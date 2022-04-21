"Подивіться в очі воїнам": головнокомандувач опублікував щемкі історії загиблих військових

Імена військових, які зараз на фронті, зберігають у таємниці. Їх можуть розсекретити лише через трагічну звістку про смерть.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував у Facebook історії загиблих воїнів 503-го окремого батальйону морської піхоти.
"Подивіться в очі воїнам.
Подивіться в обличчя тим, чиї імена вже можна назвати", – написав він.
|Фото: Сергій Коровайний, проєкт "Очі передової", Reporters
29-річний морський піхотинець сержант Богдан Вацик вважається зниклим безвісти. Він родом з Волині.
|Фото: Сергій Коровайний, проєкт "Очі передової", Reporters
Богдан отримав поранення, а тоді потрапив в оточення в бою 9 березня біля селища Верхньоторецьке на Донеччині.
|Фото: Сергій Коровайний, проєкт "Очі передової", Reporters
20-річний Ігнат Калафатов служив матросом, був гарним бійцем. Побратими згадують, що він не розлучався на спостережному пості з трубою розвідника. Саме її, а не автомат вважав найпершою зброєю.
Після перемоги хотів зробити пропозицію своїй дівчині та одружитися.
|Фото: Сергій Коровайний, проєкт "Очі передової", Reporters
Бійця нагородили Орденом 3 ступеня "За мужність".
Загинув у бою поблизу селища Верхньоторецьке Донецької області.
На початку війни Reporters зробити проєкт "Очі передової", у яких вони сфотографували обличчя та очі військових. Бійці зараз на передовій у Донеччині та Луганщині, борються за майбутнє України.
"В очах наших воїнів – відвага і гідність. Спокійна впевненість людей, які воюють за своє", – підкреслює головнокомандувач.
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