Кому і навіщо потрібні брекети?

Професійний та системний догляд за станом ротової порожнини, це один з важливих елементів підтримки нашого здоров’я. Адже достеменно відомо, що хвороби зубів та ясен негативно впливають на мозкову активність, підвищують ризик серцево-судинних захворювань, розвиток цукрового діабету тощо.

Здорові та рівні зуби, виконують ще й естетичну функцію.

Довгий час ми керувались ще радянськими стереотипами про те, що стоматологія – це завжди болісно і відкладали професійне лікування ротової порожнини "на завтра".

І досі багатьом пацієнтам зробити перший крок, відвідати лікаря-ортодонта, з психологічної точки зору, буває досить важко. Також відіграє негативну роль низький рівень медичної грамотності населення.

Наприклад, одним з міфів, який до недавнього часу був дуже поширеним, є думка, що брекети призначають лише в дитячому або ранньому підлітковому віці. Насправді ж дорослі все частіше встановлюють брекети, і сьогодні їхня частка серед клієнтів складає понад 20%.

Тож якщо ви підозрюєте, що вам можуть допомогти брекети, краще дізнатися про це якомога раніше. Далі я розповім, які ознаки підкажуть вам про необхідність встановлення брекетів.

Брекети – це про здоров’я, а вже потім про красу

Перші згадки про брекети сягають своїм корінням у далекий 1819 рік. З тих пір технології пішли далеко вперед і лікування з допомогою брекет-систем стало ефективнішим та безболісним. Багато людей все ще сприймають їх виключно як косметичну функцію для покращення зовнішнього вигляду усмішки. Проте вирівнювання прикусу чи зубного ряду має важливий лікувальний ефект, що впливає на загальне здоров’я пацієнта.

Неправильный прикус може бути різних типів. Наприклад, глибокий прикус, коли верхні різці перекривають нижні більш, ніж на 50%.

Приклад глибокого прикусу

Також це може бути дистальний прикус, коли верхня щелепа виступає сильно вперед над нижньою, або навпаки, мезіальний прикус, коли нижня щелепа помітно виступає вперед відносно верхньої.

Ще одним типом неправильного прикусу є так званий перехресний прикус, тобто бокове зміщення верхнього та нижнього зубних рядів відносно один одного.

Приклад перехресного прикусу

Зустрічається в ортодологічний практиці і така аномалія, як відкритий прикус, коли кутні зуби стиснені, а різці ні, або навпаки.

Приклад відкритого прикусу

Через ці проблеми пацієнту складно жувати їжу, що негативно відображається на травленні і загальному здоров’ї. Також такі порушення призводять до перенапруження скронево-щелепного суглоба, пошкодження самих зубів, травмування ясен, внутрішньої частини щік та інших стоматологічних проблем.

Незалежно від віку людини, ортодонти з допомогою брекетів можуть виправити прикус та покращити зовнішній вигляд вашої усмішки. Однак варто зауважити, такі проблеми легше лікувати в ранньому віці, коли щелепи формуються, продовжуючи свій ріст.

Ще однією дуже поширеною причиною для встановлення брекетів є так зване скупчення зубів. Пацієнту здається, що для них мало місця, тому вони частково перекривають один одного. Виправлення скупченості за допомогою брекетів може творити чудеса, і по завершенню лікування ви побачите в дзеркалі омріяну ідеальну усмішку.

Між брекетами та вашою вимовою багато спільного

Встановивши брекети, ви знижуєте ризики виникнення карієсу, ерозії кісток та захворювань ясен. Адже частки їжі та зубний наліт люблять ховатися в тих місцях, куди щетина зубної щітки не може дістатися. Як тільки ви вирівняєте зуби і матимете здоровий проміжок між зубами, видаляти наліт буде набагато легше, як з допомогою зубної щітки, так і, наприклад, зубної нитки.

Стоматологічні аномалії, які порушують прикус та зміщують зубний ряд, можуть призвести навіть до проблем з мовленням, адже зуби теж беруть в ньому участь. Люди з такими проблемами можуть шепелявити, свистіти, заїкатися тощо. Деяким пацієнтам, які звертаються до ортодонта, важко вимовити певні літери, насамперед ті, які вимагають належного контакту "зуб-язик".

Тож якщо ви помічали в себе одну з вищезгаданих проблем, можете проконсультуватися у лікаря-ортодонта.

Уляна Гаврилюк, лікар-ортодонт клініки "Yarema Dental", спеціально для УП. Життя