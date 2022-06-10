"Постарішали" на 10-15 років: Ляшко розповів, як війна впливає на здоров’я українців

Люди, які зараз в Україні переживають наслідки війни, "постарішали" на 10-15 років.

Недуги, якими люди хворіли, наприклад, у 60 років, тепер будуть наздоганяти їх в 45-50-річному віці, зокрема через психологічні зміни в нашому організмі, розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя".

За його словами, сьогодні найбільше летальних випадків в Україні стаються через серцево-судинні хвороби.

На другому місці – онкологічні захворювання, оскільки у людей немає можливості пройти ранній скринінг.

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"Люди під час війни не звертаються для профілактичного огляду, а терплять до останнього, бояться навантажити систему, та й система орієнтована на інші пріоритети.

Це призведе до того, що хвороби виявлятимуть на більш пізніх стадіях. А це означає довготриваліше та дороговартісніше лікування, і не завжди ефективне", – каже міністр.

Віктор Ляшко закликав тих українців, які перебувають у безпечних регіонах і мають проблеми зі здоров’ям, або давно не були у сімейного лікаря спробувати записатися до нього і проконсультуватися.

"Українці повинні жити довго і бути здоровими", – говорить Ляшко.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів українців.