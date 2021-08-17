Як розлучитись без зайвих емоцій?

Наступає момент, коли подружжя приймає рішення розійтись, у зв'язку із чим виникає низка питань, які потрібно вирішити спільно: фінансові, майнові, питання щодо дитини. Весь цей процес майже завжди дуже болючий та складний.

Психологи дуже влучно зазначають, що "розлучення – це маленька смерть", і надають цілком зрозумілі пояснення цьому.

І ніби законодавства врегулювали всі ці питання, проте на практиці виникають складнощі.

Неприязні стосунки, спори щодо розміру аліментів, невирішені фінансові та матеріальні питання, емоційна напруга – все це ускладнює стосунки у трикутнику: батько – матір – дитина.

Історично склалося так, що матері наділені більшим обсягом прав щодо дитини.

Проте батько має рівні з матір'ю права на дитину: право на спілкування, участь в житті та вихованні дитини, право на спільний відпочинок з дитиною тощо.

Більше того, законом передбачено, що дитина може залишитися проживати разом з батьком, і останнім часом українські суди в унісон з Європейським судом з прав людини це відображають в свої рішеннях. В жовтня 2018 року Велика Палата Верховного Суду постановила рішення, яким залишила дитину з батьком, і це судове рішення стало свого роду проривом в сімейному праві.

З досвіду зазначимо, що найкращим способом вирішити всі перелічені вище питання є синергійна праця юриста (адвоката), медіатора та психолога. Проте саме головне в цій формулі – це бажання та можливість батьків поступитися власними інтересами заради інтересів дітей.

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Першочергове питання – це визначення місця проживання дитини: з матір'ю чи батьком. Якщо домовитися неможливо, то спір може вирішити служба у справах дітей або суд, рішення яких є обов'язковим для виконання батьками. Згадані рішення приймаються з урахуванням житлово-побутових умов обох батьків, думки дітей та їх найкращих інтересів.

Договір, укладений між батьками, рішення служби у справах дітей або суду надають особі, з якою проживає дитина, право стягувати з іншого батька аліменти, додаткові витрати, і навіть здійснювати виїзд за межі України на термін до 30 днів без згоди іншого.

Водночас один із батьків, який проживає окремо, має право на визначення способу участі у вихованні дитини – встановленні графіку зустрічей. Такий графік визначається службою у справах дітей, судом або за домовленістю (усно чи шляхом укладення договору).

Від спорів та конфліктів завжди страждають діти і безслідно для дитячої психіки це минути не може.

Якщо з роллю юриста та психолога більше менш зрозуміло, то про опцію залучення медіатора варто поговорити більш детально. Медіатор – незалежний кваліфікований посередник, який допоможе зменшити емоційний накал, мінімізувати незручності та в позасудовому порядку сторонам прийняти вигідне для всіх рішення: для обох батьків та для дитини,

Сімейні спори є найбільш медіабельними, і за 2-5 зустрічей реально врегулювати більшість спорів без зайвих емоцій.

Ряд переваг медіації: економія коштів, часу, збереження конфіденційності, можливість збереження взаємин на майбутнє, дозволяють застосувати її як альтернативу суду.

Медіатор бере участь у вирішенні спору як незалежна, нейтральна особа, яка допомагає сторонам вирішити спір з урахуванням інтересів обох сторін. Однією з головних переваг медіації у сімейних спорах є гнучкість процедури, що дозволяє не обмежуватися рамками, визначеними нормами закону.

Дуже болючим є питання утримання дітей, яке сторони можуть врегулювати усно (проте, ненадійно), в нотаріальному договорі.

"Бонусом" для платника аліментів може бути встановлення в договорі графіка зустрічей та закріплення інших його прав. На жаль, статистика свідчить про те, що укладення договорів не є популярним з певного ряду причин.

Утримання дитини – це встановлений законодавством обов'язок батька або матері, який полягає у сплаті грошових коштів незалежно від факту укладення шлюбу між батьками.

Стягнення аліментів в судовому порядку на практиці поділяється умовно на "простий" та "складний" – стягувач аліментів має право обирати вид провадження: наказне (проста заява на отримання мінімальних аліментів) чи позовне (повноцінний судовий процес).

ПРО ЩО ВАРТО ПАМ'ЯТАТИ: при розірванні шлюбу варто чітко встановити момент фактичного припинення шлюбних відносин;

на процес стягнення аліментів, поділу майна подружжя не впливає факт розірвання шлюбу;

за звернення до суду з заявою про стягнення аліментів судовий збір позивач не сплачує;

аліменти стягуються від дати подання заяви (позову), тому варто не затягувати з цим уразі, якщо ви розумієте, що домовитися – не ваш випадок;

навіть якщо батько не працює офіційно, то з нього можливо стягнути аліменти (їх розмір буде розраховано, виходячи із середньої заробітної плати працівника для певної місцевості); борг буде накопичуватися, і в подальшому, можливо стягнути пеню та встановити ряд обмежень для боржника: у праві на виїзд за межі України, у користування транспортними засобами, зброєю, полюванні тощо;

факт пересилання коштів на картку другого з батьків як аліментів без ідентифікації платежів не є аліментами (і довести в судовому порядку зворотнє досить складно);

перерахування коштів на картку дитини не вважається аліментами;

несплата аліментів не є підставою для позбавлення батьківських прав.

Якщо мова йде про суд, не варто економити на послугах адвоката. У всіх, навіть здавалося самих простих справах, завжди можуть виникнути так звані "скрині Пандори", які призведуть до негативного результату (неправильний спосіб захисту прав, зміна судової практики, зміна встановленого розміру аліментів тощо).

З самого початку без кваліфікованої допомоги буде складно визначити стратегію і "прорахувати" на майбутнє, як забезпечити реальне виконання рішення суду.

Олег Горецький, адвокат, медiатор, к.ю.н (доктор філософії у сфері права), голова комiтету з медiацii в ААУ, керуючий партнер ЮФ "Горецький i Партнени", спеціально для УП. Життя

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Титульна світлина Fotofabrika/Depositphotos

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