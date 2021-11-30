Які послуги можуть бути платними для пацієнта? Роз’яснення НСЗУ

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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30 листопада 2021

Медичним закладам, які укладають договори з Національною службою здоров'я, держава відшкодовує кошти за ліки та послуги, передбачені Програмою медичних гарантій. 

Наприклад, пацієнти можуть безкоштовно отримати невідкладну домогу, пройти онкодіагностику, отримати допомогу при серцево-судинних захворюваннях, тощо. 

Однак не вся медицина є безкоштовною.

Зокрема, пацієнти повинні платити за протезування зубів, корекцію зору та масаж.

У НСЗУ пояснили, які послуги у лікарнях не оплачуються державою.

Фото: AlexLipa/Depositphotos

Пацієнту потрібно платити за такі послуги:

  • обстеження, якщо у пацієнта немає направлення від лікаря.

Наприклад, коли людина сама вирішила обстежитися або хоче звернутись до ще одного фахівця по альтернативну думку. 

  • медичні послуги у приватній лікарні, які не надаються за договором з НСЗУ; 
  • поліпшений сервіс – окрема палата у стаціонарі, покращене харчування тощо; 
  • профілактичний огляд перед працевлаштуванням для дорослого пацієнта.

А також усі послуги з переліку платних: 

  • лікувальний масаж; 
  • анонімне обстеження та лікування пацієнтів із хворобами, що передаються статевим шляхом (крім обстежень на ВІЛ та СНІД);
  • анонімне обстеження та лікування хворих на алкоголізм і наркоманію;
  • лікування безпліддя, зокрема хірургічні методи, штучне запліднення та імплантація ембріона;
  • косметологічні послуги; 
  • медичні огляди для отримання візи або влаштування на роботу;
  • корекція зору;
  • протезування, зокрема зубне, слухове, очне тощо. 

Оплачувати ці послуги потрібно офіційно і за встановленими тарифами у касах медзакладів. 

Нагадаємо, щоб отримати послуги за Програмою медичних гарантій безкоштовно, пацієнт має дотримуватись кількох правил:

✔ Щоб отримати безоплатний перелік послуг на первинній ланці, потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.  

✔ Щоб отримати ліки за програмою "Доступні ліки" або інсулін, потрібно мати електронний рецепт. 

✔  Пройти планове обстеження безоплатно можна за електронним направленням. Його виписує лікар. 

✔ Завжди безоплатно і без направлення надається невідкладна допомога. Навіть якщо у пацієнта немає декларації з лікарем первинки. 

Якщо вам відмовляють у праві отримати послугу безоплатно, хоча ви дотримувались усіх правил, повідомляйте керівнику медичного закладу та НСЗУ, наголошують у відомстві.

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