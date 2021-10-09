Як пройти тест на ВІЛ не виходячи з дому

Рівно рік тому ми вийшли до українців з новиною про нову можливість подбати про здоров’я вдома. Ми створили інструмент для визначення власних ризиків інфікування ВІЛ та можливість замовити безкоштовний слинний тест на ВІЛ через спеціальний сайт prozdorovia.in.ua.

З того часу вже 25 000 осіб скористалися цією опцією та дізнались про свій ВІЛ-статус.

Карантинні обмеження, перевантаженість лікарень та лікарів, логістичні виклики на шляху звичайного маршруту пацієнта, змусили нас додатково шукати нові підходи в діагностиці ВІЛ.

Зараз, коли вчергове зростає хвиля нових випадків COVID-19, є потреба знову і знову говорити про можливість безпечного та зручного способу діагностики насправді різних захворювань, але в нашому випадку саме ВІЛ.

Адже епідемія ВІЛ в Україні лишається актуальною – згідно з даними Центру громадського здоров’я, кожен третій ВІЛ-позитивний українець досі не знає про свій статус.

За останні чотири роки ми здійснили майже 700 тисяч тестувань на ВІЛ в рамках проекту БО "100% Життя".

Проект HealthLink є найбільшим в країні проектом з тестування на ВІЛ і на сьогодні ми допомогли майже 16 тис. людей дізнатися свій ВІЛ-позитивний статус. А це значить розпочати лікування і відповідно отримати шанс жити повноцінним життям.

Проте! Ще десятки тисяч людей, які ймовірно ВІЛ-позитивні, не знають про свій статус.

Найбільше виявлення ми бачимо серед чоловіків віком 35-50 років (особливо у віці 35-39 років), ніж у жінок того ж віку (~61% проти 38%).

Наша основна мета – щоб ці люди знали свій статус і у разі наявності ВІЛ – отримували лікування.

Тому я знову пишу про ті іноваційні варіанти тестування, які ми пропонуємо. І, головне, хочу, щоб ви поділилися цією інформацією з тими, кому це може бути корисно.

Замовити слинний тест додому можна одразу для себе і свого партнера.

Щоб замовити безкоштовний тест через сайт prozdorovia.in.ua потрібно:

пройти онлайн анкету в розділі "Хочу обстежитись", щоб оцінити свій ризик (тут ви одразу можете зрозуміти, чи взагалі вам той тест треба),

після отримання результату онлайн анкети заповнити реквізити доставки Нової пошти. З вами зв’яжуться та відправлять тест.

Тест безкоштовний, але доставку на найближче відділення Нової пошти сплачує замовник.

Проходите тест вдома, абсолютно конфіденційно, без черг, в будь-який зручний час і навіть без проколу пальця.

Ми розробили зрозумілу відео-інструкцію як пройти тест самостійно.



Зазначу, що окрім замовлення через сайт, слинні тести зараз можна отримати в офісах громадських організацій, партнерів HealthLink в регіонах. Адреси організацій є на сайті pozozdorovia.in.ua в розділі "Де пройти тест на ВІЛ".

Додатково про технологію – слинний/оральний тест на ВІЛ – одна з найновіших опцій у діагностиці. Він простий у використанні, а результат можна отримати вже за 20 хвилин.

Точність діагностики - 99% за умови дотримання інструкції.

І щоб випадково не підлити масла в вогонь тобто міф, маю для вас дисклеймер.

ВІЛ не передається через слину. Тест OraQuick реагує не на слину, а на антитіла в рідині ротової порожнини на яснах. Антитіла – це білкові сполуки, які виробляє організм у відповідь на інфекцію.

Антитіла до ВІЛ з’являються в організмі людини після трьох місяців від моменту інфікування. Саме тому тест OraQuick показує достовірний результат після трьох місяців після ризикованої поведінки ("період вікна").

Важливо пам'ятати, що тестування рекомендовано проходити через 3 місяці після ризикованого випадку (наприклад незахищеного сексу) і щонайменше раз в 6 місяців при регулярній практиці ризикованої поведінки.

Додам про більш звичні методи діагностики ВІЛ: найближчий пункт тестування у своєму місті на базі медичного закладу також можна знайти на мапі в розділі "Де пройти тест на ВІЛ".

Тестування на ВІЛ також входить в гарантований державою пакет послуг і доступне через сімейних лікарів.

Детальніше про всі методи діагностики ВІЛ.

Як бачите, наразі можна знайти той спосіб діагностики, який підходить саме вам. Це той випадок, коли важливо щоб ті кому ця інформація може бути корисна отримали її – тому запрошую нею поділитися.

Христина Бродич, директорка проекту USAID HealthLink: Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні

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