"Ми ніколи не були братніми народами": українські спортсмени засудили агресію Росії

Протягом останніх днів Росія продовжувала стягувати війська до українських кордонів і визнала квазіутворення в ОРДЛО, а президент країни-окупанта погрожував українцям у зверненні.
У відповідь РФ отримала санкції та осуд світової спільноти, а українці почали відмовлятись від російської мови і робити рекордні пожертвування на армію.
Наші спортсмени також не залишились осторонь політичної ситуації в країні.
"Українська правда. Життя" зібрала їхні реакції на російську агресію.
|Футболіст Роман Зозуля
Футболіст іспанського клубу "Фуенлабрада" та ексфорвард збірної України Роман Зозуля написав:
"Мамкін історик не розуміє, що своїми фантастичними казками лише загартовує і згуртовує нашу націю.
Вони можуть скільки завгодно рукоблудити на забальзамований труп в мавзолеї, але для нас він був, є і буде катом, як і його наступник. І наша справа, що робити з їхніми пам’ятниками і як розвивати свою країну.
Ми ніколи не були братськими народами, бо братам не намагаються нав’язати комплекс меншовартості і при нагоді закинути петлю на шию..."
Україна вже 8-й рік стримує російську агресію, наголошує спортсмен.
За його словами, Путін – це "реінкарнація Гітлера", тому світ має об'єднатися і запровадити санкції проти цього "проклятого" режиму.
Видатний боксер та чемпіон світу Володимир Кличко також опублікував допис на підтримку України:
"Будьте впевнені: Україна сильна! Вона має сильну столицю Київ, сильні міста, села та сильний і згуртований народ, який понад усе цінує свою незалежність, суверенітет і мир у Європі.
Його ВОЛЯ до життя безмежна. Слава Україні!".
Be sure: Ukraine 🇺🇦 is strong! It has a strong capital #Kyiv, strong cities, villages and a strong solid and united people who value above all their independence, sovereignty and peace in Europe. Its WILL to exist is infinite.— Klitschko (@Klitschko) February 22, 2022
Glory to Ukraine! Слава Україні!
Крім цього він поділився мемом із Twitter-сторінки посольства США у Києві:
|Скріншот: Twitter-сторінка Володимира Кличка
Проти російської агресії висловився і скелетоніст Владислав Гераскевич, який протестував із плакатом "Ні війні в Україні" під час Олімпіади в Пекіні.
"Я – звичайний українець, який хоче бачити посмішки та радість на вулицях рідного міста, хоче бачити розвиток та процвітанння Батьківщини, хоче займатись улюбленою справою і прославляти Україну, хоче бути спокійним за рідних та близьких вдома.
На наш заклик до миру звернув увагу увесь світ і ми отримуємо підтримку з усіх куточків планети. Ми дуже цінуємо Вашу підтримку та щиро вдячні за те, що Ви розділяєте нашу позицію", – сказав він.
|Скріншот: Facebook-сторінка Владислава Гераскевича
Відомий футболіст і колишній головний тренер національної збірної Андрій Шевченко підтримав Україну такими словами:
"Україна – моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація...
Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо! Слава Україні!".
|Скріншот: Facebook-сторінка Андрія Шевченка
А багаторазова чемпіонка Європи та світу з фехтування Ольга Харлан написала:
"Україна – це мій дім, Україна – це моя батьківщина! Я хочу миру та світлого неба над головою моєї родини та усього українського народу!
Ми сильні і ми подолаємо все разом!".
|Скріншот: Facebook-сторінка Ольги Харлан
Футболіст національної збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко також підтримав Україну і висловився проти агресії РФ.
"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку.
На фото – моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти і розвивати.
Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними. Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", – написав спортсмен.
|Скріншот: Instagram-сторінка Олександра Зінченка
"Це моя земля, це моя Україна!! No war in UKRAINE", – написала фехтувальниця й олімпійська чемпіонка 2012 року Яна Шемякіна.
Флешмоб також підтримала дзюдоїстка і бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 Дар'я Білодід:
|Скріншот: Facebook-сторінка Дар'ї Білодід
І, зрештою, український футболіст Адерінсола Есеола назвав Путіна "хворою, неадекватною істотою" та закликав його "вгомонитися".
|Скріншот: Instagram-сторінка Адерінсоли Есеоли
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