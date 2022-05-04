Відкладений ефект Мінської революції

Вступна промова Віталія Шклярова на прем'єрі художнього фільму MINSK у Таллінні

24 лютого світ змінився. Останні два місяці стали окремим, новим життям, сповненим нелюдського жаху. Ми розділяємо біль українців у Маріуполі, Бучі, Харкові й в усіх окупованих і постраждалих містах.

Нелюдські злочини, що чинила російська армія проти українського народу, вразили весь світ. Здавалося, що такої жорстокості просто не може бути у XXI столітті. Але це сталось і продовжується дотепер.

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З нової ери, що для багатьох тепер називається "життя від початку війни", події 2020 року в Мінську здаються далеким минулим. Якимось не зовсім реальним. Згадайте мирні протести. Революцію чистих лав. Вимоги чесних виборів. Заклики до припинення насильства та звільнення політв'язнів. Важко пов'язати це з "зараз", з "сьогодні", коли ми щодня бачимо на кордонах нашої держави зруйновані міста, трупи й масові поховання. А розповіді тих, хто вижив, – вони ще жахливіші… Зґвалтування, багатоденні нещадні катування.

Це відчуття іншого життя – лише ілюзія нашого розуму. Насправді, історія не переривалась. Усе це дуже подібне до того, що вже вчиняли лукашенківські кати в Білорусі, але набагато гірше. І абсолютно безнадійно, адже про в'язнів білоруського режиму знали, вони мали змогу відчувати підтримку поза застінками. У тих, хто опинився в підвалах путінських орків у Бучі, у Херсоні, у Маріуполі – про них часто нічого не відомо.

Протести Мінська-2020 мають великий вплив на сьогоднішні події. Якби не було тієї нашої "інтелігентної" революції, розбитої в кров кийками й тортурами на Акрестіна, то зараз білоруські солдати воювали б проти України.

Завдяки зусиллям та жертвам учасників революції 2020 року вдалося створити нову реальність і точку згуртування нової білоруської нації. Тепер ми інші. Тепер у нас є вибір іншого майбутнього. Вільного та європейського.

Афіша фільму MINSK

Нині у нас є свій, справжній президент, а не надута російським газом кулька. І головне – тепер у нас є ми, люди, білоруси й білоруски, які люблять один одного та готові боротися разом один за одного. Ми всі сьогодні – волонтери нової та чесної Білорусі! Ми – люди, які і є нове майбутнє!

І саме тому, що ця альтернативна точка тяжіння існує, і саме тому, що білоруси активно протистоять до цього часу, хто як може, – білоруська армія дала зрозуміти Лукашенку, що не буде воювати за нього. Білоруські солдати не були відправлені на братовбивчу війну, у чому також заслуга революції 2020 року й усіх, хто брав у ній участь. Отже, жертви білорусів не були марними.

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І, звісно, завдяки нашій, білоруській революції, зараз батальйони білоруських добровольців воюють в Україні на боці добра. Ці солдати розуміють, що, застосовуючи зброю для захисту України, вони наближають і звільнення Білорусі.

І якщо перемога України – це факт, що вже здійснився, – поразка Росії відбулась, то звільнення Білорусі – це поки що надія. Але надія, підсилена реальними можливостями й реальним прикладом реальних героїв!

Синьопалий перезидент більше не почуває себе господарем країни. Він боїться власного народу й навіть власної армії. Своїми діями Лукашенко та Путін ховають старий, радянський і вбогий світ. Переконують тих, хто не визначився. Підштовхують нерішучих. Мотивують тих, хто має сумніви. Вони роблять сильнішими всіх. На наших очах вони роблять усе, щоб таке більше ніколи не повторилось.

Щоб нагадати собі й усьому світу про ті героїчні дні серпня 2020-го, ми зняли художній фільм, він називається просто "MINSK". Знятий одним кадром – це 80 хвилин життя людей, яких хотіли розтоптати, знищити.

Фільм "MINSK" – це заклик пам’ятати про таких героїв. Заклик пам’ятати, що боротьба триває. Ця боротьба тиха, але дуже значуща. А Білорусь – це вільна країна, а не військова база та полігон для двох дідуганів, що втратили здоровий глузд!

2 травня в Естонії відбулася прем’єра фільму, перегляньте його, сильна штука вийшла. Він нагадує, за що всі ми боремося та з ким воюємо. Нагадує про тих, хто ще не на свободі. Але обов’язково буде вільним.

Роль того, що відбулось у Білорусі в 2020, і того, що відбувається в Україні в 2022, по-справжньому величезна, адже саме Білорусь та Україна визначають контури континенту. Окреслять правила й кордони Нового Життя. Про цей час знімуть ще багато кіно, напишуть книги та захистять дисертації. Наші діти будуть нам заздрити, а онуки будуть слухати наші розповіді про ці круті часи.

Україні – слава! І слава її героям. А Білорусь буде вільною. І буде вільною скоро. Хай живе нова Білорусь! Жыве вечна!

Віталій Шкляров, білоруський та американський політичний консультант, спеціально для УП. Життя

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