги – легкість демонстрації презентацій та відео, проведення онлайн-тестування тощо, але має і вади. Як суто технічні – проблеми зі зв’язком, так і принципові – брак контакту вчителя з учнями – і візуального, і емоційного.

Дистанційне навчання – це принципово інший підхід до взаємодії, інша структура навчання. При дистанційному навчанні вчитель може взагалі не зустрічатись з учнями в онлайн-трансляціях, а лише за потреби супроводжувати в чаті.

Дистанційне навчання має широкий спектр технічних можливостей – аудіо-подкасти, відеоролики, різноманітні тренажери і онлайн-тести. Але головною особливістю є ретельне відстеження успішності учня, вибудовування його індивідуальної траєкторії.

Якщо онлайн-навчання намагається наслідувати очне навчання, то дистанційне навчання має модель комп’ютерної гри, нові рівні якої можна відкрити тільки, коли пройдені попередні.

Поширеним прикладом дистанційного навчання є Khan academy. Де є невеличні ролики з теорією (вчителю досить записати їх один раз і не треба заново повторювати кожній новій групі учнів), багаторівнева система практичних вправ, відстеження прогресу в кожній темі, зворотний зв’язок і система мотивації.

– Яке з них, на вашу думку, у нас було весною під час карантину?

– Оскільки дистанційне навчання – це інша парадигма освіти, а більшість вчителів ще сповідують традиційну, то у більшості своїй відбувалося онлайн-навчання.

– Яке з них нам потрібно запровадити, якщо зараз буде знову прийнято рішення про карантин?

– Тут питання скоріш не в тому, яке потрібно запровадити, а яке ми запровадити спроможні.

На мій погляд онлайн-навчання є дуже виснажливим. Уроки за розкладом в Zoom – це значно важче, ніж уроки за розкладом в школі. Надмірну кількість онлайну складно витримувати і учням, і викладачам.

Але перехід на дистанційне навчання потребує перебудови освітніх підходів з боку вчителя: замість начитки – дослідження, замість контролю – челенджі.

І з боку учнів дистанційне навчання також потребує інших навичок – не слухняності, а самоорганізації.

Тобто, хочеться сподіватись, що поступово відбуватиметься перехід від онлайн-навчання до дистанційного.

Дистанційне навчання – це інша парадигма освіти. Фото lacheev/Depositphotos

– А якщо не буде карантину?



– На мій погляд, самим ефективним залишатиметься очне, олд-скульне навчання.

Звісно, за умови, що вчитель справді є вчителем, а учні справді збираються заради того, щоб вчитися.

Коли всі учасники процесу перебувають у освітньому спілкуванні, – вибудовуються стосунки у вчителя з учнями, – і налагоджується командна робота самих учнів.

Коли окрім опанування предмету є просто приємна людська взаємодія, обмін досвідом, якісь жарти і розмови про переглянуті фільми чи мандрівки на канікулах.

Це все є складовими задоволення від навчання. А те, що ми робимо із задоволенням, ми можемо робити якісно і без втоми.

Хоча необхідно, щоб дистанційна освіта також розвивалась – це створить можливості для тих, хто не має доступу до якісної очної освіти. Або можливість проходити окремі курси за бажанням – робити освіту більш індивідуальною.

Маю підозру, що освіта може розшаруватись на масову дистанційну і елітну очну. Коли фахові вчителі з одного боку вкладуться в створення якісних дистанційних курсів – які будуть фінансово доступні широкому колу, а з іншого боку – залишаться викладати для власного задоволення тим, хто готовий платити більше за очне навчання.

А переведення неякісної масової освіти в онлайн видається дещо безсенсовним, оскільки втрачається одна з її основних функцій – утримання дітей в безпечному просторі, доки батьки працюють.