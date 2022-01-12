Як повернути довіру до української медицини? Останнім часом досить часто бачу дописи в соцмережах на цю тему.

Про реалії, які спонукають замислюватися над цим питанням, знаю не з чиїхось слів, а з власного досвіду. Коли мені встановили онкологічний діагноз, я абсолютно нічого не знала про цю хворобу.

Але занурившись у тему, зрозуміла – якщо не почну сама розбиратися у всьому, що стосується лікування, мої шанси на життя значно зменшаться. І діяти треба негайно.

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Відтоді, як я вперше зіштовхнулась з онкологічним діагнозом, багато змінилося: триває реформа системи охорони здоров'я, існує Програма медичних гарантій, в межах якої держава оплачує медичні послуги за пацієнта, державним коштом закуповується значно більша кількість ліків для лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, ніж було п'ять років тому.

Проте пацієнтам і досі складно долати ті перешкоди, які існують на шляху до одужання.

Коли людина вперше дізнається про складний діагноз, вона почувається розгубленою. Адже існує думка, що рак – це хвороба смертельна, а щоби її лікувати, необхідні шалені кошти.

До стресу після встановленого діагнозу додається ще й відчай від думки, де взяти кошти на лікування та нерозуміння, як діяти: бо медики просто дали виписку, в якій зазначили діагноз, та лишили наодинці з усіма гнітючими думками.

Страх смерті змушує шукати будь-які варіанти, аби вижити. Тому пацієнти готові продавати майно, платити будь-які гроші за ліки та медичні послуги, давати хабарі. Або ж вдаватись до нетрадиційних методів лікування. Чому? Тому що немає довіри.

Фото: ridofranz/Depositphotos

Довіра до медичної системи підірвана через корумпованість та відсутність здорового партнерства між лікарем та пацієнтом. Багато років поспіль в Україні існувала медична система, яка не дбала про життя та здоров'я людей, а лише імітувала турботу про пацієнта.

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І тим, хто звик працювати роками у цій системі, дуже важко відкинути ностальгію за радянською медициною і підлаштовуватися під нову систему: відмовитися від неофіційних платежів чи відкатів за препарати, змінити своє ставлення до пацієнта та пам'ятати, що саме пацієнт перебуває у центрі медичної системи.

25% онкопацієнтів не користувалися частиною необхідних медичних послуг через брак коштів.

Для того, щоб отримати недоступну послугу, 50% пацієнтів шукали інформацію через пацієнтські спільноти.

Про це свідчать дані онлайн та офлайн опитування пацієнтів, проведеного в травні-вересні 2021 року.

За даними дослідження, понад 80 тисяч гривень на рік в середньому доводиться витрачати пацієнтові, що проходить лікування онкологічного захворювання в Україні.

При цьому пацієнти, що відповідали на запитання в інтернеті, вказували вдвічі більшу суму витрат, які йдуть на лікування. У середньому вона становить понад 160 тисяч гривень на рік.

Лише 58% респондентам про діагноз повідомив лікар, 34% отримали результати аналізів/обстеження і здогадалися, ще 5% – лікар написав у медичному висновку, але не озвучив діагноз, і 3% пацієнтів дізналися про діагноз від родичів.

Лікар та пацієнт є однією командою в боротьбі з хворобою. Якщо пацієнт незадоволений медичними послугами, то часто він продовжує пошуки "свого" лікаря. Що ж важливо для пацієнта?

Більшість респондентів, що взяли участь у дослідженні, зазначили, що лікар ніколи не запитує про те, як хвороба впливає на їхнє повсякденне життя або родину, а 26% – що ніколи не вселяє в них надію.

Здатність медиків підвищувати свою професійну майстерність, з повагою ставитися до пацієнта, до його проблем, детально та зрозуміло пояснювати інформацію щодо діагнозу та лікування, відповідати на запитання, що виникають, спонукає пацієнта більше довіряти лікареві, сприяє відкритому діалогу та допомагає досягнути кращих результатів лікування.

Доступність та якість послуг, доказова медицина, принципи пацієнтоорієнтованого підходу – саме те, що є визначальними для системи охорони здоров'я, яка дбає про життя та здоров'я пацієнтів.

Вікторія Романюк, співзасновниця ГО "Афіна. Жінки проти раку", спеціально для УП.Життя

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