Як правильно виходити заміж? 5 порад адвоката сімейної практики

Таїсія Білоцька адвокат, бізнес-партнер сімейної практики Juscutum
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16 січня 2021

Мало не щодня під час консультацій про розірвання шлюбу, з питань про дітей або розділу майна, я чую від клієнтів сакраментальну фразу: "Чому мені не розповіли про це перед шлюбом?".

Близько 2/3 шлюбів у наш час розпадаються. Це не погано і не добре, це просто факт.

Як то кажуть, вовків боятися – до лісу не ходити.

Давайте розберемо, як максимально розумно підійти до питання одруження.

Як підстелити собі соломки, щоб, у разі розлучення, розійтися з мінімальними втратами, в тому числі моральними.

1

Правило одного шлюбу

Дуже часто зустрічаються ситуації, коли пари проживають спільно в незареєстрованому шлюбі.

Українське законодавство передбачає, що права таких пар при подальшому розподілі спільного майна прирівнюються до прав пар, які перебувають в офіційному шлюбі. Тобто, нажите спільно ділиться навпіл.

Нерідко трапляється, що один із партнерів такої пари, на момент спільного проживання, перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі.

У такому випадку все придбане ним майно він буде ділити не з фактичним партнером-співмешканцем, а зі своєю законною половиною.

До того ж факт спільного проживання за цей період жоден вам суд не засвідчить.

2

Договорів мало не буває

Якщо говорити про незареєстрований шлюб, у судовій практиці завжди виникає питання: з якого моменту вважати спільне проживання однією родиною?

Тут вам допоможе банальне рішення: договір. Можна навіть не нотаріальний, в якому ви визначите між собою основу основ: дату початку спільного проживання.

Ви підписали і забули, а для суду – це доказ.

3

Поки шлюбний договір не роз'єднає нас

На жаль, у нашій культурі шлюбні договори – досі рідкість. Вважається поганим знаком, вступаючи до шлюбу, думати про розлучення.

Проте етап укладення шлюбного контракту – дуже важливий, адже, якщо в найщасливіший період взаємин ви не можете домовитися про розподіл спільно нажитого майна, то уявіть собі, як ви будете його ділити у найбільш напружений період ваших взаємин: під час розлучення.

4

Домашнє безсилля

Усе, що ви повинні знати про домашнє насильство: якщо це почалося, то це повториться. Єдиний вихід з цієї ситуації там, де й вхід.

5

Швидке розлучення

Цей пункт швидше, як виходити з "заміжжя".

Зрозуміло, що люди, які можуть домовитися, рідко розлучаються. Проте, як тільки ребром стає питання термінів (у питанні розділу майна в цю гру можна грати від декількох років до нескінечності), простіше сісти наодинці зі своєю потенційною експоловинкою або адвокатами та спокійно все вирішити.

Поганий мир – значно кращий за хорошу війну, а нотаріальний договір – нічим не гірше рішення суду.

Програмуючи себе та партнера на безкровний вихід з відносин, ви дійсно зможете піти далі, розставивши всі крапки над "i".

Щоб швидко "відстрілятися", можна також укласти договір про утримання дитини, де обов'язково визначити з ким вона залишиться, який розмір її забезпечення, який графік зустрічей другого з батьків, що буде жити окремо, а також будь-які інші, необхідні для комфорту та добробуту вашої дитини, положення.

Такий договір допоможе вам у процедурі розлучення, адже передбачає можливість подання спільної заяви про розлучення до суду, що, знову ж таки, впливає на терміни розгляду справи: так вони істотно скоротяться.

Таїсія Білоцька, адвокат, бізнес-партнер сімейної практики Juscutum, спеціально для УП.Життя

Всі світлини Depositphotos

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Таїсія Білоцька

Як правильно виходити заміж? 5 порад адвоката сімейної практики

адвокат, бізнес-партнер сімейної практики Juscutum

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