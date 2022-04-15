Яким буде ЗНО-2022 з історії України? Завдання, оцінювання, підготовка

У 2022 році українці складатимуть спрощене ЗНО у вигляді мультипредметного тесту з трьох предметів.
Він складатиметься з таких предметних блоків, як українська мова, математика та історія України.
Наразі демонстраційний варіант мультипредметного тесту ще не опублікували.
Однак у Центрі оцінювання якості освіти розповіли, які завдання будуть в тесті з історії та як його оцінюватимуть.
|Фото: photographee.eu/Depositphotos
Які завдання будуть в тесті з історії України?
Зміст завдань блоку з історії України буде відповідати чинній програмі ЗНО.
У тесті будуть такі теми:
- "Україна в роки Першої світової війни";
- "Початок Української революції";
- "Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності";
- "Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні";
- "Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні";
- "Західноукраїнські землі в міжвоєнний період";
- "Україна в роки Другої світової війни";
- "Україна в перші повоєнні роки";
- "Україна в умовах десталінізації";
- "Україна в період загострення кризи радянської системи";
- "Відновлення незалежності України";
- "Становлення України як незалежної держави";
- "Творення нової України".
Зверніть увагу, що в тесті будуть лише завдання, що стосуються історичного періоду: "Історія України 1914 р.– початку ХХІ ст." ─ тобто ті теми, які раніше були складниками ДПА у формі ЗНО з історії України.
Яка структура блоку з історії?
Усього в блоці НМТ з історії України буде 20 завдань, зокрема:
- 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
- 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").
Як будуть оцінювати завдання з історії України?
Завдання з історії України будуть оцінювати відповідно до схеми нарахування балів, яку застосовують на ЗНО.
Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за:
- кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді;
- кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності.
Отже, за виконання завдань блоку НМТ з історії України можна отримати від 0 до 35 балів.
Свій результат (тобто кількість балів за правильно виконані завдання) учасник знатиме після виконання тесту.
Пізніше результат кожного блоку переведуть у шкалу 100-200 балів.
Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б 1 тестовий бал.
Як підготуватися до тесту з історії України?
У Центрі оцінювання якості освіти радять продовжувати вивчення історії на онлайн або офлайн уроках, зокрема у рамках Всеукраїнської школи онлайн.
Для самостійного тренування також можна використовувати:
- тести минулих років у розділі "Підготовка. Тести минулих років", де треба обрати закладку "Історія України";
- відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-2020; Пробне ЗНО-2021(відео №1, відео №2, відео №3, відео №4, відео №5); Підготовка до ЗНО-2022;
- короткі тематичні тести в онлайн-тестувальнику з історії України на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;
- тренажер з історії України на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти (щоб запам’ятати дати історичних подій, попрацювати з фото пам’яток тощо);
- бот Всеукраїнської школи онлайн.
Нагадаємо, раніше в УЦОЯО розповіли про зміст, структуру та оцінювання блоків з математики й української мови.
Загалом абітурієнти мають виконати 60 завдань за 80 хвилин.
Зареєструватися на участь у мультипредметному тестуванні можна до 19 квітня.
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