Чому тривале байдикування під час канікул – погано для дітей?

Діти із нетерпінням чекають канікул, адже це той час, коли можна робити все, що заманеться!

Звісно, це заслужений відпочинок, але ситуація, коли навчання змінюється байдикуванням, може негативно вплинути на продуктивність та навіть призвести до стресу.

Чому так відбувається і як цьому зарадити – розбираємося разом.

Цикли працездатності

Ви, мабуть, стикалися з ситуацією, коли ніби і сіли працювати, але перші 20 хвилин чи навіть годину важко "зловити хвилю". Мозок не хоче налаштовуватис на роботу, концентрація низька, ви відволікаєтесь і відчуваєте стрес. Лише згодом, коли вдається влитись у "потік", концентруватися стає легше, а продуктивність вирівнюється.

Людському організму необхідний час, аби налаштуватися на роботу. Зате потім ми перебуваємо на піку можливостей та здатні годинами не зважати на навантаження. Щось схоже, хоча і в більших масштабах, відбувається під час шкільного навчання.

На початку року діти повільно набирають продуктивність та досягають свого піку взимку або на початку весни. За рахунок того, що школярі постійно користуються знаннями, інформація знаходиться "на підхваті" та готова до швидкого використання.

Це істотно підвищує швидкість виконання завдань та здатність оперувати великими об’ємами інформації. Для збереження подібної продуктивності періоди відпочинку дуже важливі. Але вони мають бути саме "не довгими".

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Чому довгі періоди відпочинку шкідливі?

Людська пам’ять влаштована дуже цікаво: ми пам’ятаємо лише ту інформацію, якою користуємось постійно. Тому довгі періоди неактивності сигналізують, що знання не надто актуальне, тож ресурси можна звільнити та задіяти для більш актуальних завдань. Простіше кажучи, під час тривалих канікул діти забувають те, чому вчились.

Згідно з дослідженнями професора соціальної психології Харріса Купера з університету Дьюка (північна Кароліна), впродовж літніх канікул діти втрачають до чверті знань, набутих протягом року.

Схожий регрес спостерігається і в інших країнах, де проводились аналогічні спостереження.

Отже, нерівномірний розподіл навантаження, коли діти або вчаться, або байдикують, негативно впливає на продуктивність. Школярі відвикають навчатися, тож на початку наступного семестру відчувають стрес.

У них піднімається артеріальний тиск, спостерігаються збої у роботі нервової системи та інші проблеми.

Що можна зробити?

Аби вирівняти продуктивність та зменшити ризики стресу, варто пом’якшити перехід між навчанням і відпочинком, або скоротити період канікул.

Звісно, батьки не можуть вплинути на останнє, тож одним зі способів розподілу навантаження є періодичне повернення до навчання влітку або в період зимових свят.

Робота раз чи два рази на тиждень – це розумне навантаження, котре не зіпсує відпочинок дітям, але й не дозволить випасти з навчального процесу.

Для цих цілей можна використовувати онлайн-курси або безкоштовні заняття, які пропонують навчальні інтернет-платформи.

Так само як повторення дозволяє не забути вірш чи заплановану справу, повернення до навчання (навіть короткострокове!) дозволить не забути важливі моменти з навчання.

Отож, аби запобігти зниженню продуктивності і стресу, уникайте крайнощів. Шкідливим буде як повне розслаблення, так і безперервна робота. Забезпечте рівномірне навантаження, яке нагадуватиме дітям, що ми навчаємося не тільки у школі. Навчання – це наше життя.

Дмитро Перепелиця, співзасновник освітньої платформи "На Урок", спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.