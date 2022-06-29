Спрощене ЗНО-2022: як швидко підготуватися до історичної частини тесту

Для випускників цьогорічна підготовка до складання іспитів стала, мабуть, найскладнішою. Окрім стресового стану, спричиненого широкомасштабною війною, додалися проблеми у зв’язку із заміною ЗНО на національний мультипредметний тест.

Більше того – обов’язковою частиною іспиту стали питання з історії України, до яких значна частина випускників просто не готувалася. Але навіть в таких важких умовах та нових реаліях не варто впадати у розпач.

Ще є час якісно підготуватися до складання історичного блоку. Розповідаємо, як це зробити.

Реклама:

Знаходьте мотивацію до навчання у сучасності

Навіть якщо вам не подобалась історія у школі або важко було вчити цей предмет, спробуйте знайти для себе те, що вас зацікавить. Наприклад, знаходьте паралелі минулого із сучасністю.

Повірте, у ХХ столітті було багато подій схожих на ті, свідками яких ми є зараз. Історію часто використовують як елемент пропаганди та ідеології. Зокрема, російська влада на інформаційному фронті спотворює українську історію і намагається нав’язати хибні інтерпретації.

Знання історичних подій вам допоможе протистояти цій пропаганді та свідомо оцінювати історичну інформацію. Хай це буде тим мотиватором, який допоможе вам готуватися.

Вчіть події з 1914 року

Завжди звіряйтеся з програмою, аби не вчити зайвого і сконцентруватись саме на тих темах, питання з яких можуть бути на НМТ. Найголовнішим дороговказом повинна бути офіційна програма підготовки до ЗНО з історії.

Реклама:

До історичного блоку НМТ треба готуватись, починаючи з теми № 20 і до теми № 32. Звертайте особливу увагу на перелік дат, персоналій, термінів та історико-культурних пам’яток до кожної теми, бо саме ці складові є фундаментом знань під час підготовки.

Перелік основних історичних подій чи процесів, які треба знати та розуміти з кожної теми, є у графі "Зміст історії України".

Складіть план підготовки

Під час підготовки дуже важливо дотримуватись системності та дисципліни. Цей процес можна порівняти зі спортивними тренуваннями. Тільки ті, хто багато і цілеспрямовано тренується – досягають найвищих результатів. Для ефективної підготовки я рекомендую вам зробити планування для вивчення нових тем та для повторення інформації.

Для допомоги учням я зробив планування на платформі Notion і за цим посиланням ви можете безплатно ним скористатись. Але ви можете використовувати й інші ресурси, навіть звичайний блокнот чи щоденник. Головне – аби вам було зручно в них працювати.

Використовуйте 1-2 основних джерела

Після складання плану підготовки можна почати вивчення теоретичної інформації. Де знайти цю інформацію? Перше правило: використовуйте 1-2 основних джерела, а додаткові – лише якщо треба краще зрозуміти якусь тему.

Для вивчення нового матеріалу вам допоможуть шкільні підручники з історії України за 10-11 класи. Вони всі підходять, можете завантажити підручники декількох авторів та обрати той, інформацію у якому вам легше сприймати. Знайти електронні версії підручників можна на цьому офіційному ресурсі.

Ефективним джерелом буде навчальна платформа Ilearn. Там є цікавий курс "Історія в історіях", який дозволить систематизувати інформацію завдяки коротеньким відео. Корисними будуть вебінари, які проводять досвідчені викладачі на цій платформі та на Youtube-каналі Ilearn.

Під час онлайн-трансляцій у вас буде можливість поставити запитання викладачам та знайти однодумців для спільної підготовки до НМТ.

Практика, практика і ще раз практика

Під час підготовки до НМТ вам необхідно виконувати якомога більше тестів. Бо найефективніше запам’ятовування відбувається тільки тоді, коли ви практикуєтесь. Велика база тестів з історії ЗНО минулих років є на сайті "Освіта.UA" за цим посиланням.

Зручним є те, що ви можете виконувати тести як з окремої теми, так і тести ЗНО минулих років. Тільки зверніть увагу, що вам потрібні тестові завдання від подій 1914 року.

Під час вивчення нової інформації корисним буде метод карток, де на одному боці ви пишете наприклад дату, на іншому – подію. І потім ви складаєте картки датами догори і намагаєтесь пригадувати, яка подія була в тому чи іншому році.

Картки можна створити самостійно чи скористатись вже наявними ресурсами. Наприклад на сайті Quizlet.

Я створив деякі набори, й ви можете ними користуватись:

І короткі лайфхаки наостанок:

звертайте увагу на вивченні постатей та їхні ролі у історичних подіях, бо найбільша частина питань тим чи іншим чином пов’язані з цим;

розподіляйте час таким чином: 20-30% – вивчення нового матеріалу, 10-15% – повторення, не менше 60% – виконання тестів та робота над помилками;

дати чи події, що погано запамʼятовуються, записуйте на наліпках та клейте на стіні, холодильнику чи інших місцях, біля яких ви часто буваєте. Ця інформація має постійно знаходитися у полі вашого зору;

використовуйте історичні меми. Так ви значно швидше зможете запамʼятати інформацію;

рухайтеся від загального до конкретного. Спочатку намагайтесь зрозуміти суть події, потім вивчити дати, постатей, фактаж тощо;

під час пригадування завжди намагайтесь відповідати на три питання: "Коли відбулась подія", "Який був перебіг?", "Який результат?";

щоб краще запам’ятати нову інформацію – переказуйте. Можна розповідати своїм друзям чи знайомим, або самому собі. Переказ матеріалу – є одним з ефективних методів запам’ятовування.

Вірте в себе, дотримуйтесь системності та дисципліни й з великою ймовірністю ви складете НМТ на високий бал. Успіхів!

Артур Бабенко, викладач платформи з безкоштовної підготовки до НМТ 2022 iLearn, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.