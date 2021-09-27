Як обрати школу дитині?

За більш як 10 років роботи з батьками і дітьми я виробила критерії, на які треба звертати увагу, обираючи школи для своїх дітей.

Зазвичай ключовими критеріями виступають високі академічні стандарти або близькість до місця проживання. Рідше – хороші вчителі чи інноваційні методи викладання. Ще рідше – престиж і репутація школи чи невелика наповнюваність класів.

Звісно, в ідеалі – у школи має бути високий базовий рівень, гарантований для всіх, і надзвичайно високий рівень для тих, хто прагнуть і хочуть отримувати більше знань.

З чого почати?

В ідеалі, обираючи дитсадок, ви маєте орієнтуватися на школу. Відповідно, обираючи школу, ви маєте орієнтуватися на те, яку професію хоче обрати дитина та в який університет планує вступити.

Дитині разом з батьками треба чітко сформулювати мету. Однак, зрозуміло, що в першому класі не всі діти демонструють свої справжні таланти або здібності, тому мету краще сформулювати протягом початкової школи, коли бажання дитини більш конкретизуються.

Наприклад, якщо ваша дитина планує вступити у престижний західний університет, це один набір цілей – англійська мова, підготовка до стандартизованих тестів, знання, необхідні для участі в різноманітних конкурсах, олімпіадах. Відповідно, ви обираєте школу, яка може дати дитині хорошу англійську та дозволить їй вступити в хороший виш.

Немає нічого страшного, якщо дитина після початкової школи змінить школу та обере конкретний вектор розвитку. Закордоном часто молодша школа відокремлена від старшої, тому дитині буде доволі комфортно це зробити, не втративши контакту з друзями.

До того ж дитина може й розвинути свої комунікативні здібності, знайомлячись з новими людьми.

Окресливши мету, ви звужуєте коло пошуку та обираєте далі за власними критеріями або тими, що я тут опишу.

Фото: luminastock/Depositphotos

Можна дотримуватися такого алгоритму дій

Почніть з чому. Поставте мету, пропищіть її максимально докладно, щоби розуміти, куди рухатись, визначитись, які навчальні заклади найкраще можуть у цьому допомогти.

Коли визначилися з навчальним закладом, варто дізнатися, які цілі цей навчальний заклад сповідує, які там працюють учителі, як підтримують учителів, як школа працює над тим, щоби залучити найкращих учителів.

Критерії для вибору школи:

емоційний комфорт дитини. Запитайте у класного керівника, наскільки дружній клас;

атмосфера. Звертати увагу на речі, які формують атмосферу – запах, кольори, "холодно-тепло".

Зверніть увагу, у якому стані приміщення, які меблі закуплені, коли їх востаннє замінювали, наскільки продумані ті чи інші рішення. Чи говорять у школі стіни, що на них: портрети класиків чи роботи дітей тощо.

Стан школи – це насамперед не про фінансове забезпечення, а про ідейність команди і про управлінські навички адміністрації;

відкритість. Спробуйте поспілкуватися з директором – це надасть вам можливість оцінити незашореність.

Важливо! Школа має бути відкритою, тож немає нічого поганого у тому, якщо перш ніж віддати дитину до школи, ви захочете поспілкуватися з адміністрацією;

подивіться відгуки батьків та випускників в інтернеті , але ставтеся до них критично;

, але ставтеся до них критично; будьте обережним щодо рейтингу школи на основі результатів ЗНО.

Це не завжди заслуга школи. Часто високі результати ЗНО можуть свідчити про те, що в школі є сильні учні, які займаються з репетиторами і, відповідно, успішно навчаються і складають ЗНО.

Топові школи зазвичай будуть давати топові результати ЗНО, але не кожна школа з високим результатом ЗНО є топовою. Тому потрібно бути в цьому обережним.

участь і перемоги школярів у конкурсах, олімпіадах.

Чого очікувати від школи?

Очікування батьків від школи дуже різняться. Для когось важливі дисципліна, сильна математика і група подовженого дня.

Для когось – середовище, яке не травмує, акцент на творчості. Однак, найбільше очікування про те, що школа не має "підганяти" дитину під шаблон. Має бути дух свободи.

Очікування від молодшої школи – нетоксичне, дружнє до дитини середовище. Початкова школа – це більшою мірою про гру. Особливо 1-й і 2-й класи. Це навчитися вчитися.

Середня школа має дати дитині варіанти вибору, показати розмаїття напрямів.

А вже в старшій має бути хороша прокачка обраного дитиною вектору. Тому повинні бути профільні ліцеї, зменшення кількості предметів і заглиблення в тематики.

У школі треба прокачувати базові компетентності, на основі яких потім можна будувати складні спеціалізовані навички в університеті й житті.

Це англійська мова, математика й те, що далі виростає на їхній базі – програмування, критичне й аналітичне мислення, навчання наукового методу.

Які спостерігаються тенденції під час вибору школи?

Географічна близькість

Батьки дуже часто, обираючи школу, спираючись виключно на географічне положення. В селах більшість віддають дітей в школи, де в класі по 10 дітей, а один вчитель викладає три різні предмети. А в містах, щоб не стояти в заторах і не відвозити дитину в школу, батьки віддають в школу, що навпроти.

Обирають маленькі класи

Це сумнівне питання, яке спричиняє дискусію в науковому середовищі. Якщо занадто багато дітей, наприклад 30+, це, звісно, знижує ефективність навчання, але є дискусія, чи справді мікрокласи дають такий приріст в ефективності навчання, бо там виникають свої особливості.

Що показала PISA (Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів)? Діти, які навчаються в маленьких сільських школах, на два з половиною роки відстають у своїх результатах у навчанні від своїх однолітків, які навчаються у великих школах, в тому числі в опорних.

Дистанційне навчання

Попит на онлайн-школи в останній рік – велетенський. І якщо в часи постковідних реалій таким школам віддавали перевагу здебільшого старшокласники, то сьогодні й батьки початківців часто схиляються до навчання вдома.

Батьки все частіше віддають дітей в приватні школи

Останніми роками почали з’являтися багато невеличких приватних шкіл. Батьки готові сплачувати за навчання своїх дітей. Зараз їх у Києві приватних шкіл більше 200, а державних – 500 із гаком. Тобто кожна третя школа в столиці – приватна.

Приватні школи кидають виклик державній системі. І держава кілька років тому чудово це усвідомлювала та почала реформу Нової української школи.

Вибір шкіл зі STEM-напрямом

STEM (S – science, T – technology – Е-engineering – М-mathematics). Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics).

Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничонауковий компонент + інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких дисциплін.

Школа повного дня

Це стосується великих міст. Батьки працюють із ранку до вечора, тому очікують, що школа закриє питання не лише навчання, а й харчування й гуртків і секцій.

Індивідуальні програми

Багато приватних шкіл сьогодні пропонують безліч програм, які можуть індивідуально допомогти дитині, наприклад, підтягнути предмети.

Щороку, коли дитина переходить з класу в клас, батькам необхідно прослідковувати, що в дитині змінилося. Якщо ближче до старшої школи ви бачите, що дитина має математичні здібності й мріє стати фінансистом, допоможіть дитині підготуватися до наступного етапу свого життя.

Пам'ятайте, що дітям потрібна турбота та увага, тож, обираючи школу, не забувайте про це.

Олена Вишнякова, почесний консул Латвійської Республіки у Чернігові, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина olly18/Depositphotos

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