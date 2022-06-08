Чи відпочиватимуть діти цьогоріч?

Традиційно кожного року з червня в Україні розпочиналась дитяча оздоровча та відпочинкова кампанія. Сотні тисяч дітей за кошти державного і місцевих бюджетів відпочивали в оздоровчих закладах, набиралися здоров'я перед початком навчального року.

Широкомасштабна агресія російської федерації проти України змінила звичний розклад. Мільйони сімей змушені були покинути домівки і переїхати до відносно безпечних регіонів. Багато дітей зазнали психологічних та фізичних травм внаслідок воєнних дій, розлучень з близькими та друзями, зміни звичного оточення та розпорядку. До того ж значна частина батьків, що переїхали, мають проблеми із пошуком житла, працевлаштуванням і не можуть приділяти дітям належної уваги.

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У нинішніх умовах організація відпочинку і оздоровлення дітей набуває особливої ваги, адже попри напружену ситуацію на фронті маємо дбати і про майбутнє країни. Відтак розпочата робота, щоб маленькі українці отримали такий необхідний їм відпочинок та оздоровлення і у воєнну пору.

Зважаючи на безпекову ситуацію, дитячий відпочинок цього року планується надзвичайно ретельно, на рівні військової операції. Насамперед обласні військові адміністрації будуть визначати, чи можна у їхньому регіоні безпечно оздоровити дітей, та які заклади мають надійні укриття.

Штаб з координування організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей, у роботі якого беруть участь представники центральних органів виконавчої влади, військово-цивільних адміністрацій, народні депутати та соціальні партнери, розробив конкретні вимоги до організації процесу оздоровлення.

Після того, як регіони визначаться, що у них безпечно організувати дитячий відпочинок, у кожному з них формується обласна комісія з обов'язковою участю представників ДСНС. Комісія проводить комплексну перевірку придатних для відпочинку закладів, звертаючи особливу увагу на наявність та якість укриттів, транспортне забезпечення, можливості безпечної евакуації.

На жаль, численні приклади нелюдського поводження агресорів з мирним населенням змушують нас бути надобержними у безпековому плані. Оздоровчий заклад може бути суперкомфортним та сучасним, мати все необхідне для організації змістовного та цікавого дозвілля, але якщо він не має надійного укриття на випадок ворожої атаки, діти туди не поїдуть.

Після того, як обласні військові адміністрації ухвалять рішення про початок оздоровчої кампанії, а комісії визначать придатні для цього заклади, інформація про них передається до Національної соціальної сервісної служби України. Служба забезпечить контроль проведення оздоровчої кампанії та буде здійснювати постійний моніторинг мережі оздоровчих закладів.

Враховуючи безпрецедентний рівень світової підтримки України, маємо намір цьогоріч організувати і закордонний відпочинок маленьких українців. Першочергово оздоровленням та відпочинком плануємо охопити понад 40 тисяч дітей з інвалідністю, понад 100 тисяч дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей та близько 60 тисяч дітей, батьки яких є учасниками бойових дій.

Для збільшення кількості дітей, що зможуть відпочити за кордоном, взаємодіяти можемо одночасно з партнерами на різних рівнях. Це міжурядові домовленості, прямі комунікації українських та зарубіжних муніципалітетів, взаємодія з громадськими та благодійними організаціями.

В усіх випадках функції головного контролера організації дитячого відпочинку виконуватиме Нацсоцслужба. Вона перевірятиме списки дітей, підготовлені обладміністраціями, наявність згоди їх законних представників, наявність необхідних довідок, зокрема, про призначення супроводжуючих осіб. Служба зрештою і надаватиме згоду на виїзд кожної групи дітей.

У випадку взаємодії із закордонними громадськими та благодійними організаціями Нацсоцслужба перевірить, чи уповноважена приймаюча організація державою, до якої виїжджатимуть українські діти, здійснювати діяльність з їхнього оздоровлення та відпочинку.

Звичайно, попередньо будуть ретельно аналізуватись і умови перебування дітей.

І державним, і місцевим органам влади треба буде у стислі строки виконати величезні обсяги дуже відповідальної роботи. Але мета того варта – наші діти мають бути максимально захищені від травм та наслідків війни.

А ми з вами відпочинемо вже після перемоги.

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України, спеціально для УП. Життя

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