Що таке діабет, його типи, симптоми, та як захиститися

Якщо ви гадаєте, що діабет – хвороба, яка "далеко", "мене не торкнеться", "на неї хворіють рідко і то тільки спадкове" тощо, мусимо вас розчарувати.

Ми "успішно" можемо наїсти/нажити собі діабет ІІ типу.

Більше того, 90% серед хворих на діабет – люди саме з ІІ типом, каже голова ради ГО "Українська діабетична федерація" Валентина Очеретенко.

Інсулінозалежних – лише 10%.

То що це за хвороба і як її можна уникнути? До Дня боротьби з діабетом розповідаємо, що про цю недугу каже авторитетна Міжнародна діабетична асоціація та радить Міністерство охорони здоров'я України.

ЩО ТАКЕ ДІАБЕТ

Діабет – це хронічне захворювання, яке стається, коли підшлункова залоза більше не може виробляти інсулін, або коли тіло не може добре використовувати інсулін, який воно ж виробляє.

Інсулін – це гормон, який виробляє підшлункова залоза. Це ключ, який дозволяє глюкозі з їжі проходити з кровотоку в клітини тіла, щоб виробляти енергію.

Коли стається збій – тіло не може виробляти інсулін або неефективно його використовує – підвищується рівень глюкози в крові (гіперглікемія).

Постійний високий рівень глюкози в крові пов’язаний зі шкодою для тіла та збоями в роботі різних органів та тканин.

Є три основні типи діабету.

Діабет І типу

Зазвичай його спричиняє автоімунна реакція – коли захисна система організму атакує клітини, які виробляють інсулін.

Чому так стається – досі до кінця не зрозуміло.

Люди з таким діабетом виробляють або дуже мало інсуліну, або не виробляють взагалі. Цей тип може вражати людей будь-якого віку, але зазвичай розвивається у дітей та молоді.

Люди з цим типом мусять колоти інсулін щодня, щоб контролювати рівень глюкози в крові. Якщо у них не буде доступу до інсуліну, вони помруть.

Діабет ІІ типу

Його називають ще неінсулінозалежним або "дорослим". Він може виникнути у будь–якому віці.

За офіційними даними "Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України", тільки у 2017 році в Україні було зареєстровано 103 927 осіб із вперше встановленим діагнозом діабет.

При цьому там уточнюють, що 50% випадків діабету 2 типу залишаються недіагностованими. Ви можете його мати, але про це не знати багато років. Діагноз можуть встановити, коли з’являються ускладнення або людина тестує свою кров або сечу на рівень глюкози.

Часто, але не завжди, цей тип діабету пов’язаний з надлишковою вагою або ожирінням.

Ці стани можуть спричиняти резистентність до інсуліну і вести до високого рівня глюкози в крові.

Пацієнти з діабетом ІІ типу часто можуть контролювати свій стан через здорове харчування та фізичні вправи. Втім, з часом більшості потрібні медикаменти і/або інсулін.

Є й інші специфічні типи діабету, але вони зустрічаються набагато рідше. Наприклад, дуже важливий гестаційний діабет вагітних, який може призвести до ускладнень для мами і дитини.

Фактори ризику для діабету І типу досі шукають. Відомо, що якщо у родині хтось мав такий діабет, це суттєво підвищує шанси теж ним захворіти.

Довкілля та вплив деяких вірусних інфекцій також пов’язують з розвитком діабету І типу.

А ось фактори ризику ІІ типу визначені:

У родині були хворі на діабет

Надлишкова вага

Нездорове харчування

Відсутність фізичної активності

Ризик росте з віком

Високий кров’яний тиск

Порушення толерантності до глюкози (IGT), коли рівень глюкози в крові вищий за нормальний, але нижчий за поріг, при якому можна діагностувати діабет

Був гестаційний діабет

Погане недостатнє харчування під час вагітності

Симптоми діабету І типу:

Симптоми діабету І типу. Для збільшення натисніть на зображення

Симптоми діабету ІІ типу:

Симптоми діабету І типу. Для збільшення натисніть на зображення

ЯК ПОПЕРЕДИТИ ДІАБЕТ

Наразі діабет І типу попередити не можна.

Тоді як діабет ІІ типу – можливо. Доведено, що на його розвиток найбільше впливає наш спосіб життя.

Коли ви їсте шкідливу їжу, мало рухаєтесь, сидячи майже живете, то фактично "запрошуєте" хворобу у своє тіло.

Міжнародна діабетична асоціація рекомендує для профілактики мати 30-45 хвилин фізичної активності хоча б 3-5 днів на тиждень.

Коли ви ще молоді, здорові звички особливо важливі, щоб попередити розвиток ожиріння та знизити ризик діабету ІІ типу у майбутньому.

ЯК ХАРЧУВАТИСЯ, ЩОБ ЗАХИСТИТИСЬ ВІД ДІАБЕТУ

Ось 9 порад з харчування від Міжнародної діабетичної асоціації:

(для перегляду скористайтеся стрілочками)

1 Обирайте воду, каву або чай замість соку, содової та інших напоїв з вмістом цукру 2 Їжте хоча б три порції овочів щодня, включайте до раціону зелені листові овочі 3 Їжте до трьох порцій свіжих фруктів щодня 4 Для перекусу обирайте горіхи, шматок свіжого фрукту чи йогурт без цукру 5 По-максимуму обмежте вживання алкоголю 6 Замість червоного чи обробленого м’яса обирайте пісне біле м’ясо, птицю чи морепродукти 7 Замість шоколадної пасти чи джему обирайте арахісове масло 8 Замість білого хліба, рису чи пасти обирайте цільнозерновий хліб, рис та пасту 9 Замість насичених жирів (масла, рослинного жиру, пальмової чи кокосової олії) обирайте ненасичені жири (оливкову, кукурудзяну, соняшникову олії та олію каноли).

Особливою загрозою з точки зору ризику розвитку діабету 2 типу є споживання їжі з високим вмістом цукру, особливо промислових напоїв.

ЛЮБЛЮ СОЛОДКЕ. ЩО РОБИТИ?

У натуральному вигляді цукор є у фруктах, овочах, зернових та молочних продуктах. Там від зазвичай існує у формі фруктози та лактози.

Вони важливі, адже наше тіло перетворює ці продукти повільно, а цукор в них забезпечує енергією наші клітини.

Більшу небезпеку для здоров'я мають цукри, які штучно додають до продуктів, щоб зробити їх смачнішими.

Наприклад, до солодких газованих напоїв, ароматизованих йогуртів та більшості десертів – тістечок, тортів та печива.

Для людей, які щодня витрачають у середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) – вживання цукру слід скоротити до 50 г на добу (10 чайних ложок).

Але враховуйте, що мова не лише про цукор з цукернички, він є у хлібі, стравах, солодощах тощо.

Якщо ж ви активні протягом дня, і в цілому розумно споживаєте солодощі – ризики для здоров‘я кардинально зменшуються.

Пам’ятайте, що цукор в смачних десертах - це здебільшого "пусті" калорії, які не принесуть ніякої користі.

Тому спробуйте максимально себе в таких смаколиках обмежити. Якщо вам все-таки важко відмовитись від солодкого, ось 4 поради:

Готуйте власні десерти

Солодощі з магазину зазвичай перенасичені шкідливими доданими цукрами та іншими домішками, тому за можливості готуйте десерт вдома. Так ви зможете використати менше олії та цукру, або ж додати до десерту більш корисні додатки, як-от сухофрукти чи горіхи.

Контролюйте порції та кількість солодкого

Часто обмеження на улюблені продукти породжують ще більше бажання їх отримати. Тому рекомендації їсти десерт всього один раз на тиждень або ж в особливих випадках часто не спрацьовують. Замість цього контролюйте розмір порції.

Одразу чітко визначайте порцію

Цей спосіб часто вартує багатьох зусиль, адже важко облишити вже розпочату пачку печива. Відберіть невелику кількість і перед тим, як почати їсти, просто відкладіть якомога далі залишки.

Пам’ятайте, найбезпечніший спосіб споживати солодке – обрати більш корисні альтернативи.

Чорний шоколад, горіхи, мед та сухофрукти можуть замінити шкідливі тістечка з кремом.

Пам’ятайте, що навіть один день неправильного харчування може збільшити ризик виникнення цукрового діабету 2-го типу.

І ще одне: не їжте наодинці. Дослідження показує, що люди, котрі зазвичай їдять наодинці, більше ризикують отримати серцево-судинні захворювання і діабет.

Минулоріч МОЗ представило Тарілку здорового харчування, визначивши найважливіші групи продуктів, які повинні входити до щоденного раціону людини.

При формуванні свого раціону можете також користуватися нею.

Тарілка здорового харчування. Для збільшення натисніть на зображення

САМОГО ХАРЧУВАННЯ ЗАМАЛО. ДОДАЙТЕ АКТИВНОСТІ

Щоб підтримувати свою вагу в нормі, пам'ятайте про наступні правила:

Будьте активні

Спорт – пігулка від багатьох хвороб і профілактика надмірної ваги. Навіть якщо ви маєте зайву вагу, але при цьому постійно активні фізично, ризики появи серйозних хвороб зменшуються в рази.

Використовуйте кожну можливість для додаткової активності

Розмовляйте телефоном стоячи, підіймайтеся сходами замість ліфта, ходіть пішки по ескалатору, обговорюйте ідеї з колегами під час прогулянки.

Змінюйте маршрут на роботу чи навпаки

Прогулюйтесь чи проїжджайте велосипедом хоча б частину шляху. Можете вийти раніше на декілька зупинок чи припаркувати авто трохи далі від офісу.

Припиняйте сидіння кожні 30 хвилин

Не чекайте, поки у вас виникне дискомфорт, біль в спині чи м’язовий спазм. Просто встаньте з-за столу і потягніться. Щоб не забувати робити активну перерву, використовуйте таймер на телефоні чи іншому гаджеті.

Тривале сидіння та відсутність активності пов’язані з ожирінням та діабетом 2-го типу.

Важливо: не забувайте про сон

Порушення сну підвищує ризики надмірної ваги. Це пов'язано з появою метаболічних та ендокринних змін в організмі, що сприяють збільшенню ваги.

Тому намагайтесь дотримуватись режиму та спати не менш як 7-8 годин. Крім того, людина може стати більш сприйнятливою до задишки уві сні, отримати біль у суглобах та артрит, захворіти на діабет.

Ірина Андрейців, УП

Титульне фото: CITAlliance/Depositphotos