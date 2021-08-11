40% опитаних не стурбовані тим, що можуть мати діабет 2 типу. Що українці знають про неінфекційні захворювання?

координаторка з питань комунікації зі зміни поведінки україно-швейцарського проєкту "Діємо для здоров'я"

Ви знаєте, що таке неінфекційні захворювання? А ваші батьки? Тепер питання трохи складніше.

Що є причинами розвитку діабету чи серцево-судинних захворювань? Або як можна попередити розвиток цих хвороб?

Насправді ці запитання імплементатори україно-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я" ставили й собі, щоби зрозуміти 一 що треба зробити, аби зменшити поширеність неінфекційних захворювань в Україні.

Реклама:

Аби змінювати поведінку людей, потрібно розуміти, як люди поводяться зараз. Тому в рамках проєкту ми разом із MZ Hub у лютому-квітні 2021 року провели Дослідження обізнаності та ставлення до неінфекційних захворювань в Україні.

Про те, що нас вразило в дослідженні та як ми це будемо використовувати, аби покращити здоров’я українців, поговоримо далі.

Наскільки добре українці обізнані щодо факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань?

Неінфекційні захворювання, серед яких серцево-судинні, онкологічні, психічні захворювання, хронічні захворювання легенів та діабет, мають спільні фактори ризику.

А саме – вживання алкоголю, тютюнових виробів, нездорове харчування, брак фізичної активності, забруднення повітря.

Лише 35% респондентів повністю погодились із тим, що навіть помірне вживання алкоголю шкодить здоров’ю.

Жінки, у порівнянні з чоловіками, частіше погоджувались із цим твердженням. Найвища частка тих, хто погодився з цим твердженням, серед жителів сіл.

Реклама:

Знання про новітні тютюнові вироби не високі, але їх сприймають як так само або як більш шкідливі в порівнянні зі звичайними сигаретами.

Українці найкраще поінформовані про необхідність споживання 5 фруктів та овочів на день. Але лише кожен другий знав, яку максимальну кількість солі або цукру вони повинні споживати.

Хороші результати виявилися щодо сну – здебільшого всі респонденти сплять 8 годин на добу.

Не така позитивна тенденція стосовно фізичної активності – 38 % респондентів вважають себе недостатньо фізично активними.

Як люди отримують інформацію про здоров’я?

Про теми, пов’язані зі здоров’ям, люди дізнаються від членів сім’ї (переважно партнерів та батьків) і медичних працівників.

Хоча здебільшого всі, хто отримують інформацію від родичів, хочуть чути її від медичних працівників.

Найефективнішим способом мотивації вести здоровий спосіб життя люди вважають поради від медичного працівника (61%).

Половина залюбки би брала участь в освітніх заходах на рівні закладів надання медичної допомоги та отримувала там друковані матеріали.

Люди, які взяли участь у опитуванні, називали профілактичні огляди на місці роботи чи навчання як найбільш мотивуючий спосіб перевіритися на діабет та серцево-судинні захворювання.

Опитування виявило 3 основні медійні канали отримання інформації про здоров’я, які сприймаються як найактуальніші: соціальні медіа (ними користуються 49 % респондентів), національні телеканали (40 %) та вебсайти (34 %).

Що знають українці про діабет 2 типу?

42% людей, які брали участь у дослідженні, не могли назвати жодних причин, що призводять до розвитку діабету 2 типу.

Найчастіше серед факторів ризику розвитку діабету називали стрес, нездорове харчування загалом або надмірне споживання цукру та солодощів. Тільки 38% опитаних змогли назвати принаймні один симптом діабету 2 типу.

44% людей не знали, як можна запобігти розвитку діабету другого типу й гірша ситуація серед чоловіків, які мешкають у сільській місцевості.

Здебільшого люди вважають, що найкращий спосіб профілактики – це здорове харчування. І лише 14% назвали обстеження в лікаря як один із методів профілактики, а фізичну активність тільки 13 %.

Тривожить те, що 40% опитаних взагалі не стурбовані тим, що мають ймовірність захворіти на діабет 2 типу, а 37% лише трохи стурбовані.

Симптоми діабету 2 типу Постійне відчуття спраги

Відчуття сильної втоми

Зміна ваги (схуднення або збільшення без причин)

Порізи та рани гояться довше, ніж раніше

Часте сечовипускання, особливо вночі

Відчуття голоду

Затуманений зір

Оніміння, або поколювання в руках, або ногах Що робити для профілактики діабету 2 типу? Харчуватися здорово– обирати їжу із зменшеною кількістю жирів та калорій та збільшеною кількістю клітковини. Віддавати перевагу овочам, фруктам, цільнозерновим

Бути фізично активними – намагатися приділяти 150 хвилин на тиждень помірним та енергійним аеробним вправам – швидкій ході, бігу, їзді на велосипеді, плаванню

Скинути зайву вагу – дотримування нормальної ваги тіла дозволяє затримати перехід від преддіабету до діабету 2 типу

Уникати відсутності фізичної активності протягом довгого часу – після кожних 30 хвилин сидіння, або лежання потрібно порухатися декілька хвилин

Для людей з преддіабетом медичні препарати, призначені лікарем можуть знизити ризик розвитку діабету. Тому важлива вчасна діагностика та лікування Клініка Мейо. Діабет 2 типу. www.mayoclinic.org

Що знають українці про серцево-судинні захворювання?

Трохи краще, у порівнянні з діабетом 2 типу, українці обізнані про серцево-судинні захворювання (ССЗ).

Стрес, зловживання тютюновими виробами, нездорове харчування та споживання алкоголю сприймаються як основні причини розвитку ССЗ.

Загалом чверть респондентів не знають жодних симптомів ССЗ.

Найкращим способом профілактики ССЗ називають фізичну активність і здорове харчування, далі йде зменшення стресу, відмова від алкоголю і відмова від куріння.

І тільки 18% вказали медогляд серед методів профілактики.

Кожен четвертий із тих, хто не має ССЗ, дуже стурбований, а 48% трохи стурбовані можливістю розвитку цих захворювань.

Симптоми серцево-судинних захворювань Біль, тиск, або дискомфорт у грудях

Задишка

Оніміння, слабкість, або холод у кінцівках

Швидке, або повільне серцебиття

Запаморочення, або втрата свідомості

Швидка втомлюваність

Високий кров’яний тиск, або перепади тиску

Біль у шиї, щелепі, горлі, верхній частині живота, або спині

Як запобігти серцево-судинним захворюванням? Не курити та не вживати тютюнових виробів у будь-якій формі

Контролювати високий тиск, високий рівень холестерину та діабет

Робити фізичні вправи мінімум 30 хвилин на день більшість днів на тиждень

Підтримуватися дієти низької на сіль та насичені жири

Підтримувати здорову вагу тіла

Зменшувати та контролювати стрес

Практикувати належну гігієну Клініка Мейо. Хвороби серця www.mayoclinic.org

Що можна і треба робити на основі результатів цього опитування?

Першочерговим завданням для команди україно-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я" має бути розробка інформаційної кампанії з профілактики діабету 2 типу.

Особливу увагу потрібно приділити інформуванню сільського населення про діабет. Доносити інформацію буде найбільш ефективно через соцмережі, телеканали, вебсайти, а також інформаційні матеріали, доступні в медичних закладах.

Комунікація про здоров’я від медичних працівників – дуже важлива. і медичних працівників варто заохочувати більше розмовляти з пацієнтами, обговорюючи теми профілактики і здорового способу життя, а не тільки лікування.

Потрібно посилювати комунікаційні навички медичного персоналу, щоби вони могли впливати на поведінку своїх пацієнтів.

Водночас потрібно навчати їх методам оцінки факторів ризику, які призводять до неінфекційних захворювань та стимулювати регулярне проведення скринінгів серед груп ризику.

Медичні працівники є потужною силою в зміні поведінки населення на більш здорову, і вони потребують інформації та ресурсів, які допоможуть скористатися потенціалом.

Також для досягнення змін у поведінці потрібна підтримка людей поруч.

Навчати людей, як можна потурбуватися про рідних, які живуть із неінфекційними захворюваннями та доносити до них інформацію на основі доказових даних, допоможе в створенні сприятливого оточення в родинах.

Марина Брага, координаторка з питань комунікації зі зміни поведінки україно-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я", спеціально для УП. Життя

Титульна світлина everythingposs/Depositphotos

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.