Ми щодня дякуємо ЗСУ за боротьбу і захист, за можливість прокинутися зранку,. Водночас треба пам’ятати, що наша незалежність і перемога України у цій війні залежить від кожного з нас. І боротися за неї треба не лише на передовій.

Способів зробити свій внесок стільки ж, скільки і людей, адже кожен може вигадати власний варіант. Не обов’язково робити щось сильно масштабне – маленькі кроки наближають країну до перемоги.

До Дня Незалежності Transparency International Ukraine спеціально для "УП.Життя" зібрали 24 способи допомогти Україні.

Матеріальна допомога

1. Підтримати грошима ЗСУ

Ви можете донатити у United24, великі фонди, як-от Повернись Живим, фонд Сергія Притули, Госпітальєри та інші, чи в маленькі ініціативи. Головне – вибирайте перевірених волонтерів, яким довіряєте. І пам’ятайте, що замалих донатів не існує.

2. Поділитися речами з ВПО

Деяким людям довелося тікати від війни з одним наплічником – а то й зовсім без нього. Поцікавтеся в місцевої влади чи волонтерів, які речі потрібні зараз переселенцям у вашій громаді. Це можуть бути не лише одяг або посуд, а й навіть спиці та нитки для в’язання, які дозволять трохи відволіктися від жахів.

3. Прихистити дитину

Лише офіційно з 24 лютого без батьківського піклування залишилися понад 3 тисячі дітей. Ви можете прихистити дитину – тут вам допоможе проєкт ЮНІСЕФ "Дитина не сама: інструкція з турботи".

4. Взяти евакуйовану тварину з притулку

Хтось не зміг забрати домашнього улюбленця з собою, хтось, на жаль, свідомо покинув. Однак ви можете подарувати тваринці новий дім і свою любов. Не можете взяти когось до себе, але хочете допомогти? Ви можете підтримати UAnimals, Happy Paw, UPAW, українські зоопарки чи локальні притулки та ферми.

5. Допомогти місцевим волонтерам

Маленькі ініціативи забирають на себе чимало дрібних, але важливих потреб. І їх часто можна підтримати не лише фінансами, а й просто руками – допомогти плести сітки чи фасувати продуктові набори, налагодити облік гуманітарки в екселі або зробити дизайн інфокампанії для збору коштів на пікап.

6. Добре робити свою справу

Загалом працювати на совість потрібно завжди. Просто зараз це набирає нових сенсів. Що якіснішим буде стіл, то довше він прослужить власникам – їм не треба буде скоро шукати новий чи ремонтувати ніжки. Тоді кошти, час і сили вони витратять на щось необхідне для перемоги.

7. Підготуватися до зими

На нас чекає складна зима. Що краще буде готовий до неї кожний і кожна з нас – то легше цей сезон переживе країна. Звісно, є підготовка, яку може провести лише держава. Водночас ми можемо потурбуватися про теплі речі, закрутки, додаткові способи обігріву та герметизацію вікон.

Боротьба в інтернеті

8. Приєднатися до ІТ-армії

ІТ-військо сформувалося досить спонтанно на початку повномасштабного вторгнення, і там є завдання як для професіоналів, так і для новачків. Зокрема – класти російські сайти. Інструкції можна знайти на сайті чи в Telegram-каналі.

9. Стати Twitter-воїном

У Twitter зручно поширювати інформацію на іноземних посадовців та медіа – їх можна тегати у своїх постах.

10. Поширювати правду через інстаграм або TikTok

Ще дві соцмережі, де можна займатися просвітництвом іноземців. Тут на перше місце здебільшого виходить візуал, а не текст.

Голос за кордоном

11. Поширювати українську культуру

Людям за кордоном важливо пояснювати, що українці мають свою багату культуру та історію, окрему від російської. Потрібно розповідати про наше мистецтво, традиції, кухню. Тут вам у пригоді можуть стати онлайн-курси про українську історію та культуру від EdEra – вони є англійською, а також німецькою, французькою та італійською мовами. А також історії, відео та книги від Ukraїner.

12. Виходити на мітинги

Голоси українців мають звучати по всьому світу, і мирні мітинги та демонстрації – один зі способів не дати іноземцям забути про війну.

13. Виводити свій бізнес на закордонні ринки

Цим ви влучаєте одразу в декілька цілей: отримуєте нових споживачів для свого продукту, популяризуєте український бізнес за кордоном та допомагаєте українській економіці, зокрема валютою. Корисні поради для виходу на експорт шукайте на тематичному порталі від Дія.Бізнес та у вебінарах від Укрпошти.

Навчання і тренування

14. Пройти курси першої домедичної допомоги

Базові знання потрібні всім, і вони можуть врятувати життя. Тим більше, що травму можна отримати не лише від росіян, а коли від них – то не лише на лінії фронту.

15. Продовжувати вчитися

Освічені українці з прокачаним критичним мисленням – це страшний сон росіян. Впливати на таких людей значно важче. А ще знання стануть у пригоді для розбудови України, яку ми маємо провести якомога ефективніше.

Книги, Prometheus, EdEra, Coursera та інші платформи для онлайн-освіти, курси наживо – можливостей багато. До того ж, зараз багато сервісів безкоштовні або мають спеціальні умови для українців.

16. Займатися спортом

Ми ніколи не знаємо, як розгортатимуться події далі, тому краще потренувати силу, швидкість і витривалість. А ще заняття спортом зміцнюють імунітет і підтримують психіку.

Боротьба з корупцією

17. Повідомити про корупцію у військкоматі, на кордоні чи під час співпраці з владою

На жаль, з початком війни корупція нікуди не зникла. Подекуди вона набула навіть нових сильніших форм. Якщо ви зіткнулися з цим внутрішнім ворогом – не ігноруйте і не мовчіть. Що робити, розписали в окремому матеріалі.

18. Поцікавитися, чи чесно проводять тендери у вашій громаді

Грошей у бюджетах зараз обмаль, і витрачати їх треба максимально ефективно. Водночас правила закупівель на час війни спростили, аби замовники могли в стислі терміни придбати все необхідне. Тому громадський контроль дуже важливий – дослідіть, що і як купує ваша громада в Prozorro. А якщо побачите підозрілі історії – надсилайте їх на DOZORRO.

19. Перевірити, чи прозоро міськрада займається амуніцією і гуманітарною допомогою

В Україну завозять тонни гуманітарної допомоги. Важливо відстежувати, як її розподіляють далі, адже завдяки цьому і ми, і наші іноземні партнери будемо впевнені, що вона справді дійшла за призначенням. Як громадам прозоро отримувати, обліковувати і розподіляти гуманітарку розписав проєкт "Прозорі міста". А ви можете перевірити, чи виконує ці поради ваша міська рада.

Підтримка словом і руками

20. Провести час із дітьми-переселенцями

Ви можете провести дітям майстер-клас або тренування, зробити спільні читання, поспівати, потанцювати чи просто погратися. Це допоможе їм відволіктися з користю, а батькам дасть трохи часу перепочити чи вирішити свої справи.

21. Піклуватися про людей із соціально незахищених верств населення

Війна особливо боляче б’є по людях похилого віку, з інвалідністю, дітях-сиротах, безхатченках. Насамперед ви можете дізнатися, чи не потрібна допомога комусь із ваших сусідів – можливо, треба інколи вийти в магазин чи просто поговорити і підтримати морально. Також у вас у громаді можуть бути локальні фонди чи активісти, які зорієнтують і щодо інших потреб.

22. Взяти участь у відбудові

Можна ремонтувати приміщення, які стануть житлом для внутрішніх переселенців, чи допомогти відбудовувати зруйноване в деокупованих регіонах. Зараз досить багато ініціатив, які при цьому забезпечать вас інструментом, житлом та харчуванням. Від вас потрібні тільки руки й завзяття: БУР, Добробат, Сміливі відновлювати, Repair Together та інші.

23. Вчитися надавати моральну підтримку

Війна травмує не лише фізично. Вивчайте інформацію про те, як допомогти людям із панічними атаками і ПТСР, як підтримати військових і їхні сім’ї, а також тих, хто втратив близьких. Скористайтеся курсом про базову психологічну підтримку, сервісами, куди можна звернутися по допомогу, або за потреби зверніться до Ветеран Хабу.

24. Робити меми

Гумор – важлива складова нашої психологічної оборони. Ви напевно й самі помічали, як кілька влучних жартів можуть додати сил. Тому ваша творчість стає частинкою моральної стійкості і вас самих, і ще багатьох українців.

Ви можете обрати декілька завдань із цього списку, усі, чи додати ще щось своє. Головне – не зупиняйтеся. І так переможемо.

Олеся Коваль, керівниця комунікацій Transparency International Ukraine, спеціально для УП. Життя

Матеріал підготовано у співавторстві з менеджеркою комунікацій Transparency International Ukraine Катериною Русіною.