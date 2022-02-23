"Ми ніколи не були братніми народами": українські спортсмени засудили агресію Росії

Протягом останніх днів Росія продовжувала стягувати війська до українських кордонів і визнала квазіутворення в ОРДЛО, а президент країни-окупанта погрожував українцям у зверненні.

У відповідь РФ отримала санкції та осуд світової спільноти, а українці почали відмовлятись від російської мови і робити рекордні пожертвування на армію.

Наші спортсмени також не залишились осторонь політичної ситуації в країні.

"Українська правда. Життя" зібрала їхні реакції на російську агресію.

Футболіст Роман Зозуля

Футболіст іспанського клубу "Фуенлабрада" та ексфорвард збірної України Роман Зозуля написав:

"Мамкін історик не розуміє, що своїми фантастичними казками лише загартовує і згуртовує нашу націю.

Вони можуть скільки завгодно рукоблудити на забальзамований труп в мавзолеї, але для нас він був, є і буде катом, як і його наступник. І наша справа, що робити з їхніми пам’ятниками і як розвивати свою країну.

Ми ніколи не були братськими народами, бо братам не намагаються нав’язати комплекс меншовартості і при нагоді закинути петлю на шию..."

Україна вже 8-й рік стримує російську агресію, наголошує спортсмен.

За його словами, Путін – це "реінкарнація Гітлера", тому світ має об'єднатися і запровадити санкції проти цього "проклятого" режиму.

Видатний боксер та чемпіон світу Володимир Кличко також опублікував допис на підтримку України:

"Будьте впевнені: Україна сильна! Вона має сильну столицю Київ, сильні міста, села та сильний і згуртований народ, який понад усе цінує свою незалежність, суверенітет і мир у Європі.

Його ВОЛЯ до життя безмежна. Слава Україні!".

Be sure: Ukraine 🇺🇦 is strong! It has a strong capital #Kyiv, strong cities, villages and a strong solid and united people who value above all their independence, sovereignty and peace in Europe. Its WILL to exist is infinite.

Glory to Ukraine! Слава Україні! — Klitschko (@Klitschko) February 22, 2022

Крім цього він поділився мемом із Twitter-сторінки посольства США у Києві:

Скріншот: Twitter-сторінка Володимира Кличка

Проти російської агресії висловився і скелетоніст Владислав Гераскевич, який протестував із плакатом "Ні війні в Україні" під час Олімпіади в Пекіні.

"Я – звичайний українець, який хоче бачити посмішки та радість на вулицях рідного міста, хоче бачити розвиток та процвітанння Батьківщини, хоче займатись улюбленою справою і прославляти Україну, хоче бути спокійним за рідних та близьких вдома.

На наш заклик до миру звернув увагу увесь світ і ми отримуємо підтримку з усіх куточків планети. Ми дуже цінуємо Вашу підтримку та щиро вдячні за те, що Ви розділяєте нашу позицію", – сказав він.

Скріншот: Facebook-сторінка Владислава Гераскевича

Відомий футболіст і колишній головний тренер національної збірної Андрій Шевченко підтримав Україну такими словами:

"Україна – моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація...

Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо! Слава Україні!".

Скріншот: Facebook-сторінка Андрія Шевченка

А багаторазова чемпіонка Європи та світу з фехтування Ольга Харлан написала:

"Україна – це мій дім, Україна – це моя батьківщина! Я хочу миру та світлого неба над головою моєї родини та усього українського народу!

Ми сильні і ми подолаємо все разом!".

Скріншот: Facebook-сторінка Ольги Харлан

Футболіст національної збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко також підтримав Україну і висловився проти агресії РФ.

"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку.

На фото – моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти і розвивати.

Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними. Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", – написав спортсмен.

Скріншот: Instagram-сторінка Олександра Зінченка

"Це моя земля, це моя Україна!! No war in UKRAINE", – написала фехтувальниця й олімпійська чемпіонка 2012 року Яна Шемякіна.

Флешмоб також підтримала дзюдоїстка і бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 Дар'я Білодід:

Скріншот: Facebook-сторінка Дар'ї Білодід

І, зрештою, український футболіст Адерінсола Есеола назвав Путіна "хворою, неадекватною істотою" та закликав його "вгомонитися".

Скріншот: Instagram-сторінка Адерінсоли Есеоли

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