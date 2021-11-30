Які послуги можуть бути платними для пацієнта? Роз’яснення НСЗУ

Медичним закладам, які укладають договори з Національною службою здоров'я, держава відшкодовує кошти за ліки та послуги, передбачені Програмою медичних гарантій.
Наприклад, пацієнти можуть безкоштовно отримати невідкладну домогу, пройти онкодіагностику, отримати допомогу при серцево-судинних захворюваннях, тощо.
Однак не вся медицина є безкоштовною.
Зокрема, пацієнти повинні платити за протезування зубів, корекцію зору та масаж.
У НСЗУ пояснили, які послуги у лікарнях не оплачуються державою.
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Пацієнту потрібно платити за такі послуги:
- обстеження, якщо у пацієнта немає направлення від лікаря.
Наприклад, коли людина сама вирішила обстежитися або хоче звернутись до ще одного фахівця по альтернативну думку.
- медичні послуги у приватній лікарні, які не надаються за договором з НСЗУ;
- поліпшений сервіс – окрема палата у стаціонарі, покращене харчування тощо;
- профілактичний огляд перед працевлаштуванням для дорослого пацієнта.
А також усі послуги з переліку платних:
- лікувальний масаж;
- анонімне обстеження та лікування пацієнтів із хворобами, що передаються статевим шляхом (крім обстежень на ВІЛ та СНІД);
- анонімне обстеження та лікування хворих на алкоголізм і наркоманію;
- лікування безпліддя, зокрема хірургічні методи, штучне запліднення та імплантація ембріона;
- косметологічні послуги;
- медичні огляди для отримання візи або влаштування на роботу;
- корекція зору;
- протезування, зокрема зубне, слухове, очне тощо.
Оплачувати ці послуги потрібно офіційно і за встановленими тарифами у касах медзакладів.
Нагадаємо, щоб отримати послуги за Програмою медичних гарантій безкоштовно, пацієнт має дотримуватись кількох правил:
✔ Щоб отримати безоплатний перелік послуг на первинній ланці, потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.
✔ Щоб отримати ліки за програмою "Доступні ліки" або інсулін, потрібно мати електронний рецепт.
✔ Пройти планове обстеження безоплатно можна за електронним направленням. Його виписує лікар.
✔ Завжди безоплатно і без направлення надається невідкладна допомога. Навіть якщо у пацієнта немає декларації з лікарем первинки.
Якщо вам відмовляють у праві отримати послугу безоплатно, хоча ви дотримувались усіх правил, повідомляйте керівнику медичного закладу та НСЗУ, наголошують у відомстві.
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