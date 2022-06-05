Як батькам та дітям відновити власний ресурс під час війни

Під час війни, коли емоційний стан є нестабільним (і це нормально), не завжди та не всім допомагають одні й ті ж поради щодо пошуку власного ресурсу.

Розповідаємо, що може допомогти дорослим підтримувати ресурс під час війни, а також спеціальні завдання та ігри для відновлення ресурсу дітей різних вікових категорій.

Психологічний ресурс – це те, що наповнює кожну людину. Дорослі, які мають достатньо психологічного ресурсу, є підтримкою та опорою для дітей. Адже вони можуть підтримувати інших та множити їхні сили лише тоді, коли самі мають достатньо ресурсу.

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Можна виділити три види ресурсів: власний (залежить від фізичного та психоемоційного стану людини), ресурс у взаєминах (це спільні справи та спілкування з родиною чи близькими людьми) та ресурс в команді/колективі. Кожен із нас використовує або один, або декілька рівнів відновлення ресурсу.

То що ж може допомогти дорослим для підтримки ресурсу під час війни?

Піклування про себе

Це елементарні дії: їсти й пити та створювати для себе комфортні умови для роботи.

Рутина

Рекомендуємо додати у свій день справи, що були звичними раніше. Якщо раніше ви випивали чашку кави перед роботою і зараз ви знаходитесь в безпеці, то можете підтримувати себе через таку традицію.

Розмови Реклама:

Обговорюйте з близькими свої переживання та емоції, виписуйте їх на папір. Пам’ятайте, що кожен наш стан є зараз нормальною реакцією на ненормальні події. Якщо вам некомфортно говорити про емоції з близькими, скористайтеся допомогою психолога або груп психологічної підтримки.

Безпека

Ви також можете відновлювати відчуття безпеки через турботу про безпеку себе та родини: спробуйте створити безпечне місце для перебування під час повітряної тривоги.

А що "якщо"?

Крім того, можна створити план на будь-який випадок, думки про який викликають занепокоєння, наприклад, "Як діяти, якщо окупант наблизиться до мого місця перебування?", "Що робити, якщо потрібно буде виїхати з країни?" тощо.

Щоб відновити ресурс дитини під час війни, експерти рекомендують працювати через спеціальні завдання та ігри. Пропонуємо вашій увазі завдання для дітей різних вікових категорій.

Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Намагайтеся протягом дня робити з дитиною вправи з фізичної активності: повторюйте рухи під музику, повторюйте, як рухаються звірі тощо.

Додайте арт-терапію хоча б раз на тиждень: використовуйте фарби, пластилін, пазли.

Для дітей середнього та старшого шкільного віку

Дискутуйте на тему "внутрішнього психологічного ресурсу", з’ясуйте, що може допомогти вашій дитині відновити сили. Поділіться своїми думками на цю тему.

Створіть разом список справ, дій, явищ, які дозволяють поповнити внутрішній ресурс, коли дитина наодинці та коли дитина з батьками.

Проговоріть, як дитина може сигналізувати про те, що їй потрібна підтримка - наприклад, придумайте таємне слово, яке дитина зможе використовувати.

Про проєкт #stop_sexтинг:

#stop_sexтинг – найбільший в Україні освітній проєкт щодо захисту дітей в інтернеті. Отримав премію Глобального договору ООН та загалом навчив більше ніж 500 000 дітей та батьків. В межах інформаційної компанії торкнувся мільйонів українських родин.

Посилання на проєкт #stop_sexтинг:

Аліна Касілова, експертка освітнього проєкту #stop_sexтинг, клінічна психологиня, спеціально для УП. Життя

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