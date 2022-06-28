Коли вважають товаром. Про спроби сексуальної об’єктивації українок в Європі

Мільйонам українок довелося рятувати життя від війни і задля цього покинути власний дім, місто, а іноді країну.
Але чи почувають вони себе захищеними за кордоном?
Так, на щастя, вони не грають у "прилетить чи не прилетить" під час кожної повітряної тривоги, проте у чужій країні, без знайомих вулиць і обіймів рідних – паніка, самотність і відчуття несправедливості завжди поруч.
На додачу до суб’єктивних переживань, бо кожен із нас має свою історію початку війни, вони можуть зіткнутися й з іншою загрозою.
Ще в кінці лютого у соцмережах українці, котрі перетинали кордон, почали об’єднуватися в групки, з’явилися перші повідомлення, де самотнім дівчатам радили пильно приглядалися до тих, хто пропонує їм допомогу, та не віддавати нікому своїх документів.
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З часом ажіотаж на кордоні минув, а повідомлення у подібних групах змінилися.
На умовах анонімності мені вдалося отримати кілька особистих постів і повідомлень із подібних груп від українки, яка втікала від війни з Одеси і особисто зіткнулася із деякими незручностями.
За кордоном додатки типу Tinder здебільшого використовують за призначенням, а не романтизують, як це буває в Україні.
Зокрема, в Австрії знайома мені дівчина зіткнулася з тим, що у застосунку чоловіки часто прямолінійно писали, що шукають саме українку для інтиму.
Освічена дівчина, котрій огидна сама думка, що будь-хто на цій планеті може вважати її "товаром", була шокована подібними словами іноземців.
Мабуть, огиднішим за сам факт того, що тобі пропонують секс, бо ти українка, є те, що дехто цинічно намагається використати війну і спроби дівчат впоратися з її наслідками, для втілення власних еротичних фантазій, посипаючи усе горою дурних стереотипів.
"Правда, у нас у всіх різні погляди на це питання, але я чув, що багато людей думають "так, я хотів би знайти українську відчайдушну дівчину, щоб потр*хатися". Вони думають, що українки більше не мають ні гордості, ні гідності. Я вважаю це огидним", - написав їй один із хлопців, який судячи із повідомлення, не розділяє поглядів інших європейських ловеласів.
|Усі скриншоти надані українкою, яка зіткнулась із сексуальною об’єктивацією за кордоном
Прикро, що подібні наративи звучать в ЄС, де українці рятуються від геноциду.
Не виключено, що усі ці меседжі роками формувала російська пропаганда, яка довела нас до абсурду і змушує виправдовуватися в тому, що ми не радикали, не "нацисти".
Одне із російських ЗМІ проаналізувало сотні повідомлень від росіян у соцмережах, які подібно до Tinder, шукають собі у "Вконтакте" "молоду, працьовиту українку-бєженку".
Росіяни, що вбивають нас за національною ознакою, детально описують свої вимоги, включно із параметрами, вимагають інтим в обмін на їжу та місце для ночівлі. І це не сюр, це – реалізм.
|Скрін із групи українців у Вале, Швейцарія
Останнім цвяхом у цю труну хтивості став рекламний банер у Мюнхені, який начебто замовила компанія смаженої курочки KFC та Booking.com.
|Фото: Facebook Українці в Мюнхені
Утім, це фото - фейк.
|Фото: Facebook Українці в Мюнхені
На білборді зображений полковник Сандерс, який лежить у ліжку з відкинутою ковдрою, а поруч напис: "Ципам з України дуже раді в Німеччині".
Після розголосу в KFC відповіли, що не мають жодного стосунку до цієї псевдореклами, а в Booking додали, що цей несмак ще й погано відфотошоплений.
Мабуть, на цьому історія б і завершилася, якби її не підхопив фантазер і фейкомет із Російської Федерації, який представляє її в ООН.
Василь Небензя згадав про цю "рекламу" на засіданні Радбезу ООН, яке стосувалося протидії сексуальним злочинам російських загарбників в Україні.
Меттью Перрі української політики Сергій Кислиця (постпред України в ООН) дотепно підкреслив, що Небензя "знову дав у штангу" і додав, що подібна провокація може бути "тупою дешевкою" від російських спецслужб або місцевих "корисних ідіотів" акурат під засідання Радбезу.
Тож українки, де б ви не були, бережіть себе, не ведіться на провокації і чекайте на головне повідомлення: "Ми перемогли. Повертайтеся додому".
Альона Мазуренко, редактор новин "Української правди", спеціально для УП. Життя
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