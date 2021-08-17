Як розлучитись без зайвих емоцій?

Олег Горецький адвокат, медiатор, к.ю.н (доктор філософії у сфері права)
1722
17 серпня 2021

Наступає момент, коли подружжя приймає рішення розійтись, у зв'язку із чим виникає низка питань, які потрібно вирішити спільно: фінансові, майнові, питання щодо дитини. Весь цей процес майже завжди дуже болючий та складний. 

Психологи дуже влучно зазначають, що "розлучення – це маленька смерть", і надають цілком зрозумілі пояснення цьому.

І ніби законодавства врегулювали всі ці питання, проте на практиці виникають складнощі.

Реклама:

Неприязні стосунки, спори щодо розміру аліментів, невирішені фінансові та матеріальні питання, емоційна напруга – все це ускладнює стосунки у трикутнику: батько – матір – дитина.

Історично склалося так, що матері наділені більшим обсягом прав щодо дитини.

Проте батько має рівні з матір'ю права на дитину: право на спілкування, участь в житті та вихованні дитини, право на спільний відпочинок з дитиною тощо. 

Більше того, законом передбачено, що дитина може залишитися проживати разом з батьком, і останнім часом українські суди в унісон з Європейським судом з прав людини це відображають в свої рішеннях. В жовтня 2018 року Велика Палата Верховного Суду постановила рішення, яким залишила дитину з батьком, і це судове рішення стало свого роду проривом в сімейному праві.

З досвіду зазначимо, що найкращим способом вирішити всі перелічені вище питання є синергійна праця юриста (адвоката), медіатора та психолога. Проте саме головне в цій формулі – це бажання та можливість батьків поступитися власними інтересами заради інтересів дітей.

Фото: deagreez1/Depositphotos

Першочергове питання – це визначення місця проживання дитини: з матір'ю чи батьком. Якщо домовитися неможливо, то спір може вирішити служба у справах дітей або суд, рішення яких є обов'язковим для виконання батьками. Згадані рішення приймаються з урахуванням житлово-побутових умов обох батьків, думки дітей та їх найкращих інтересів.

Реклама:

Договір, укладений між батьками, рішення служби у справах дітей або суду надають особі, з якою проживає дитина, право стягувати з іншого батька аліменти, додаткові витрати, і навіть здійснювати виїзд за межі України на термін до 30 днів без згоди іншого. 

Водночас один із батьків, який проживає окремо, має право на визначення способу участі у вихованні дитини – встановленні графіку зустрічей. Такий графік визначається службою у справах дітей, судом або за домовленістю (усно чи шляхом укладення договору).

Від спорів та конфліктів завжди страждають діти і безслідно для дитячої психіки це минути не може. 

Якщо з роллю юриста та психолога більше менш зрозуміло, то про опцію залучення медіатора варто поговорити більш детально. Медіатор – незалежний кваліфікований посередник, який допоможе зменшити емоційний накал, мінімізувати незручності та в позасудовому порядку сторонам прийняти вигідне для всіх рішення: для обох батьків та для дитини, 

Сімейні спори є найбільш медіабельними, і за 2-5 зустрічей реально врегулювати більшість спорів без зайвих емоцій.

Ряд переваг медіації: економія коштів, часу, збереження конфіденційності, можливість збереження взаємин на майбутнє, дозволяють застосувати її як альтернативу суду.

Медіатор бере участь у вирішенні спору як незалежна, нейтральна особа, яка допомагає сторонам вирішити спір з урахуванням інтересів обох сторін. Однією з головних переваг медіації у сімейних спорах є гнучкість процедури, що дозволяє не обмежуватися рамками, визначеними нормами закону.

Дуже болючим є питання утримання дітей, яке сторони можуть врегулювати усно (проте, ненадійно), в нотаріальному договорі.

"Бонусом" для платника аліментів може бути встановлення в договорі графіка зустрічей та закріплення інших його прав. На жаль, статистика свідчить про те, що укладення договорів не є популярним з певного ряду причин.

Утримання дитини – це встановлений законодавством обов'язок батька або матері, який полягає у сплаті грошових коштів незалежно від факту укладення шлюбу між батьками.

Стягнення аліментів в судовому порядку на практиці поділяється умовно на "простий" та "складний" – стягувач аліментів має право обирати вид провадження: наказне (проста заява на отримання мінімальних аліментів) чи позовне (повноцінний судовий процес).

ПРО ЩО ВАРТО ПАМ'ЯТАТИ:

  • при розірванні шлюбу варто чітко встановити момент фактичного припинення шлюбних відносин;
  • на процес стягнення аліментів, поділу майна подружжя не впливає факт розірвання шлюбу;
  • за звернення до суду з заявою про стягнення аліментів судовий збір позивач не сплачує;
  • аліменти стягуються від дати подання заяви (позову), тому варто не затягувати з цим уразі, якщо ви розумієте, що домовитися – не ваш випадок;
  • навіть якщо батько не працює офіційно, то з нього можливо стягнути аліменти (їх розмір буде розраховано, виходячи із середньої заробітної плати працівника для певної місцевості); борг буде накопичуватися, і в подальшому, можливо стягнути пеню та встановити ряд обмежень для боржника: у праві на виїзд за межі України, у користування транспортними засобами, зброєю, полюванні тощо;
  • факт пересилання коштів на картку другого з батьків як аліментів без ідентифікації платежів не є аліментами (і довести в судовому порядку зворотнє досить складно);
  • перерахування коштів на картку дитини не вважається аліментами;
  • несплата аліментів не є підставою для позбавлення батьківських прав.

Якщо мова йде про суд, не варто економити на послугах адвоката. У всіх, навіть здавалося самих простих справах, завжди можуть виникнути так звані "скрині Пандори", які призведуть до негативного результату (неправильний спосіб захисту прав, зміна судової практики, зміна встановленого розміру аліментів тощо).

З самого початку без кваліфікованої допомоги буде складно визначити стратегію і "прорахувати" на майбутнє, як забезпечити реальне виконання рішення суду.

Олег Горецький, адвокат, медiатор, к.ю.н (доктор філософії у сфері права), голова комiтету з медiацii в ААУ, керуючий партнер ЮФ "Горецький i Партнени", спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина Fotofabrika/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Навіщо публічній людині адвокат?

Як правильно виходити заміж? 5 порад адвоката сімейної практики

Щасливий шлюб – це… Думки 4-х психологів і психотерапевтів щодо сексу, розлучень та сім’ї для дітей

Без розлучень: що може врятувати стосунки

10 порад, які не слід давати людям, що розлучаються

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1308
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2506
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 19966
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій