Як допомогти жінкам і дівчатам ставати лідерками

За дослідженням Bureau for Employers Activities, присутність жінок у вищому керівництві підприємств збільшує прибутки на 15-30%. Але наявність жінок на керівних посадах досі є низькою.

Поговорімо про особливості жіночого лідерства та як його розвивати.

У чому суть лідерства?

На думку фахівців, найперше, що відрізняє лідерів – бачення мети, надихаючої та корисної для всіх ідеї. По-друге, такі люди вміють знаходити однодумців. По-третє, вони згуртовують усіх та спрямовують їх для досягнення цілей.

Але лідерами не завжди стають із власної ініціативи – інколи їх обирають інші.

За теорією Блейка-Моутон, є 4 стилі лідерства: вимушене, соціальне, командне та авторитарне. І саме соціальне найчастіше приписують жінкам. Крім того, лідерок у суспільстві наділяють рядом рис: чуйність, прагнення до співробітництва, слабкий контроль та рішення на основі інтуїції та емпатії.

У той же час "чоловіче лідерство" – це про змагальність, ієрархічну владу, сильний контроль та аналітичне мислення.

Відповідно, є чимало міфів, які супроводжують жіноче лідерство. Нібито жінка не може стати ефективнішою за чоловіка; їй потрібно мати жорсткий стиль замість "властивих емоцій".

До речі, коли ми говоримо не про лідерство, а про виробничі спеціальності, тут суспільство також вважає, що жінці бракує витривалості та фізичної сили. Стереотипом також є те, що для успіху жінці потрібно конкурувати, а от права на помилку в неї немає – адже через обраний шлях вона змушена бути бездоганною. Усе це створює бар’єри для професійного росту.

Що заважає розвиватися жіночому лідерству?

Найперше, гендерні стереотипи. Вони формуються ще в ранньому віці: хлопчики не плачуть або дівчатка повинні вміти готувати.

З такими переконаннями і виростають у дорослих. Уявіть: в Україні лише в 2017 році скасували список жіночих та чоловічих професій. Але у суспільстві упередження досі існують.

Хоча зараз поширюються вислови, що жодних стереотипів більше немає, але ті ж магазини продовжують розділяти дитячі товари, а на сайтах з вакансіями шукають саме водіїв та швачок, але не водійок чи шевців.

Добірка успішних кейсів є широкою, але я згадаю кілька улюблених. Наприклад, історія Світлани Ковальської. Ця дівчина почала працювати на українському заводі залізобетонних конструкцій контролеркою якості.

Її життя було пов’язане з цим місцем – без відриву від виробництва вона отримала й інженерну освіту, а в 1983 році стала директоркою заводу. У складний економічний та політичний період для країни Світлана змогла зберегти виробництво.

Іншим чудовим прикладом боротьби зі стереотипами є історія Кіри Абази – амбасадорки проєкту "Тест-драйв професій для дівчат", яка працює сепараторницею дробильно-збагачувальної фабрики Полтавського ГЗК.

Кіра також є операторкою пульту керування та керує командою на підприємстві – це ще й вдалий приклад лідерки у виробничій професії.

Наступний бар’єр – так звана скляна стеля. Цей термін означає неможливість кар'єрного і професійного просування навіть після тривалої практики.

Наприклад, чи багатьох президенок ви можете згадати? Близьке до цього явище – скляний ескалатор, коли все більше чоловіків з’являються у професіях, раніше зайнятих переважно жінками. Як-от низький відсоток медбратів, але висока кількість головних лікарів-чоловіків.

Наступний фактор – "липка підлога": порівняно з чоловіками жінки довше затримуються на початкових позиціях.

Головні причини – потреба виконувати домашні обов’язки після 8-годинного робочого дня, тобто готувати, прибирати, дбати про дітей. Ще один близький до цієї проблеми виклик – коли жінкам відмовляють у прийнятті на роботу через наявність дітей або їхню можливу появу.

Як долати бар’єри жіночого лідерства?

Ми не можемо сподіватися, що зміни стануться самі собою. Тому потрібно брати відповідальність за них. Ось як я пропоную боротися з викликами в кар’єрі жінок.

Наймайте жінку, якщо ви є працедавцем. Якщо є вибір між спеціалістами з однаковим досвідом і фахом, запропонуйте роботу жінці – так ви підтримаєте боротьбу за рівність.

Водночас замисліться, чи ваші обіцяні умови праці підходящі для будь-якого кандидата на вакансію?

Якщо вони не релевантні для жінок, вони так само не релевантні для чоловіків – адже вони такі ж люди, достойні гідних умов праці.

Шукайте підтримку. Так, лідери допомагають іншим, але й самі потребують підтримки.

Знайдіть однодумців, отримуйте консультації експертів, не бійтеся помилок – тільки так ви зможете вирости.

Об'єднуйтеся з іншими жінками. Тільки гуртом з іншими лідерками можна досягти успіху в подоланні стереотипів.

Особливо це потрібно для боротьби зі стереотипами – як штрафи, так і публічний осуд є дієвими методами боротьби з сексизмом.

Не мовчіть, коли бачите дискримінацію. Попри всі законодавчі зміни, у рекламі та матеріалах ЗМІ досі трапляються сексистські висловлювання або ідеї.

Наприклад, замість того, щоб показати переваги дрелі як легкої в користуванні, зручної для руки та продуманої з погляду розташування додаткових кнопок, – позиціонуються зовсім інші ідеї.

Розвивайте лідерські якості. Ні, це не обов’язково про екстравертність – успішних інтровертів також є чимало. Ось ряд характеристик, які допоможуть вам:

обізнаність – підвищуйте експертність та прагніть до вивчення нового;

наполегливість – це те, що змусило вас читати цю статтю або приєднатися до перегляду моєї лекції в рамках проєкту "Тест-драйв професій для дівчат";

сфокусованість – намагайтеся концентруватися на своїй меті;

впевненість – це не про "Я знаю все, а ви нічого", а про те, що помилятися – нормально, адже це рух уперед;

повага до людей – і вона неможлива без поваги до себе;

наявність цінностей – визначте, що допомагає вам у діяльності та як ці цінності використати для об’єднання з іншими.

Зрештою, намагайтеся розвивати лідерство в собі щодня. Наприклад, спілкуйтеся, шукайте інформацію та долайте відмови – так ви зможете подолати страхи.

Знайомтеся самі з собою та розширюйте світогляд. Будьте проактивними – набагато краще спробувати та проаналізувати невдачу, ніж жалкувати через несміливість.

А зрештою – запитуйте себе, чого прагнете зсередини і пробуйте власноруч будувати свій ідеальний шлях до успіху.

Світлана Паніна, сімейна психологиня, гештальт-терапевтка, спеціально для УП. Життя

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