Яким буде ЗНО-2022 з історії України? Завдання, оцінювання, підготовка

У 2022 році українці складатимуть спрощене ЗНО у вигляді мультипредметного тесту з трьох предметів.

Він складатиметься з таких предметних блоків, як українська мова, математика та історія України.

Наразі демонстраційний варіант мультипредметного тесту ще не опублікували.

Однак у Центрі оцінювання якості освіти розповіли, які завдання будуть в тесті з історії та як його оцінюватимуть.

Фото: photographee.eu /Depositphotos

Які завдання будуть в тесті з історії України?

Зміст завдань блоку з історії України буде відповідати чинній програмі ЗНО.

У тесті будуть такі теми:

"Україна в роки Першої світової війни";

"Початок Української революції";

"Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності";

"Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні";

"Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні";

"Західноукраїнські землі в міжвоєнний період";

"Україна в роки Другої світової війни";

"Україна в перші повоєнні роки";

"Україна в умовах десталінізації";

"Україна в період загострення кризи радянської системи";

"Відновлення незалежності України";

"Становлення України як незалежної держави";

"Творення нової України".

Зверніть увагу, що в тесті будуть лише завдання, що стосуються історичного періоду: "Історія України 1914 р.– початку ХХІ ст." ─ тобто ті теми, які раніше були складниками ДПА у формі ЗНО з історії України.

Яка структура блоку з історії?

Усього в блоці НМТ з історії України буде 20 завдань, зокрема:

15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

завдань з вибором з чотирьох варіантів; 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").

Як будуть оцінювати завдання з історії України?

Завдання з історії України будуть оцінювати відповідно до схеми нарахування балів, яку застосовують на ЗНО.

Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за:

кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді;

кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності.

Отже, за виконання завдань блоку НМТ з історії України можна отримати від 0 до 35 балів.

Свій результат (тобто кількість балів за правильно виконані завдання) учасник знатиме після виконання тесту.

Пізніше результат кожного блоку переведуть у шкалу 100-200 балів.

Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б 1 тестовий бал.

Як підготуватися до тесту з історії України?

У Центрі оцінювання якості освіти радять продовжувати вивчення історії на онлайн або офлайн уроках, зокрема у рамках Всеукраїнської школи онлайн.

Для самостійного тренування також можна використовувати:

Нагадаємо, раніше в УЦОЯО розповіли про зміст, структуру та оцінювання блоків з математики й української мови.

Загалом абітурієнти мають виконати 60 завдань за 80 хвилин.

Зареєструватися на участь у мультипредметному тестуванні можна до 19 квітня.

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