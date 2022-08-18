Кіна не буде? Позиція Держкіно щодо "Довженко-Центру"

Від редакції: 17 серпня у "Довженко-Центрі" заявили про власну ліквідацію, посилаючись на наказ про реорганізацію, який видало Державне агентство України з питань кіно. Згодом у Держкіно запевнили, що не ліквідуватимуть "Довженко-Центр", однак значно скоротять його функції. Марина Кудерчук, Голова Державного агентства України з питань кіно, у колонці висловлює позицію агентства.

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Український кінематограф, разом із усією галуззю культури, переживає безпрецедентний фінансовий тиск. Всі кошти державного бюджету спрямовуються на підтримку українського війська, і цей факт сприймається із повним розумінням всередині культурного середовища.

Після секвестру бюджету у галузі кіновиробництва лишилось всього 120 млн грн з фінансування з понад 2 млрд, виділених наприкінці минулого року, що складає всього 6% від початкового плану видатків.

Ця ситуація є типовою і для інший галузей. Наука, освіта, утримання апарату державного управління – на всьому є потреба економити.

Уряд України ухвалює важкі, але вкрай необхідні і рішучі дії задля оптимізації бюджетних видатків і концентрації зусиль на стратегії виживання. Ефективність понад усе! З понад 3,5 тисячі державних підприємств Уряд планує залишити всього біля 100. Комерційна ефективність при цьому стане вимогою №1. Про це детально розписано у колонці першого Віце-Прем’єра – міністра економіки Юлії Свириденко.

Уряд встановлює чіткі завдання щодо передачі надлишкового майна до управління Фонду державного майна України з метою подальшої приватизації.

Державне агентство України з питань кіно на сьогодні чітко усвідомлює: щоб зберегти український кінематограф, слід реформувати всю галузь. Зміни є болючими, та вони неминучі. Відмова від збиткових напрямків роботи кінопідприємств, зміна форматів та максимальне використання їх потенціалу – в пріоритеті роботи Держкіно на найближчий час.

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У фокусі – кіностудії

Навіть зараз у цей важкий для України час деякі кіностудії продовжують працювати. Так, на території ПрАТ "Одеська кіностудія" працюють два музеї історії одеського кінематографу: Музей експозиції кіно (створено окремі кімнати-експозиції присвячені різним фільмам знятим на кіностудії) та Музей техніки кіно, інтерактивну виставку.

У павільйонах ДП "Національна кінематика" зараз знімають соціальні ролики, у павільйонах дають можливість працювати дебютантам у сфері кіно. Також на кіностудії завершують роботу над деякими фільмами в тому числі у студії звукозапису, записують звук та музику до фільмів.

На першому етапі реорганізації державної власності у галузі кінематографу передбачається концентрація на трьох кіномайданчиках (ДП "Національна кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка" та ПрАТ "Одеська кіностудія", а також ДП "Національна кінематика) усіх об’єктів кінематографічної спадщини та державних підприємств. Решта підприємств, а саме ДП "Українська студія хронікально-документальних фільмів" на вул. Євгена Коновальця та ДП "Національний центр Олександра Довженка" (колишня київська кінокопіювальна фабрика) на вул. Васильківська у Києві підлягатимуть перенесенню на вільні площі перших трьох підприємств.

Українській анімації – бути

Реорганізацію ДП "Національний центр Олександра Довженка" почали обговорювати ще задовго до війни. Держкіно неодноразово проводило робочі зустрічі з керівництвом Центру щодо створення в структурі Центру підрозділу з анімації. В перспективі планувалося виділити його в окреме самостійне підприємство.

30 червня 2019 року, згідно з наказом Міністерства культури України від 29.03.2019 № 256 "Про реорганізацію Державного підприємства "Українська кіностудія анімаційних фільмів", Державне підприємство "Українська кіностудія анімаційних фільмів" приєднали до ДП "Національний центр Олександра Довженка".

Втім, центр не займається виробництвом анімаційних фільмів, а дохід отримує від державних дотацій та оренди нежитлових приміщень. У структурі підприємства відсутній підрозділ, який би опікувався питаннями анімації.

Майно Державного підприємства "Українська кіностудія анімаційних фільмів", яке передано до ДП "Національний центр Олександра Довженка" не використовується за цільовим призначенням та перебуває з 2019 року у зачиненому приміщенні. Утримання нежитлових приміщень площею 982,2 кв. м., прибудинкової території здійснюється за рахунок державного підприємства "Національна кінематека України".

Водночас ДП "Національний центр Олександра Довженка" самоусувається від компенсації витрат, пов’язаних з утриманням цих нежитлових приміщень. Як наслідок – має борг близько 300 тис. грн та судові позови. "Розкіш", яку держава на сьогодні не може собі дозволити.

"Українська анімаційна студія" буде правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків Державного підприємства "Українська кіностудія анімаційних фільмів". Так ми зможемо продовжити славетну історію національної анімації та багаторічну працю маси українських аніматорів.

Щодо Державного фонду фільмів

ДП "Національний центр Олександра Довженка" не є архівною установою у розумінні чинного законодавства України. Натомість центр є госпрозрахунковим підприємством з частковою дотацією із Державного бюджету. Фактично за Господарським кодексом України підприємство має за рахунок доходу отриманого від здійснення своєї господарської діяльності покривати всі видатки пов’язані із основною статутною діяльністю.

Однак в останні роки Центр Довженка підтримує свою статутну діяльність лише за рахунок дотації отриманої від Держави. Статутом Центру встановлено, що Фільмофонд є державною власністю і переданий Центру на зберігання.

Колекція фільмів та інших кіноматеріалів Фільмофонду не входить до складу майна, яке відображається у самостійному балансі центру. Отже Центр є лише зберігачем Фільмофонду, а не самим Фільмофондом та архівною установою створеною для цього. Створення Державного фонду фільмів України прямо передбачено статтею 17 Закону України "Про кінематографію".

Про нові повноваження НЦКУ

Ще один крок на шляху оптимізації кіногалузі – створення Державного фонду фільмів України. Для цього необхідно реорганізувати державну установу "Науковий центр кінематографії України". Аби це стало можливим, ДП "Національний центр Олександра Довженка" потрібно передати повноваження щодо архівування матеріалів фільмів до державної установи "Науковий центр кінематографії України".

Як наукова установа, центр може користуватися податковими пільгами відповідно до законодавства України. Зокрема, це буде державна установа, що здійснює архівну та науково-дослідницьку діяльність з метою розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування і збереження творів національної та світової кінематографічної спадщини, розповсюдження відповідної інформації.

Перераховані вище кроки дозволять ДП "Національний центр Олександра Довженка" приділити більшу увагу розвитку музейної справи та кінокультури та займатися івентами.

Мусимо змінюватись задля перемоги на усіх рівнях та в усіх галузях.

Марина Кудерчук, Голова Державного агентства України з питань кіно, спеціально для УП. Життя

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