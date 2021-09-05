Знайомство з Угорщиною. ТОП-5 місць, які варто відвідати

Зараз Угорщина повністю відкрита для українців, які подорожують наземним транспортом. Берете закордонний біометричний паспорт і вперед до нової країни. Якщо ж волієте обрати літак, підготуйте негативний тест на коронавірус або ж свідоцтво про вакцинацію.

Угорщина – дуже європейська країна з класичною архітектурою. У її столиці – Будапешті – мені вдалося відшукати шматочки інших міст, у яких бував.

Десь вуличка схожа на куточок Лондона, а десь – типова Швейцарія.

Проте це зовсім не означає, що країні бракує унікальності. Підготував для вас ТОП-5 місць, де можна відкрити для себе справжню Угорщину та відчути її колорит.

Замок Буда

Це старовинний замок, до якого дуже легко дістатися з історичного центру Будапешта. На сам Замковий пагорб можна піднятися пішки або ж на фунікулері. В

хід на територію безкоштовний, проте в деякі музеї потрібно буде придбати квиток. Замок відкритий для відвідувачів щодня в будь-який час доби.

Величезна територія, якою можна гуляти хоч цілий день. Помилуватися Королівським палацом, насолодитися видом на Пешт – східну частину міста, що розкинулося внизу.

І, звісно ж, зробити неймовірні світлини на фоні Дунаю.

Сам Королівський палац вміщує безліч культурних цікавинок: тут і експозиції Угорської національної галереї, і Музей історії, і Національна бібліотека ім. Сечені.

Та моє відкриття – старовинний католицький храм Будоварської богоматері, який в Угорщині називають церквою Матьяша. Цей собор повністю розписаний усередині. Я такого раніше ніколи не зустрічав!

Фото: bloodua/Depositphotos

Будинок парламенту Угорщини

Резиденція угорського парламенту розташована в Будапешті прямо на березі Дунаю.

Ще якісь 30 років тому Будинок парламенту був не таким пишним, адже каміння, з якого він побудований, почорніло. Проте зараз це просто неймовірна краса! Кожен камінець повністю відновили, відчистили й поставили на місце.

У Будинку парламенту зберігається Свята корона Угорщини та коронаційні регалії. Аби потрапити всередину й побачити їх на власні очі, потрібно заздалегідь забронювати екскурсію.

Але зауважте, що під час парламентських сесій чи офіційних прийомів Будинок зачинений для відвідувачів, тож уточнюйте це заздалегідь.

Проте навіть якщо не вдасться погуляти його залами, то все одно раджу підійти й помилуватися ним зовні.

Фото: rognar/Depositphotos

Прогулянка Дунаєм

Прогулянка Дунаєм на човнику – обов’язковий пункт під час відвідин Будапешта. Моя рекомендація – причал №7.

Звісно, є й інші причали, але саме звідти стартує дуже комфортний човник. Можливо, він буде коштувати трошки дорожче (приблизно 600 грн), але в цю ціну також входить welcome drink.

Раджу стартувати перед заходом сонця. Я, наприклад, відпливав о 20:15, і залишився дуже задоволений.

Можна побачити місто й при денному світлі, і дочекатися неймовірного краєвиду вечірнього Будапешта – з вогниками, які відбиваються в дунайській воді. Дуже крута екскурсія на годину.

Фото: ppohudka/Depositphotos

Містечко Сентендре

Варто від’їхати лише на 20 км від Будапешта, і ви потрапите в маленьке й дуже затишне містечко Сентендре на Дунаї. На жаль, про нього небагато знають. Проте це лампове містечко, що наче зійшло з листівки.

Вузькі вулички, по яких приємно гуляти й милуватися кольоровими будинками з черепичними дахами. Можна так само покататися на човниках.

Також цікаво відвідати Музей марципану. Він відповідає своїй назві – усі експонати створені, власне, з марципанів.

Після екскурсії можна зайти в магазинчик і набрати подарунків усім друзям.

Фото: Cavan/Depositphotos

Шопінг в Outlet Parndorf

Останнім часом моє улюблене аутлет-містечко – це Outlet Parndorf, розташоване між Будапештом і Віднем. Як на мене, там найнижчі ціни на шопінг в Європі.

Туди ходить транспорт, тож дістатися легко. А якщо приїдете на власному авто, то є велика безкоштовна парковка.

Раджу виділити на нього цілий день, адже там дуже багато магазинів на будь-який смак і гаманець. В обід зможете відпочити від шопінгу й перекусити в ресторанчиках на території.

З цих місць я б радив розпочинати своє знайомство з Угорщиною. Відкрийте для себе цю країну – тут безліч варіантів для незабутнього вікенду.

Фото: Balakate/Depositphotos

Олександр Педан, телеведучий, лідер громадського руху JuniorZ, співзасновник pedan|buro, спеціально для УП. Життя

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