Війна – не привід відкладати здоров'я

Війна не є причиною відкладати турботу про своє здоров’я на потім. Дехто з нас на хвилі адреналіну міг вирішити, що всі хвороби відступили, дехто – за переселеннями на нові місця не мав часу на себе, хтось сумнівався, чи працює медична система під час війни.Турбуватися про своє здоров’я зараз – це вкладати у перемогу.

Боротьба за перемогу триває, а після перемоги буде важливий етап відбудови і нам всім потрібні будуть сили. І у воєнний час держава продовжує гарантувати всім пацієнтам необхідну медичну допомогу та ліки безоплатно.

Нещодавно у одному із медичних закладів Київщини спілкувалася з пацієнтом – паном Василем. За свої 80 років він уже двічі змушений був тікати від війни: спочатку з Донецька у Маріуполь, а потім з Маріуполя на Київщину. У лікарні "підліковував" своє серце. І єдине його бажання – це мати сили і здоров’я допомагати дітям та онукам відбудовувати нашу країну.

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Кожен з нас має близьких, за яких ми несемо відповідальність. І зараз під час війни важливо як ніколи тримати у фокусі їхнє здоров’я. Наші бабусі і дідусі, які залишалися в своїх домівках попри активні бойові дії та окупацію, рідні і близькі, які вчаться жити на нових місцях, діти, які втомились від війни – їхнє здоров’я – це найважливіше для кожного з нас. І, звичайно, наше власне здоров'я.

Якщо ваше здоров’я погіршилося, записуйтесь на прийом до сімейного лікаря і з’ясуйте, що відбувається. Якщо ви переїхали в інше місце, можете звернутися до будь-якого центру первинної допомоги, нова декларація не потрібна. Наприклад, не слід відкладати візит до лікаря, якщо у вас з’явилися симптоми серцево-судинних захворювань.

У Програмі медичних гарантій є усі послуги для ефективної профілактики та лікування таких хвороб. Так, у сімейного лікаря можна проконсультуватися, зробити електрокардіограму, здати аналіз крові на холестерин, зробити тест на визначення тропоніну. Все це – безоплатно.

Діагностувавши серцево-судинне захворювання, сімейний лікар може виписати рецепт на Доступні ліки. Препарати пацієнт отримує в аптеці безоплатно або з незначною доплатою. Регулярний прийом ліків дозволяє тримати серцево-судинні захворювання під контролем.

Електронний рецепт можна отримати, не відвідуючи лікаря. Якщо лікар не має доступу до інтернету чи електронної системи, він може виписати паперовий рецепт. Якщо пацієнт не має зв’язку із своїм сімейним лікарем – виписати рецепт на Доступні ліки може будь-який лікар первинки. Всі ці зміни запровадили на час війни, щоб спростити доступ українців до ліків та медичних послуг.

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За час повномасштабної вторгнення лікарі виписали 1,6 млн рецептів на Доступні ліки від серцево-судинних захворювань. З них 1,2 млн погашені – тобто пацієнти отримали ліки. А НСЗУ заплатила за них майже 100 млн грн.

І за кожною такою цифрою – історії людей, які змогли отримати потрібні ім ліки. Як то пані Людмила, яка отримала рецепт у Харкові, а погасила його у Рівному, куди у безпечне місце перевезла своїх дітей. Чи історії наших сімейних лікарів з Херсонщини, які попри окупацію продовжують виписувати рецепти своїм пацієнтам віддалено, а ті й надалі безоплатно отримують від держави безкоштовно ліки навіть зараз в окупованому Херсоні.

За потреби сімейний лікар випише направлення на консультацію до кардіолога. А також на проведення додаткових досліджень та аналізів, наприклад на УЗД серця. Ці медичні послуги для пацієнта є безоплатними. Дуже важливо вчасно звернутися до лікаря і почати профілактику чи лікування, щоб не дати захворюванню розвиватися.

Лікування інсульту та інфаркту залишається пріоритетним у Програмі медичних гарантій. За надання цієї допомоги заклади, як і раніше, отримують виплати за підвищеним тарифом – до 131 тис грн за інсульт та до 43 тис грн за інфаркт. Ці тарифи є цілком достатніми, щоб не вимагати гроші від пацієнта.

У медичному закладі пацієнту з інфарктом чи інсультом надають безоплатно діагностику, в тому числі КТ, МРТ, ангіографію, лабораторні дослідження, власне лікування, знеболення та ліки з Нацпереліку. При інсульті пацієнту безоплатно проводять тромболітичну терапію чи лікування сучасним ендоваскулярним методом. А при інфаркті – стентування за потреби.

Будь-хто з українців може отримати допомогу не за місцем прописки, а там, де вважає за необхідне. Тому немає жодних обмежень у тому, щоб пацієнт з Маріуполя отримав медичну допомогу у Львові.

Хочу ще раз наголосити, українці, які переїхали з інших міст, мають однакове право отримати медичну допомогу безоплатно за новим місцем перебування. Це гарантує їм держава, оплачуючи лікування кожного пацієнта з грошей платників податків. Щоб знайти потрібну лікарню у новому для вас місті чи дізнатися, на які медичні послуги ви можете розраховувати, звертайтеся в контакт центр НСЗУ за номером 16-77. Оператори нададуть всю необхідну інформацію.

Тиранія забирає найцінніше – життя, здоров’я і час. Але ми точно не дамо їй жодного шансу. Чи на полі бою – де сміливо воюють наші герої, чи в тилу – де здоров’я кожного найцінніше.

Наталія Гусак, голова НСЗУ, спеціально для УП. Життя









