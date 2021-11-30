Які послуги можуть бути платними для пацієнта? Роз’яснення НСЗУ

Медичним закладам, які укладають договори з Національною службою здоров'я, держава відшкодовує кошти за ліки та послуги, передбачені Програмою медичних гарантій.

Наприклад, пацієнти можуть безкоштовно отримати невідкладну домогу, пройти онкодіагностику, отримати допомогу при серцево-судинних захворюваннях, тощо.

Однак не вся медицина є безкоштовною.

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Зокрема, пацієнти повинні платити за протезування зубів, корекцію зору та масаж.

У НСЗУ пояснили, які послуги у лікарнях не оплачуються державою.

Фото: AlexLipa/Depositphotos

Пацієнту потрібно платити за такі послуги:

обстеження, якщо у пацієнта немає направлення від лікаря.

Наприклад, коли людина сама вирішила обстежитися або хоче звернутись до ще одного фахівця по альтернативну думку.

медичні послуги у приватній лікарні, які не надаються за договором з НСЗУ;

поліпшений сервіс – окрема палата у стаціонарі, покращене харчування тощо;

профілактичний огляд перед працевлаштуванням для дорослого пацієнта.

А також усі послуги з переліку платних:

лікувальний масаж;

анонімне обстеження та лікування пацієнтів із хворобами, що передаються статевим шляхом (крім обстежень на ВІЛ та СНІД);

анонімне обстеження та лікування хворих на алкоголізм і наркоманію;

лікування безпліддя, зокрема хірургічні методи, штучне запліднення та імплантація ембріона;

косметологічні послуги;

медичні огляди для отримання візи або влаштування на роботу;

корекція зору;

протезування, зокрема зубне, слухове, очне тощо.

Оплачувати ці послуги потрібно офіційно і за встановленими тарифами у касах медзакладів.

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Нагадаємо, щоб отримати послуги за Програмою медичних гарантій безкоштовно, пацієнт має дотримуватись кількох правил:

✔ Щоб отримати безоплатний перелік послуг на первинній ланці, потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.

✔ Щоб отримати ліки за програмою "Доступні ліки" або інсулін, потрібно мати електронний рецепт.

✔ Пройти планове обстеження безоплатно можна за електронним направленням. Його виписує лікар.

✔ Завжди безоплатно і без направлення надається невідкладна допомога. Навіть якщо у пацієнта немає декларації з лікарем первинки.

Якщо вам відмовляють у праві отримати послугу безоплатно, хоча ви дотримувались усіх правил, повідомляйте керівнику медичного закладу та НСЗУ, наголошують у відомстві.

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