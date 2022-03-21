В Україні пропонують позбавити почесних звань артистів, які підтримали російську агресію

Яна Осадча журналіст
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21 березня 2022

В Україні хочуть позбавити почесних звань артистів, які підтримали російську агресію або замовчують війну.

З ініціативою забрати у деяких митців звання "народний" та "заслужений артист України" до президента звернувся комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.

Зокрема, йдеться про наступних артистів, серед який найбільше російських:

  • Миколу Баскова;
  • Володимира Бортка;
  • Василя Горелла;
  • Філіпа Кіркорова;
  • Ігоря Крутого;
  • Кароліну Куєк (Ані Лорак);
  • Світлану Лободу;
  • Таїсію Повалій.
 

"У час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України.

Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно", – кажуть у комітеті.

Ініціативу комітету підтримав міністр культури Олександр Ткаченко.

"Радий, що комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики ВР звернувся з заявою до Президента України Володимира Зеленського з проханням про позбавлення державних нагород – почесних звань "Народний артист України" та "Заслужений артист України" щодо "артистів": Баскова, Бортко, Герелло, Киркорова, Куєк (Лорак), Лободи, Крутого, Повалій", – написав він.

Нагадаємо, в Україні створили платформу theylovewar.com зі списком артистів, блогерів та політиків, які підтримують війну проти України.

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