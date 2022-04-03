Патякаючі шлунки Росії

Время, когда россиян разделяли на плохих и хороших, безвозвратно ушло. В 2022 году остались просто россияне, какой бы ни была их участь в движении современной России. Потому что результат для всех россиян сегодня один. И Украина тут ни при чем.

Россияне променяли гражданские права на стабильную сытость. Основная масса сделала это легко, не приходя в сознание.

Другая часть сперва пострадала от того, что нельзя издать книгу, какую хочешь, снять фильм, поставить спектакль, но позже тоже смирилась, расставшись со свободой ради благополучия. А для утешения совести и сохранения лица обратилась к традициям советской интеллигенции – иносказанию, хохмачеству и фиге в кармане.

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В том же положении оказались и те, кто давно уехал из России, став антипутинцами. Ведь и у них сегодня нет полноты гражданских прав, зато есть сытый комфорт.

Что на деле означает лишение базовых гражданских прав? Утрату и гражданской субъектности.

Человек, не имеющий возможности формулировать, выражать и реализовывать волю, просто перестает быть субъектом. Но эта реализация всегда происходит в обществе. И в нем воля может быть либо гражданской, соотносящейся с окружающим социумом, либо животной, регулируемой ограничениями силы.

В животном состоянии вы не лишаетесь возможности говорить, но не можете быть услышанными, поскольку сказанное теряет значение.

Обменяв гражданскую субъектность на реальное или мнимое благополучие, россияне опустились до уровня физиологических организмов. Не случайно те из них, кто сочувствует сейчас Украине, так часто жалуются в соцсетях на отсутствии аппетита. Говорят, еда в горло не лезет из-за того, что творится.

Аппетит, физиологический механизм ощущения потребности в пище и поступления ее в организм, точно иллюстрирует положение россиянина в современном мире. Его участь ограничена питанием и размножением.

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Принять этот факт представителям "великой культуры" больно. Они попробуют это списать на озлобленность украинцев, скажут о русофобии, может и о расчеловечивании даже.

Только сколько весит слово говорящего желудка? И кто вообще ведет диалог с физиологическим организмом? Такой диалог возможен только внутри России.

Одни организмы растворяли в сознании и желудочном соке стряпню Путина. Другим от запаха его режима стало нести тухлятиной, захотелось заменить окормителя кем-то посвежее – Медведевым ли, Навальным.

Вместо того, чтобы бороться за свободу, часть россиян стала бороться с Путиным, по сути стремясь к переформатированию комфорта, осовремениванию интерьера и улучшению гигиены в столовой. Проигрыш их был естественным – вера в хорошего царя только добавляет силы плохому.

Гражданин может быть хорошим или плохим. А организм – это просто сочетание физиологических факторов. Его можно изучать, проводить с ним манипуляции, его социальный критерий – количественный. Потому сегодняшние заверения страдающих расстройством аппетита россиян о проснувшемся в них чувстве вины не вызывают особого внимания.

Желудок ни в чем не виноват, диета поможет. Тем более, санкции против экономики России сейчас ей способствуют.

Трудный путь назад, от организма к субъектности, начинается с признания своего, а не абстрактной России, состояния и положения в мире. А значит – признания собственной ответственности за это положение и его глобальные последствия. Когда умолкнут все песни, которые вы знали, когда вы замолчите, оставив попытки рассказать миру, что такое хорошо и что такое плохо, тогда наконец, россияне, вы сумеете услышать себя.

И только после этого, через десятки лет рефлексии, покаяния и переосмысления, вы снова будете услышаны миром. Парадоксально, но именно так устроено становление субъектности.

Но пока учёные антипутинцы продолжают без умолку говорить, готовясь после войны менять сознание сограждан. Рассуждают в публичном поле о том, как обоснуют для оболваненных пропагандой россиян альтернативную систему ценностей, альтернативную собственную и мировую историю.

Что вам, господа желудки, дает основания считать, что вы способны на это в ситуации, когда соотечественники видят в вас только более сытых? Какие компетенции?

Пришлите резюме.

Кэнселинг российских культурных деятелей вас возмущает? После Путина потребуется новая литература, театр, кино?

Скажите, какая культура и какое искусство в России смогло предотвратить ужасы, продуцируемые ею?

Пришлите портфолио.

Дмитро Терешков, медіаменеджер, публіцист, спеціально для УП. Життя

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