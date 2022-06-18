Київська консерваторія виступила за збереження в назві імені Чайковського

Київська консерваторія хоче зберегти у своїй назві ім’я композитора Петра Чайковського.

З таким зверненням до керівництва України звернулася вчена рада Національної музичної академії.

Народний артист України Юрій Рибчинський вважає, що воювати між собою можуть уряди та армії, але не культури.

"Чайковський, як і Шекспір, як і Жанна д’Арк, як і Христос, не належить одному конкретному народу, він належить усьому світу", – каже він.

Ректор консерваторії Максим Тммошенко та Євген Рибчинський

Артист також зазначив, що етнічно Петро Чайковський не був росіянином: його батько походив із роду запорізьких козаків, а мати була француженкою. До того ж, за його словами, відомий композитор любив Україну.

"Доказом цього є його музика, основана на українському мелосі, а також його слова: "Я знав людей геніїв, але я знав і один народ геніїв – це українці!", – говорить Рибчинський.

Оперний співак, народний артист Анатолій Кочерга також наголосив на важливості доводити всьому світу приналежність Петра Чайковського до України.

Колектив консерваторії просить підтримати всі заходи для "повернення Україні композитора з українським корінням, для захисту його спадщини від використання її агресором як інструменту руйнації української сутності".

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року оперна співачка Людмила Корсун відмовилась брати участь у постановці опери "Іоланта" композитора Петра Чайковського, яку мала поставити українська диригентка Оксана Линів у Муніципальному театрі Болоньї.