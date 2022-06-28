Коли вважають товаром. Про спроби сексуальної об’єктивації українок в Європі

Мільйонам українок довелося рятувати життя від війни і задля цього покинути власний дім, місто, а іноді країну.

Але чи почувають вони себе захищеними за кордоном?

Так, на щастя, вони не грають у "прилетить чи не прилетить" під час кожної повітряної тривоги, проте у чужій країні, без знайомих вулиць і обіймів рідних – паніка, самотність і відчуття несправедливості завжди поруч.

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На додачу до суб’єктивних переживань, бо кожен із нас має свою історію початку війни, вони можуть зіткнутися й з іншою загрозою.

Ще в кінці лютого у соцмережах українці, котрі перетинали кордон, почали об’єднуватися в групки, з’явилися перші повідомлення, де самотнім дівчатам радили пильно приглядалися до тих, хто пропонує їм допомогу, та не віддавати нікому своїх документів.

З часом ажіотаж на кордоні минув, а повідомлення у подібних групах змінилися.

На умовах анонімності мені вдалося отримати кілька особистих постів і повідомлень із подібних груп від українки, яка втікала від війни з Одеси і особисто зіткнулася із деякими незручностями.

За кордоном додатки типу Tinder здебільшого використовують за призначенням, а не романтизують, як це буває в Україні.

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Зокрема, в Австрії знайома мені дівчина зіткнулася з тим, що у застосунку чоловіки часто прямолінійно писали, що шукають саме українку для інтиму.

Освічена дівчина, котрій огидна сама думка, що будь-хто на цій планеті може вважати її "товаром", була шокована подібними словами іноземців.

Мабуть, огиднішим за сам факт того, що тобі пропонують секс, бо ти українка, є те, що дехто цинічно намагається використати війну і спроби дівчат впоратися з її наслідками, для втілення власних еротичних фантазій, посипаючи усе горою дурних стереотипів.

"Правда, у нас у всіх різні погляди на це питання, але я чув, що багато людей думають "так, я хотів би знайти українську відчайдушну дівчину, щоб потр*хатися". Вони думають, що українки більше не мають ні гордості, ні гідності. Я вважаю це огидним", - написав їй один із хлопців, який судячи із повідомлення, не розділяє поглядів інших європейських ловеласів.

Усі скриншоти надані українкою, яка зіткнулась із сексуальною об’єктивацією за кордоном

Прикро, що подібні наративи звучать в ЄС, де українці рятуються від геноциду.

Не виключено, що усі ці меседжі роками формувала російська пропаганда, яка довела нас до абсурду і змушує виправдовуватися в тому, що ми не радикали, не "нацисти".

Одне із російських ЗМІ проаналізувало сотні повідомлень від росіян у соцмережах, які подібно до Tinder, шукають собі у "Вконтакте" "молоду, працьовиту українку-бєженку".

Росіяни, що вбивають нас за національною ознакою, детально описують свої вимоги, включно із параметрами, вимагають інтим в обмін на їжу та місце для ночівлі. І це не сюр, це – реалізм.

Скрін із групи українців у Вале, Швейцарія

Останнім цвяхом у цю труну хтивості став рекламний банер у Мюнхені, який начебто замовила компанія смаженої курочки KFC та Booking.com.

Фото: Facebook Українці в Мюнхені

Утім, це фото - фейк.

Фото: Facebook Українці в Мюнхені

На білборді зображений полковник Сандерс, який лежить у ліжку з відкинутою ковдрою, а поруч напис: "Ципам з України дуже раді в Німеччині".

Після розголосу в KFC відповіли, що не мають жодного стосунку до цієї псевдореклами, а в Booking додали, що цей несмак ще й погано відфотошоплений.

Мабуть, на цьому історія б і завершилася, якби її не підхопив фантазер і фейкомет із Російської Федерації, який представляє її в ООН.

Василь Небензя згадав про цю "рекламу" на засіданні Радбезу ООН, яке стосувалося протидії сексуальним злочинам російських загарбників в Україні.

Меттью Перрі української політики Сергій Кислиця (постпред України в ООН) дотепно підкреслив, що Небензя "знову дав у штангу" і додав, що подібна провокація може бути "тупою дешевкою" від російських спецслужб або місцевих "корисних ідіотів" акурат під засідання Радбезу.

Тож українки, де б ви не були, бережіть себе, не ведіться на провокації і чекайте на головне повідомлення: "Ми перемогли. Повертайтеся додому".

Альона Мазуренко, редактор новин "Української правди", спеціально для УП. Життя

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