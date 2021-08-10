Навіщо публічній людині адвокат?

Немає значення хто ти: сяюча в софітах світська левиця чи непублічна особа, яка цінує свою приватність. Допомоги особистого помічника може потребувати будь-хто.

Згадаймо, як часто нам доводиться вирішувати питання взаємодії з контрагентами, держслужбовцями, колегами, друзями чи навіть членами родини.

Деякі з них вирішуються легко. Однак є завдання "із зірочкою", пошук рішень для яких вимагає спеціальних знань та особливих зусиль. Саме в таких випадках доцільно залучити адвоката.

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Хороший адвокат – завжди більше, ніж просто фахівець, який допомагає розв’язати конкретну проблему.

Це і найкращий друг, який не дає морально-етичних оцінок ситуації, що склалася. І психолог, який вислухає. І коуч, який направить в разі виникнення додаткових проблем до інших фахівців.

Так склалося, що більшість моїх клієнтів – публічні люди, які потребують цілодобового зв'язку зі своїм адвокатом. А все тому, що чим більш активний спосіб життя веде людина, тим більше виникає питань, які потребують втручання вузько направлених фахівців.

Адже публічна людина – це бренд. А бренд, як корпорація, яка потребує обслуговування 24/7: дуже багато адміністративних питань і завдань з розвитку, де потрібні надійні люди в своїй системі координат.

Через це в італійській мафії існувала посада "консильєрі", яку очолювала людина, що допомагала дону уникати проблем, а в разі виникнення – розв’язувати їх.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

У процесі співпраці з різного роду адвокатами важливо знайти свого фахівця.

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Чим більше ситуативно залучених юристів вирішують ваші питання, тим більш непередбачуваний результат ви отримаєте.

Набагато ефективніше та економніше вести справи з особистим юристом, бажано адвокатом. Маючи повну картину вашого кейсу, знаючи обставини особистого життя і нюанси бізнесу, він запропонує вам найкращий варіант допомоги з усіх можливих.

Як це не парадоксально звучить, але більша частина відомих людей не хочуть бути публічними.

Вони не проти впізнаваності в професійній сфері, однак особисте життя хочуть зберегти анонімним. Багато питань з непублічного життя публічних людей знаходяться на межі або взагалі за межею кодексів України.

Тому велика частина юридичної роботи з публічними людьми – це робота, яка проходить тихо і ніким не висвітлюється.

Для тих, хто знаходиться тільки на початку свого зіркового шляху, рекомендую входити до нього вдвічі обережніше.

Якщо ви не маєте у розпорядженні достатньої кількості коштів для якісного юридичного супроводу, спробуйте домовитися з адвокатом на умовах відстрочення платежу або ж за окремий гонорар успіху.

Наприклад, підписуючи договір з продюсером на суму 10 тисяч гривень за виступ, ви можете включити до контракту додатковий пункт про гонорар адвоката, який сплачуватиметься безпосередньо продюсером.

Зіркам-початківцям потрібно бути особливо уважними до захисту своїх прав.

На момент укладення контракту з продюсером наполягайте на їхньому відстоюванні та уважно читайте договір.

Так багато сказано про важливість юридичної оцінки договорів фахівцем, але люди чомусь продовжують на цьому економити, потрапляючи до різного роду пасток, вибратись з яких стає дедалі важче.

Наприклад, зірки рідко замислюються над тим, що можуть втратити свої права в процесі співпраці.

Тому що якщо ви підписали контракт, після розірвання якого ви не маєте права виступати під своїм псевдонімом, який самі ж і придумали, то потім довести зворотне буде важко, практично неможливо.

Як тільки ви визначитеся зі своїм псевдонім, зареєструйте його як торгову марку.

Це стане важелем вашого захисту від можливих суперечок з продюсерським центром.

Якщо ж вам пощастило працювати з продюсером, який хоче зареєструвати торгову марку співзвучну вашій, то у вас буде можливість через свого адвоката наполягати на проведенні експертизи для встановлення цього факту та застосовувати до них штрафні санкції за отриманий збиток.

Прийшов час дружити з адвокатами, а не остерігатися їх. Адже набагато простіше запобігти виникненню проблеми, аніж потім її вирішити.

Як показує практика, в 90% випадків її можна було уникнути при своєчасному зверненні до фахівця.

Мова йде не тільки про економію часових та фінансових ресурсів, а й моральних зусиль. Не забувайте, що втручання суду може перетворитися в тяжбу на кілька років.

Владислав Білоцький, адвокат, бізнес-партнер практики IP & Data protection Juscutum, спеціально для УП. Життя

Титульна світлина Gajus-Images/Depositphotos

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