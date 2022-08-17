У Держкіно заявили, що не ліквідуватимуть Довженко-Центр, однак значно скоротять його функції

У Державному агентстві України з питань кіно заявляють, що не збираються ліквідувати Довженко-Центр, а лише хочуть реорганізувати його.

Зокрема, зі структури Центру відокремлять державне підприємство "Українська анімаційна студія", яке приєднали до Довженко-Центру у 2019-му році.

Також у Центру заберуть повноваження щодо архівування і зберігання українських фільмів і передадуть їх державній установі "Науковий центр кінематографії України".

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Всі інші функції та завдання, передбачені статутом, залишаться за Центром. Йдеться про розвиток музейної справи, кінокультури і організацію тематичних заходів.

Фільмофонд України. Фото: Довженко-Центр

У Держкіно також розповіли, на чому ґрунтується їхнє рішення про реорганізацію.

Як запевняють у відомстві, передусім, рішення ухвалили для того, щоб сприяти розвитку національної анімації.

"ДП "Національний центр Олександра Довженка" не займається виробництвом анімаційних фільмів, а дохід отримує від державних дотацій та оренди нежитлових приміщень. Більше того, в структурі ДП "Національний центр Олександра Довженка" не утворено підрозділ, який би опікувався питаннями анімації", – йдеться в заяві Держкіно.

У відомстві стверджують, що майно ДП "Українська кіностудія анімаційних фільмів", яке передано до Довженко-центру, не використовується за цільовим призначенням та перебуває з 2019 року у зачиненому приміщенні.

Окрім того, за даними Держкіно, Довженко-Центр має борг за утримання нежитлових приміщень у розмірі 300 тис. грн.

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"Тобто, дії ДП "Національний центр Олександра Довженка" призводять до нераціонального витрачання державних коштів", – кажуть у Держкіно.

Також у відомстві зазначають, Довженко-Центр є лише зберігачем фільмофонду, а не самим фільмофондом та архівною установою, створеною для цього.

У липні 2011 р. було утворено державну установу "Науковий центр кінематографії України", одним із завдань якої є розробка проєктів, що сприяють збереженню національної кіноспадщини, та створення на базі сучасних інформаційних технологій банку даних кінематографічної інформації.

"Тобто, це буде державна установа, що здійснює архівну та науково-дослідницьку діяльність з метою розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування і збереження творів національної та світової кінематографічної спадщини, розповсюдження відповідної інформації", – говорять у Держкіно.

Окрім того, у структурі обіцяють не звільняти працівників Довженко-Центру, їм запропонують місце роботи на аналогічних посадах у новій організації.

"При реорганізації Центру Олександра Довженка буде утворено три самостійних (окремих) юридичних особи і всі працівники зможуть за своїм фахом отримати робоче місце в одній із цих організацій", – зазначають у відомстві.

Нагадаємо, у "Довженко-центр" назвали наказ Держкіно ліквідацією, а підприємство, якому передадуть кіноархіви, нефаховим.

У міністерстві культури іінформаційної політики України заявили, що виступають проти ліквідації кіноспадщини, однак зауважили, що в рішенні Держкіно йдеться лише про реорганізацію Довженко-Центру.