"Постарішали" на 10-15 років: Ляшко розповів, як війна впливає на здоров’я українців

Яна Осадча журналіст
13786
10 червня 2022

Люди, які зараз в Україні переживають наслідки війни, "постарішали" на 10-15 років.

Недуги, якими люди хворіли, наприклад, у 60 років, тепер будуть наздоганяти їх в 45-50-річному віці, зокрема через психологічні зміни в нашому організмі, розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя".

За його словами, сьогодні найбільше летальних випадків в Україні стаються через серцево-судинні хвороби.

На другому місці – онкологічні захворювання, оскільки у людей немає можливості пройти ранній скринінг.

 Фото: everythingposs/Depositphotos

"Люди під час війни не звертаються для профілактичного огляду, а терплять до останнього, бояться навантажити систему, та й система орієнтована на інші пріоритети.

Це призведе до того, що хвороби виявлятимуть на більш пізніх стадіях. А це означає довготриваліше та дороговартісніше лікування, і не завжди ефективне", – каже міністр.

Віктор Ляшко закликав тих українців, які перебувають у безпечних регіонах і мають проблеми зі здоров’ям, або давно не були у сімейного лікаря спробувати записатися до нього і проконсультуватися.

Читайте також: Діарея, температура, біль у серці, тиск: як лікуватися в умовах війни? Інструкція

"Українці повинні жити довго і бути здоровими",  – говорить Ляшко.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів українців.

Читайте також: Життєво необхідно. Як виживають українські пацієнти, які потребують безперебійного лікування





 1167
Профі У Профтех

Робототехніка, 3D моделювання, дизайнерські ремонти. Чому навчатися в профтесі — сучасно та надійно

СПЕЦПРОЄКТ
 2597
Здоров'я

Ми платимо велику ціну. Віктор Ляшко про наслідки війни для медичної системи й українців та ефективність роботи ВООЗ

Катерина Хорощак
 30744
Суспільство

Повернення з Мордору. Як депортованих українців витягують з Росії

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


Профі У Профтех

Робототехніка, 3D моделювання, дизайнерські ремонти. Чому навчатися в профтесі — сучасно та надійно

СПЕЦПРОЄКТ
Миколаївський зоопарк відновлює роботу. Коли можна відвідати тварин?
Pornhub звільнив єдиного співробітника в Росії через війну
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо використання канабісу в Україні
Картину Примаченко, яку продали на аукціоні для ЗСУ, передали у музей
У МОН розповіли, як випускники з окупованих територій зможуть вступити в українські виші
Здоров'я

Ми платимо велику ціну. Віктор Ляшко про наслідки війни для медичної системи й українців та ефективність роботи ВООЗ

Катерина Хорощак
Суспільство

Повернення з Мордору. Як депортованих українців витягують з Росії

Вікторія Андрєєва