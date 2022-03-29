Чому російська культура – це отрута? Три аргументи від Мінкульту

Українці масово відмовляються від російської мови, а світ бойкотує кіно, театр, телепрограми країни-окупанта.

Однак, незважаючи на війну, дехто просуває міф про те, що мистецтво "поза політикою".

Тому в Міністерстві культури та інформаційної політики пояснили, чому російська культура шкідлива для України.

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"Культура – це простір свободи, натхнення, правдивого свідчення та глибокого осмислення, а не пропаганда самозвеличення, жорстокості й приниження гідності іншого.

Це не вибудовування спотворених уявлень про світ на догоду злочинному політичному режиму, не вибудовування світу кривих дзеркал, у якому правда не має жодного значення", – наголошують у відомстві.

Фото: KaterynaPavlenko /Depositphotos

Чому культура Кремля – це отрута?

У Мінкульті пояснюють, що Росія зазвичай використовує мистецтво для пропаганди, зокрема антиукраїнської.

Література

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У російській літературі про українців зазвичай пишуть як про "малоросів", а про нашу мову – як про "нарєчіє", зневажливо.

Так росіяни принижують українців і порушують їхнє право на самовизначення.

Це прояв імперіалізму, наголошує МКІП.

Кіно

Російські комедії часто сповнені ксенофобії, а драми – "величі та багатообраності" російської нації.

При цьому в комедіях предметом насміху зазвичай стають "відмінності" від росіян.

"Цими темами росія продовжує виховувати своїх громадян. Слова "любовь к родине россии", "хохлы", "бандеровцы" постійно експлуатуються, наприклад, при повторних показах фільму "Брат", – пише Мінкульт.

Артисти

Артисти, що підтримують незаконну тимчасову окупацію Криму Росією та виступають на концертах на честь цього, є лідерами думок мільйонів людей.

"До них дослухаються, їх цінують, з них беруть приклад. Творчість цих артистів має бути заборонені", – наголошують у відомстві.

Нагадаємо, в Україні створили список зірок, яких потрібно бойкотувати, оскільки вони активно чи мовчазною згодою підтримують напад РФ на Україну.

На платформу theylovewar.com з "чорним списком" потрапили десятки українських знаменитостей, зокрема артисти, блогери та політики.

Детальніше про те, хто підтримує окупанта, можна дізнатися з матеріалу "Лобода, Стужук, Кива: в Україні створили список зірок, які підтримують РФ чи замовчують війну".

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