16 червня Вчена рада НМАУ ім. П. І. Чайковського ухвалила "звернення Наглядової ради, Вченої ради, колективу Академії до Президента України, Голови Верховної Ради, прем’єр-міністра, міністра культури та інформаційної політики", в якому висловила бажання зберегти у назві закладу ім’я композитора Петра Чайковського.

Втім, виявилось, що при прийнятті рішення думки великої частини спільноти Академії не було враховано. Так, ще у квітні професорка кафедри історії світової музики Олена Корчова написала Відкритий лист до колективу Національної музичної академії України.

Позицію Корчової підтримали представники професорсько-викладацького складу. Вони опублікували Відкритий лист до ректора Академії з вимогою оприлюднити всі дотичні до ситуації документи, а у разі виявлення процедурних порушень скасувати минуле рішення і забезпечити прозору процедуру обговорення та голосування, негайно припинивши при цьому "публічний розголос сфальсифікованих фактів одностайної позиції колективу Академії в питанні її перейменування".

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Опитування студенства, яке провело Студентське Наукове Товариство консерваторії, також свідчить про бажання більшості вилучити з назви закладу ім’я російського композитора.

З тексту Відкритого листа Олени Корчової можна виокремити щонайменше три причини, чому Національна музична академія України не має носити ім’я Чайковського.

Образ Чайковського вже давно і активно використовується ворожою пропагандою

Ім’я Чайковського стало інструментом агресивної путінської пропаганди. З особливою наполегливістю воно застосовується нині на полях геополітичних культурних битв, передусім як облудний символ неіснуючих величі, вищості, духовності й гуманізму так званого "русского мира".

Зрештою, творчість композитора використовується як черговий щит, позаду якого ховаються цивілізаційні потвори.

Зберігаючи вірність імені Чайковського, Академія продовжує асоціюватись з російською культурою Реклама:

Чайковський – частина сучасного медійного образу Академії. Відтак у світі культури і взагалі у світі її впізнають та ідентифікують за цим композитором, а значить сприймають як частину (принаймні частинку, частку, часточку) "великої російської культури". Ба більше – як молодшу сестру "великої" тезки, Московської консерваторії.

Для світу Академія лише формально є українським закладом, а фактично, символічно й номінально – російсько-орієнтованим. Адже світу не відомі заплутані обставини нашого державно-політичного минулого, він байдужий до наших професійних сентиментів і не бере до уваги удавані чи реальні юридичні ризики зміни назви.

Світ зважає лише на той дивний і гостро-резонансний в обставинах війни факт, що київська консерваторія залишається на орбіті ворожої культури.

Насправді ми маємо справу зі штучним симулякром

Ім’я Чайковського зараз відірване від справжнього людського, історичного й художнього єства митця. Це лише однойменний радянській і путінський ідеологічний бренд, прив’язка до якого буквально в’яже нам руки, позбавляє свободи, перетворює на заручників мертвої традиції.

Академія не може надалі функціонувати під цим брендом, в умовах війни це неприпустимо і навіть аморально.

Поліна Зубкова, аспірантка кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України, спеціально для УП. Життя

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