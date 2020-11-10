Дистанційне та онлайн-навчання – чи це одне й те ж саме? Думки 4-х освітніх експертів

Євген Лапін директор Освітнього центру "Життя"
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10 листопада 2020

Наші попередні опитування експертів щодо ставлення батьків і вчителів до дистанційного навчання показали, що багато вчителів, а тим більше батьків, не бачать різниці між дистанційним навчанням та навчанням онлайн.

В той же час більшість експертів розрізняють ці поняття.

Більш того, у нас склалося враження, що роз’яснення цієї різниці знижує негативну тональність в ставленні як батьків, так і вчителів до обидвох форматів навчання.

За цим роз’ясненням ми й звернулись до наших експертів – фахівців у різних сферах освіти:

Ось запитання, які ми поставили експертам:

– Як ви вважаєте, в чому різниця між поняттями "дистанційне навчання" та "онлайн-навчання"?

Яке з них, на вашу думку, у нас було весною під час карантину?

Яке з них нам потрібно запровадити, якщо зараз буде знову прийнято рішення про карантин?

(для подальшого читання експертних думок скористайтеся стрілочками)

Євген Лапін, директор Освітнього центру "Життя" , спеціально для УП.Життя

Титульна світлина wertinio/Depositphotos

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