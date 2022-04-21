"Подивіться в очі воїнам": головнокомандувач опублікував щемкі історії загиблих військових

Імена військових, які зараз на фронті, зберігають у таємниці. Їх можуть розсекретити лише через трагічну звістку про смерть.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував у Facebook історії загиблих воїнів 503-го окремого батальйону морської піхоти.

"Подивіться в очі воїнам.

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Подивіться в обличчя тим, чиї імена вже можна назвати", – написав він.

Cержант Богдан Вацик вважається зниклим безвісти. Усі фото: Сергій Коровайний, проєкт "Очі передової", Reporters

29-річний морський піхотинець сержант Богдан Вацик вважається зниклим безвісти. Він родом з Волині.

Богдан Вацик

Богдан отримав поранення, а тоді потрапив в оточення в бою 9 березня біля селища Верхньоторецьке на Донеччині.

Загиблий Ігнат Калафатов

20-річний Ігнат Калафатов служив матросом, був гарним бійцем. Побратими згадують, що він не розлучався на спостережному пості з трубою розвідника. Саме її, а не автомат вважав найпершою зброєю.

Після перемоги хотів зробити пропозицію своїй дівчині та одружитися.

20-річний Ігнат Калафатов служив матросом

Бійця нагородили Орденом 3 ступеня "За мужність".

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Загинув у бою поблизу селища Верхньоторецьке Донецької області.

На початку війни Reporters зробити проєкт "Очі передової", у яких вони сфотографували обличчя та очі військових. Бійці зараз на передовій у Донеччині та Луганщині, борються за майбутнє України.

"В очах наших воїнів – відвага і гідність. Спокійна впевненість людей, які воюють за своє", – підкреслює головнокомандувач.

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